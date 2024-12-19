Действительно ли в Украине после повышения налогов массово закрываются ФОПы: в Раде отреагировали

За 11 месяцев 2024 года количество новых плательщиков физических лиц-предпринимателей пополнилось, а не уменьшилось. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает глава налогового комитета Даниил Гетманцев.

Даниил Гетманцев. Фото из открытых источников

По информации Даниила Гетманцева, по состоянию на 1 декабря 2024 года количество ФЛП составляет 2 076 700, из них зарегистрированных в этом году 272 900, что больше против начала года на 83 600 человек.

Показатель роста вновь созданных ФЛП превышает показатель прекращенных почти на 92 тыс человек.

За последние два месяца количество вновь созданных ФЛП увеличилось на 7000 против прекращенных или составляет 47 700 плательщиков против 40 700 прекращенных ФЛП.

"Указанные цифры не свидетельствуют ни об экономическом росте, ни о падении количества предпринимателей. Ведь, к сожалению, институт единого налога стал инструментом не развития предпринимательства, а уклонения от налогообложения крупного и среднего бизнеса", — написал Даниил Гетманцев.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине с 1 декабря вступили в силу новые налоги – закон о повышении налогообложения называли историческим. И на него уже отреагировали предприниматели – 22 тысячи ФЛП прекратили свою деятельность. Такую цифру обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко.

“После вступления в силу позорного закона о повышении налогов — более 22 тысяч ФЛП прекратили свою деятельность!!!! То есть, меньше, чем через месяц. Покажите нашему онлифанщику эту статистику. А еще в день подписания закона – закрылось более 2 тысяч бизнесов. Вместо того, чтобы забирать деньги из марафонов и кэшбеков – вы полезли в бизнес и украинцев. Ну как всегда – МОЩНО! А ведь мы говорили”, — прокомментировал ситуацию нардеп.



