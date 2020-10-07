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Главная Новости Бизнес тарифы Зеленые энергетики столкнулись с интересами «зеленой» партии, - политолог
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Зеленые энергетики столкнулись с интересами «зеленой» партии, - политолог

Эксперт считает, что из-за политической ситуации в стране “прихоти Ахметова могут удовлетворить из государственного бюджета”

сегодня, 11:41
Автор:

Елена Волкова

Политолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook рассказал о возможном повышении тарифов на свет для населения.

Зеленые энергетики столкнулись с интересами «зеленой» партии, - политолог

"Ассоциации зеленой генерации, где львиная доля принадлежит Ринату Ахметову, потребовали от премьер-министра Шмыгаля повысить тарифы на электроэнергию. Поскольку тарифы для промышленности регулирует не государство, а НКРЭ, то, очевидно, речь идет о тарифах на свет для населения. При этом альтернативные энергетики ссылаются на ранее достигнутые с премьером договоренности", — пишет он.

Также политолог добавляет, что из-за политической ситуации в стране “прихоти Ахметова могут удовлетворить из государственного бюджета”.

"Вероятно, Шмыгаль и сам не прочь поднять цены. Хотя бы потому, что это выгодно компании Ахметова ДТЭК, где премьер ранее был топ-менеджером. Но сбыться этим планам мешает банальный политический фактор. Похоже, единственной альтернативой в этих условиях станет компенсация высоких тарифов солнечной и ветроэнергетики не за счет потребителей, а из госбюджета. Иначе власти будет сложно избежать социального взрыва", — резюмирует Голобуцкий.

Ранее в СМИ сообщалось, что государство сократило добычу атомной генерации в интересах компаний Рината Ахметова.


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