В Украине все же повысят тарифы на коммуналку: когда это произойдет

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В Украине действует частичный мораторий на повышение коммунальных тарифов. Но он будет отменен из-за проблем в энергетике. Об этом говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка Украины.
Тарифы на коммуналку. Фото: из открытых источников
Однако сложное состояние в энергетике и фискальная консолидация, вероятно, обусловят постепенную корректировку этих тарифов в последующие годы.
В отчете говорится, что неопределенность со сроками и величиной корректировки энергетических тарифов является существенным риском для прогноза инфляции. Дальнейшее откладывание решений по их повышению обусловит более низкую инфляцию, но будет накапливать дисбалансы, а ценовое давление будет только откладываться на будущее.
Читайте также на портале "Комментарии" — с большой вероятностью, в июне украинцев ожидает новое повышение цен на электроэнергию, что будет иметь и более широкие последствия, ведь спровоцирует более высокие цены на другие коммунальные услуги, в частности водоснабжение. Однако на газ цены останутся без изменений, прогнозирует экономист Олег Пендзин.
Олег Пендзин в эфире телеканала "Эспрессо" дал прогноз изменения тарифов на коммунальные услуги для населения в июне этого года. Экономист предполагает, что правительство повысит цены на электроэнергию.
Новости