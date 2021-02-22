Витренко "жонглирует" ценой на газ перед Зеленским



















Во время выступления, на форуме "Україна 30", и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что тема газа в Украине слишком политизирована и предложил рассмотреть ее без манипуляций цифрами. Об этом говорится в Telegram-канале "Украина в шоке".

Фото из открытых источников

Согласно его данным, приведенным на форуме, до 2014 года тарифы для населения на природный газ в Украине были искривлены таким образом, что население платило 1,03 грн/м3, а из-за дотаций Нафтогаза госбюджетом, "полный" тариф на природный газ составлял 5,49 грн/м3.

"Для того, чтобы проанализировать, что действительно случилось, нам нужно избежать манипуляций, которыми занимаются не просто наши оппоненты, а люди, которые не хотят видеть того, как Украина отстояла свою энергонезависимость", — заявил Юрий Витренко.

Юрий Витренко сообщил, что в 2020 году цена на газ (с учетом ограничения максимальной цены в 6,99 грн/м3) цена для потребителей выросла на более чем 50% в 2020 году по сравнению с 2014 даже с учетом ограничения цены на газ на уровне 6,99 грн/м3, а с доставкой составляет в среднем 8,34 грн/м3.

Юрий Витренко напомнил, что в Европе цены на газ выросли на более чем 70%, а в Украине всего лишь на 22%, если сравнивать 2021 к 2020, но чем обусловлено такое расхождение в тенденциях не пояснил.

Согласно заявлению Юрия Витренко на форуме, доходы населения за последние 6 лет выросли в 4 раза, а цена на газ выросла всего на 50%.

Юрий Витренко не стал сравнивать фактические суммы в платежках людей до 2014 года и на данный момент, возможно из-за того, что в таком случае оказывается, что цена на природный газ для населения возросла в более чем 8 раз. Например, если семья из 4-5 человек живет в доме, который отапливается природным газом, то в 2014 году расходуя 1 тыс. м3 в месяц, стоимость отопления составила бы 1030 грн, а в сегодняшних реалиях – 8 340 грн. Разница составляет 7310 грн.





Отметим, что Владимир Зеленский в самом начале своего президентского срока говорил о высоком потенциале снижения тарифов для населения. Судя по выступлению Юрия Витренко, прослеживается противоположная политика в отношении тарифообразования.

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