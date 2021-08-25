За неуплату коммуналки будут начислять пеню: какие изменения в законе вступили в силу

За неуплату коммуналки будут начислять пеню и отключать коммуникации, фото из открытых источников

Должникам снова будут начислять пеню и отключать коммуникации. Такие меры предусмотрены в соответствии с законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения процедуры присоединения к электрическим сетям", который вступил в силу с 20 августа 2021 года.

В тексте закона говорится, что запрещено отключать коммуникации потребителям, которые имеют долги, только в регионах, где установлен "красный" эпидемический уровень и в течение 30 дней с момента отмены "красной" зоны. Украинцам, живущим во всех других зонах карантина кроме "красной", пеню за просроченные платежки будут начислять.



Закон, вступивший в силу внес изменения в закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)". В частности, был исключен пункт, запрещающий отключать коммуникации населению за долги на период карантина и его заменили новым текстом.

Потребители, которые рассчитались с коммунальными предприятиями, должны будут заплатить за повторное подключение коммуникаций.

Также, в соответствии с приказом Министерства юстиции Украины № 1061/5 от 23 марта 2021 банки могут списывать со счетов украинцев долги за коммуналку, а Государственная исполнительная служба имеет право снова накладывать арест на имущество лиц, имеющих задолженность по коммунальным платежкам.

Как писал портал "Комментарии", эксперт объяснил как повлияет снижение тарифа на электроэнергию на жизнь украинцев. Украинский политолог Валерий Клочок рассказал, что никакого снижения цены на электроэнергию не произошло.



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