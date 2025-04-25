В Украине все же повысят тарифы на коммуналку: когда это произойдет

В Украине действует частичный мораторий на повышение коммунальных тарифов. Но он будет отменен из-за проблем в энергетике. Об этом говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка Украины.

Тарифы на коммуналку. Фото: из открытых источников

"Ожидается, что в текущем году действующие тарифы на газ, отопление и снабжение горячей водой пересматриваться не будут", — говорится в документе.

Однако сложное состояние в энергетике и фискальная консолидация, вероятно, обусловят постепенную корректировку этих тарифов в последующие годы.

"В частности, предполагается начало постепенного приведения их к экономически обоснованным уровням с 2026 года", — спрогнозировали в НБУ.

В отчете говорится, что неопределенность со сроками и величиной корректировки энергетических тарифов является существенным риском для прогноза инфляции. Дальнейшее откладывание решений по их повышению обусловит более низкую инфляцию, но будет накапливать дисбалансы, а ценовое давление будет только откладываться на будущее.

Читайте также на портале "Комментарии" — с большой вероятностью, в июне украинцев ожидает новое повышение цен на электроэнергию, что будет иметь и более широкие последствия, ведь спровоцирует более высокие цены на другие коммунальные услуги, в частности водоснабжение. Однако на газ цены останутся без изменений, прогнозирует экономист Олег Пендзин.

Олег Пендзин в эфире телеканала "Эспрессо" дал прогноз изменения тарифов на коммунальные услуги для населения в июне этого года. Экономист предполагает, что правительство повысит цены на электроэнергию.

"Уже традиционно с началом лета украинцы сталкиваются с потенциальным повышением тарифов на электроэнергию. В этом году ситуация, вероятно, не станет исключением. Власти пытаются немного поднять цену на электроэнергию в июне. Можно ожидать чего-то подобного и в этом году, — цена на электроэнергию, вероятно, немного вырастет", — прогнозирует Пендзин.



