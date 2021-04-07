В Украине ввели годовые тарифы на газ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ввела годовой продукт на рынке природного газа для бытовых потребителей. С мая украинцы смогут платить за газ по годовым тарифам. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Газ в Украине. Фото из открытых источников

Так, решение было принято на заседание НКРЭКУ сегодня, 7 апреля.

Сообщается, что такой шаг должен защитить права бытовых потребителей от ценовых колебаний на рынке природного газа.

"Бытовым потребителям предоставляется возможность потреблять природный газ в течение года по фиксированной цене, которая будет предлагаться поставщиками и действовать в период с 01 мая текущего года по 30 апреля следующего года", — говорится в сообщении НКРЭКУ.

Отмечается, что поставщики природного газа смогут предоставлять и другие коммерческие предложения.

Отмечается, что потребитель может менять поставщика, выбирая наиболее выгодный для него годовой тариф на газ.

Поставщики должны сообщить о стоимости тарифов на газ до 25 апреля 2021 года.

Напомним, цены на газ с 1 апреля снова стали рыночными. А значит уже не актуальна предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.

В "Нафтогазе" уже сообщили, что с 1 апреля цена на газ определяет рынок, а это значит, что цены у разных компаний будут сильно отличаться. Следует отметить, что перед введением ограничений на рынке газа, тарифы на голубое топливо обновлялись во всех компаниях ежемесячно. Ценники менялись так быстро, что потребители не успевали даже сравнить условия поставок. После чего Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предварительно обязала поставщиков газа предлагать бытовым потребителям базовый годовой пакет с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 по фиксированной цене.

Энергетические эксперты настроены довольно пессимистично и считают, что такого дешевого газа, как в прошлом году, не будет.

Стоимость газа в рамках годового контракта для населения, которые поставщики должны будут опубликовать 25 апреля, исходя из текущих цен, по прогнозам, составят не менее 7,5-8 грн за куб.

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