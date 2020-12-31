Зеленский рассказал, как украинцам экономить на коммунальных услугах

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Владимир Лавский
Президент Владимир Зеленский сказал, что НАК "Нафтогаз Украины" будет сохранять низкие цены на рынке газа и напомнил о возможности выбрать любого поставщика газа дистанционно. Об этом он заявил во время рабочей поездки, сообщает пресс-служба президента.
Зеленский напомнил, что с августа заработал рынок газа для населения, поэтому украинцы могут самостоятельно выбирать поставщика с лучшими для них условиями.
По словам президента, он обсудил с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым вопрос цен для населения. Сейчас на рынке для населения оперирует более 50 компаний.
Зеленский утверждает, что цены частных поставщиков кое-где на 30-40% выше цены НАК: "В зависимости от поставщика и региона, цены на газ отличаются существенно. Например, цена на газ на январь 2021 от ГК "Нафтогаз Украины" составляет 7,22 грн / куб. м с НДС, тогда как цена областных газсбытов в среднем равен 9,9 грн / куб. м с НДС ".
Как ранее сообщали "Комментарии", политолог рассказал, кто может стать преемником Зеленского на должности президента Украины.
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