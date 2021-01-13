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Главная Новости Бизнес тарифы "За будущее" созывает внеочередные сессии местных советов для моратория на повышение коммунальных тарифов
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"За будущее" созывает внеочередные сессии местных советов для моратория на повышение коммунальных тарифов

Кроме моратория, среди требований партии - увеличение субсидий для малообеспеченных категорий граждан и проверка обоснованности установленных правительством тарифов

сегодня, 15:06
Автор:

Станислав Молчанов

Депутаты от партии "За будущее" созывают внеочередные сессии областных и городских советов для принятия обращения к президенту, правительству и Верховной Рады по установлению экономически обоснованных коммунальных тарифов и введению моратория на их повышение минимум на один год. Об этом говорится на сайте политсилы.

"За будущее" созывает внеочередные сессии местных советов для моратория на повышение коммунальных тарифов

"За будущее" созывает внеочередные сессии местных советов для моратория на повышение коммунальных тарифов - фото из открытых источников

"Партия "ЗА БУДУЩЕЕ" требует введения моратория на повышение коммунальных тарифов до конца года. Мы уже подготовили соответствующий законопроект и вскоре зарегистрируем его в Верховной Раде. Но для того, чтобы парламент не "похоронил" эту инициативу, свое слово должны сказать общины. Решение о проведении внеочередной сессии уже приняли Волынская, Хмельницкая и Полтавская областные советы, которые запланировали созывы 14, 15 и 21 января соответственно. В ближайшее время аналогичные решения утвердят Киевский, Запорожский, Житомирский, Ровенский, Тернопольский, Черниговский и Львовский областные советы. Ожидаем, что и другие регионы присоединятся к нашей инициативе. Чтобы достичь результатов, надо делать реальные шаги", — заявил лидер партии "ЗА БУДУЩЕЕ" Игорь Палица.

Кроме моратория, среди требований партии — увеличение субсидий для малообеспеченных категорий граждан и проверка обоснованности установленных правительством тарифов.

"Среди наших требований, во-первых, — ввести мораторий сроком на один год на действие всех постановлений Кабинета Министров Украины и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, которыми с 1 января 2021 были повышены тарифы на газ и его доставку, электроэнергию, отопление и горячую воду. Во-вторых, подготовить и принять соответствующие изменения в Государственный бюджет на 2021, которыми предусмотреть выделение достаточного размера средств для покрытия потребности в льготах и субсидиях социально незащищенных слоев населения. И третье — осуществить проверку законности и обоснованности увеличения стоимости энергоносителей, введенного в соответствии с постановлениями Кабинета Министров Украины и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг ", — говорится на сайте партии.



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Источник: https://zamajbutne.com.ua/deputaty-vid-partiyi-za-majbutnye-v-misczevyh-radah-vymagatymut-vvedennya-moratoriyu-na-pidvyshhennya-komunalnyh-taryfiv/
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