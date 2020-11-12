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Для людей, которые работают удаленно, хотят ввести новый налог

Аналитики Deutsche Bank AG хотят привлечь дополнительные средства в бюджет за счет людей, которые работают на удаленке

сегодня, 04:00
Автор:

Татьяна Веремеева

Работа из дому после окончания пандемии коронавируса будет определенной привелегией, за которую нужно платить. К такому выводу пришли аналитики исследовательского подразделения Deutsche Bank AG.

Для людей, которые работают удаленно, хотят ввести новый налог

Они отмечают, что работа на дому совсем скоро станет новой нормой. Новую реальность называют привилегией и хотят заставить людей платить за это.

Команда Deutsche Bank AG предлагает ввести сбор в 5% для тех, кто работает из дома на регулярной основе, а не из-за карантинных ограничений.  По их мнению, такая мера могла бы привлечь около 48 млрд долл.в год в США и около 16 млрд евро (18,8 млрд долл.) в Германии. Эти деньги предлагают направить на финансирования субсидий для малоимущих работников и работников, которые не могут работать удаленно.

Исследование Deutsche Bank проведено для того, чтобы изучить основной глобальный сдвиг в сторону удаленной работы, произошедший в результате пандемии коронавируса. При этом люди за время карантинных ограничений привыкли к удаленной работе и все чаще задумываются над тем, чтобы превратить такой режим в постоянный – 80% опрошенных хотели бы работать из дому два-три дня в неделю.

Предлагаемый сбор будет уплачиваться работодателем, если он не предоставит своему сотруднику рабочее место, тогда как если работник решит остаться дома, исходя из своих собственных потребностей, он будет облагаться налогом за каждый день своей удаленной работы, отмечают в Deutsche Bank.

Ранее "Комментарии" писали, что длительная удаленная работа снижает продуктивность и творчество.


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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-11/you-should-pay-a-tax-for-working-from-home-deutsche-bank-says?utm_campaign=socialflow-organic&utm_content=business&utm_medium=social&cmpid=socialflow-facebook-business&utm_source=facebook&fbclid=IwAR2qmNV
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