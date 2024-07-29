Есть ли альтернатива повышению налогов: нардеп рассказал, где взять деньги

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Кравцев Сергей
В медиапространстве продолжает фигурировать правительственный законопроект о повышении налогов. Из него следует, что из 125 млрд большей части, а именно 75% должны принести два налога: увеличение военного сбора с 1,5% до 5% (45,5 млрд в этом году) и налог с оборота 1% (48,5 млрд в этом году). Именно это наиболее критикуется в законе. Однако, если проанализировать расходы в бюджете, достаточно приличную сумму средств можно найти и без существенного повышения налогов. Об этом у себя в Facebook рассказал нардеп Ярослав Железняк.
Налоги. Фото: из открытых источников
По его мнению, увеличение налогообложения ФЛП 3-й группы легко заменяется деньгами, которые мы в бюджете тратим на телемарафон.
Ярослав Железняк подчеркивает, что это упражнение показывает нам, что если полезть в Бюджет и немного подумать, что забрать, то от большинства абсолютно ненужных и сложных в администрировании идей можно спокойно отказаться.
Читайте на портале "Комментарии" — что ждет украинцев: почему Кабмин больше не может откладывать повышение налогов.
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