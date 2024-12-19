Действительно ли в Украине после повышения налогов массово закрываются ФОПы: в Раде отреагировали

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Кравцев Сергей
За 11 месяцев 2024 года количество новых плательщиков физических лиц-предпринимателей пополнилось, а не уменьшилось. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает глава налогового комитета Даниил Гетманцев.
Даниил Гетманцев. Фото из открытых источников
По информации Даниила Гетманцева, по состоянию на 1 декабря 2024 года количество ФЛП составляет 2 076 700, из них зарегистрированных в этом году 272 900, что больше против начала года на 83 600 человек.
Показатель роста вновь созданных ФЛП превышает показатель прекращенных почти на 92 тыс человек.
За последние два месяца количество вновь созданных ФЛП увеличилось на 7000 против прекращенных или составляет 47 700 плательщиков против 40 700 прекращенных ФЛП.
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