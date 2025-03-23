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Вы платите за газ, но получаете платежку с долгами: в «Нафтогазе» рассказали о причинах

Есть несколько причин, почему люди, ежемесячно исправно платящие за газ, получают уведомление о задолженности

сегодня, 09:23
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Ткачик Олеся

Долги за коммунальные услуги могут появиться даже у добросовестных плательщиков, если они допускают определенные ошибки. В компании "Нефтегаз" объяснили, почему клиенты могут получить платежи с задолженностью даже если они добросовестно платили за предоставленные услуги.

Вы платите за газ, но получаете платежку с долгами: в «Нафтогазе» рассказали о причинах

Почему возникают долги за газ

В частности, как отмечают в компании, наиболее распространенной причиной появления долгов есть некорректное заполнение платежных реквизитов. Если, например, неправильно указать личный номер, оплата не будет зачислена на личный счет. В результате потребитель заплатил, впрочем, получил задолженность.

Еще одна причина возникновения долгов, говорят в "Нефтегазе", нерегулярное представление показателей счетчика. Потребителям следует передавать данные ежемесячно с 28 по 5 число, чтобы избежать начислений по средним объемам потребления.

Также долги могут возникнуть в случае несвоевременной оплаты. Если не рассчитаться за газ до 25 числа текущего месяца, в следующем счете уже будет отражена задолженность.

"Избежать долгов просто, если не забывать о своей обязанности платить за потребленное", — подчеркивают в компании.

Кстати, в апреле 2025 года тариф на газ для большинства бытовых потребителей останется на уровне 7,96 грн. за 1 куб. м. Эта цена действует для 98% клиентов ГК "Нефтегаз Украины", в то время как другие поставщики предлагают тарифы от 7,7 до 9 грн за кубометр.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Украине годовой тариф на природный газ для большинства населения составляет 7960 грн за 1000 кубометров. Его обещали не повышать до завершения военного положения и еще шесть месяцев после этого. Однако в определенных условиях цена может вырасти еще в этом году, отметил эксперт по вопросам ЖКХ и энергетики Олег Попенко.




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Источник: https://www.facebook.com/NaftogazGasSupply?locale=uk_UA
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