Даешь культуру: Верховная Рада снизила налоги на кинопроизводство

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Сергей Медведев
Украинцам необходимо развивать культуру — так считают в верхних эшелонах власти. Если ранее правительство разрешило использовать сто миллионов грн из коронавирусного фонда на съемку патриотического кино, то теперь нардепы решили поощрить деятелей культуры иным способом. В Раде приняли законопроект о снижении НДС для отдельных категорий бизнеса. Таким образом под куполом решили поддержать культуру, туризм и креативные индустрии.
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3851 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины. За принятие документа проголосовали 293 народных депутата.
Законопроект, в частности, предусматривает уменьшение ставки налога на добавленную стоимость до 7% для:
поставки услуг по показу (проведению) театральных, оперных, балетных, музыкальных, концертных, хореографических, кукольных, цирковых, звуковых, световых и других спектаклей, постановок, выступлений профессиональных художественных коллективов, артистических групп, актеров и артистов (исполнителей), кинематографических премьер, культурных мероприятий;
поставки услуг по показу оригиналов музыкальных произведений, демонстрации выставочных проектов, проведение экскурсий для групп и отдельных посетителей в музеях, зоопарках и заповедниках, посещение их территорий и объектов посетителями;
предоставление услуг по распространению, демонстрации, публичного оповещения и публичного показа фильмов, адаптированных в соответствии с законодательством в украиноязычные версии для лиц с нарушениями зрения и лиц с нарушениями слуха;
предоставление услуг по временному размещению (проживанию), которые предоставляются отелями и подобными заведениями временного размещения.
Кроме того, согласно проекту закона, освобождаются от налогообложения и упорядочиваются операции по предоставлению бюджетных грантов.
Как сообщал портал "Комментарии", ранее Министерство культуры предлагает включить рецепт национального украинского блюда – красного борща, в список нематериального культурного наследия человечества от ЮНЕСКО.
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