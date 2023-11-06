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Гетманцев через законопроект 10101 хочет пролоббировать 10-кратные льготы отдельным лотереям

Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев пытается пролоббировать 10-ти кратное удешевление лицензий для отделенных лотерей. Речь идет о проекте закона #10101

сегодня, 15:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Законопроект предусматривает якобы усовершенствование законодательства в сфере азартных игр и лотерей. Проект закона открывает невероятные возможности перед государственными лотереями. Он предусматривает проведение конкурса на выдачу им лицензий на ставки и казино. Вот только стоимость их будет в разы меньше.

Гетманцев через законопроект 10101 хочет пролоббировать 10-кратные льготы отдельным лотереям

Даниил Гетманцев

Согласно законопроекту, за общую лицензию на ставки и "моментальные лотереи" ("казино") лотереям придется платить 18,8 миллионов гривен в год. Для сравнения, одна только лицензия на букмекерскую деятельность для профильных компаний сейчас стоит 120 миллионов. Еще 30 миллионов — на онлайн-казино. Плюс 40 миллионов — за каждые 5 залов игровых автоматов (к слову, для лотерей такое количественное ограничение не действует).


Итого: 190 миллионов гривен для лицензиатов против 18,8 миллионов для лотерей.

"Возникает вопрос: кто же так мощно и явно лоббирует интересы лотерей? Кто же имеет такое влияние в профильном комитете Верховной Рады? Сразу никто в голову и  не приходит кроме Гетманцева и Железняка", — пишут авторы телеграм-канала.

Стоит напомнить, согласно биографии Гетманцева,  он был акционером компании "МолодьСпортЛото", также известной под аббревиатурой МСЛ. Контора эта создавалась как альтернатива государственной монополии в игорном деле. Конфликт интересов в игорном бизнесе признавал сам глава комитета.



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Обсуждения

Катерина

сегодня, 17:02

Давайте об"єктивно - казино заробляють мільярди, при цьому у них відсутній моніторинг, а лотереї заробляють копійки в порівнянні з казино. Звідси і різниця в вартості ліцензій. Лотерейщики просто не потягнуть такі сплати за ліцензії, вони стільки не заробляють. Все досить об"єктивно.


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