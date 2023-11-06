Гетманцев через законопроект 10101 хочет пролоббировать 10-кратные льготы отдельным лотереям

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Кравцев Сергей
Законопроект предусматривает якобы усовершенствование законодательства в сфере азартных игр и лотерей. Проект закона открывает невероятные возможности перед государственными лотереями. Он предусматривает проведение конкурса на выдачу им лицензий на ставки и казино. Вот только стоимость их будет в разы меньше.
Даниил Гетманцев
Согласно законопроекту, за общую лицензию на ставки и "моментальные лотереи" ("казино") лотереям придется платить 18,8 миллионов гривен в год. Для сравнения, одна только лицензия на букмекерскую деятельность для профильных компаний сейчас стоит 120 миллионов. Еще 30 миллионов — на онлайн-казино. Плюс 40 миллионов — за каждые 5 залов игровых автоматов (к слову, для лотерей такое количественное ограничение не действует).
Итого: 190 миллионов гривен для лицензиатов против 18,8 миллионов для лотерей.
Стоит напомнить, согласно биографии Гетманцева, он был акционером компании "МолодьСпортЛото", также известной под аббревиатурой МСЛ. Контора эта создавалась как альтернатива государственной монополии в игорном деле. Конфликт интересов в игорном бизнесе признавал сам глава комитета.
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Катерина
сегодня, 17:02
Давайте об"єктивно - казино заробляють мільярди, при цьому у них відсутній моніторинг, а лотереї заробляють копійки в порівнянні з казино. Звідси і різниця в вартості ліцензій. Лотерейщики просто не потягнуть такі сплати за ліцензії, вони стільки не заробляють. Все досить об"єктивно.