Даешь культуру: Верховная Рада снизила налоги на кинопроизводство

Украинцам необходимо развивать культуру — так считают в верхних эшелонах власти. Если ранее правительство разрешило использовать сто миллионов грн из коронавирусного фонда на съемку патриотического кино, то теперь нардепы решили поощрить деятелей культуры иным способом. В Раде приняли законопроект о снижении НДС для отдельных категорий бизнеса. Таким образом под куполом решили поддержать культуру, туризм и креативные индустрии.

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3851 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины. За принятие документа проголосовали 293 народных депутата.

"Это решение, без преувеличений, движение вперед для сферы, которой в коронавирусное время труднее всего. Теперь представители отрасли смогут существовать, планируя завтрашний рабочий день для своих предприятий и сотрудников. А еще — создавая новый качественный национальный культурный, туристический продукты и продукты креативных индустрий", — прокомментировал Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Законопроект, в частности, предусматривает уменьшение ставки налога на добавленную стоимость до 7% для:

поставки услуг по показу (проведению) театральных, оперных, балетных, музыкальных, концертных, хореографических, кукольных, цирковых, звуковых, световых и других спектаклей, постановок, выступлений профессиональных художественных коллективов, артистических групп, актеров и артистов (исполнителей), кинематографических премьер, культурных мероприятий;

поставки услуг по показу оригиналов музыкальных произведений, демонстрации выставочных проектов, проведение экскурсий для групп и отдельных посетителей в музеях, зоопарках и заповедниках, посещение их территорий и объектов посетителями;

предоставление услуг по распространению, демонстрации, публичного оповещения и публичного показа фильмов, адаптированных в соответствии с законодательством в украиноязычные версии для лиц с нарушениями зрения и лиц с нарушениями слуха;

предоставление услуг по временному размещению (проживанию), которые предоставляются отелями и подобными заведениями временного размещения.

Кроме того, согласно проекту закона, освобождаются от налогообложения и упорядочиваются операции по предоставлению бюджетных грантов.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее Министерство культуры предлагает включить рецепт национального украинского блюда – красного борща, в список нематериального культурного наследия человечества от ЮНЕСКО.

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