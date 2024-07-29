Есть ли альтернатива повышению налогов: нардеп рассказал, где взять деньги

В медиапространстве продолжает фигурировать правительственный законопроект о повышении налогов. Из него следует, что из 125 млрд большей части, а именно 75% должны принести два налога: увеличение военного сбора с 1,5% до 5% (45,5 млрд в этом году) и налог с оборота 1% (48,5 млрд в этом году). Именно это наиболее критикуется в законе. Однако, если проанализировать расходы в бюджете, достаточно приличную сумму средств можно найти и без существенного повышения налогов. Об этом у себя в Facebook рассказал нардеп Ярослав Железняк.

Налоги. Фото: из открытых источников

"Сейчас когда каждый пункт законопроекта просчитан по принципу "новация <--> средства" значительно легче найти ответ на провокационный вопрос авторов закона "Как платить армии?". Конкретный пример: вот идея обложить все посылки и убрать существующую льготу 150 евро. Очень непопулярная идея, которая принесет по расчетам 3,3 млрд. грн. А знаете, что так же может легко принести 3,3 млрд грн в этом году? Отказ Минэкономики от второй идеи "кэшбека". И не нужно депутатам быть негодяями, заставившими всех ждать по месяцам свои посылки… Или налог 15% на авто. Он принесет 10 млрд. А знаете, что еще принесет так же 10 млрд грн? Это забрать деньги из 41 программы бюджета, которые вообще не используются. Там как раз 10 млрд минимум", – рассказал нардеп.

По его мнению, увеличение налогообложения ФЛП 3-й группы легко заменяется деньгами, которые мы в бюджете тратим на телемарафон.

Ярослав Железняк подчеркивает, что это упражнение показывает нам, что если полезть в Бюджет и немного подумать, что забрать, то от большинства абсолютно ненужных и сложных в администрировании идей можно спокойно отказаться.

"А все остальное нужно искать разумными компромиссами, тем же временным увеличением НДС. Да, там есть определенные ограничения по использованию денег для военных нужд, но там тоже можно разумно подойти", – подытожил парламентарий.

Читайте на портале "Комментарии" — что ждет украинцев: почему Кабмин больше не может откладывать повышение налогов.







