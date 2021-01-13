Депутаты от партии "За будущее" созывают внеочередные сессии областных и городских советов для принятия обращения к президенту, правительству и Верховной Рады по установлению экономически обоснованных коммунальных тарифов и введению моратория на их повышение минимум на один год. Об этом говорится на сайте политсилы.

"За будущее" созывает внеочередные сессии местных советов для моратория на повышение коммунальных тарифов - фото из открытых источников

"Партия "ЗА БУДУЩЕЕ" требует введения моратория на повышение коммунальных тарифов до конца года. Мы уже подготовили соответствующий законопроект и вскоре зарегистрируем его в Верховной Раде. Но для того, чтобы парламент не "похоронил" эту инициативу, свое слово должны сказать общины. Решение о проведении внеочередной сессии уже приняли Волынская, Хмельницкая и Полтавская областные советы, которые запланировали созывы 14, 15 и 21 января соответственно. В ближайшее время аналогичные решения утвердят Киевский, Запорожский, Житомирский, Ровенский, Тернопольский, Черниговский и Львовский областные советы. Ожидаем, что и другие регионы присоединятся к нашей инициативе. Чтобы достичь результатов, надо делать реальные шаги", — заявил лидер партии "ЗА БУДУЩЕЕ" Игорь Палица.

Кроме моратория, среди требований партии — увеличение субсидий для малообеспеченных категорий граждан и проверка обоснованности установленных правительством тарифов.



"Среди наших требований, во-первых, — ввести мораторий сроком на один год на действие всех постановлений Кабинета Министров Украины и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, которыми с 1 января 2021 были повышены тарифы на газ и его доставку, электроэнергию, отопление и горячую воду. Во-вторых, подготовить и принять соответствующие изменения в Государственный бюджет на 2021, которыми предусмотреть выделение достаточного размера средств для покрытия потребности в льготах и субсидиях социально незащищенных слоев населения. И третье — осуществить проверку законности и обоснованности увеличения стоимости энергоносителей, введенного в соответствии с постановлениями Кабинета Министров Украины и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг ", — говорится на сайте партии.





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