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Зеленский рассказал, как украинцам экономить на коммунальных услугах

По словам президента, пользоваться нужно газом государственной компании

сегодня, 12:21
Автор:

Владимир Лавский

Президент Владимир Зеленский сказал, что НАК "Нафтогаз Украины" будет сохранять низкие цены на рынке газа и напомнил о возможности выбрать любого поставщика газа дистанционно. Об этом он заявил во время рабочей поездки, сообщает пресс-служба президента.

Зеленский рассказал, как украинцам экономить на коммунальных услугах

Зеленский напомнил, что с августа заработал рынок газа для населения, поэтому украинцы могут самостоятельно выбирать поставщика с лучшими для них условиями.

По словам президента, он обсудил с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым вопрос цен для населения. Сейчас на рынке для населения оперирует более 50 компаний.

Зеленский утверждает, что цены частных поставщиков кое-где на 30-40% выше цены НАК: "В зависимости от поставщика и региона, цены на газ отличаются существенно. Например, цена на газ на январь 2021 от ГК "Нафтогаз Украины" составляет 7,22 грн / куб. м с НДС, тогда как цена областных газсбытов в среднем равен 9,9 грн / куб. м с НДС ".

Как ранее сообщали "Комментарии", политолог рассказал, кто может стать преемником Зеленского на должности президента Украины. 


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/gromadyani-zmozhut-ekonomiti-pri-rozrahunkah-za-gaz-do-40-ob-65917?fbclid=IwAR1e30_te3niroPrOXsMRuqtnsTaZCEgxcrZA95HGQG4BjJqN13uYZVNt8U
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