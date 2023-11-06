Гетманцев через законопроект 10101 хочет пролоббировать 10-кратные льготы отдельным лотереям

Законопроект предусматривает якобы усовершенствование законодательства в сфере азартных игр и лотерей. Проект закона открывает невероятные возможности перед государственными лотереями. Он предусматривает проведение конкурса на выдачу им лицензий на ставки и казино. Вот только стоимость их будет в разы меньше.

Даниил Гетманцев

Согласно законопроекту, за общую лицензию на ставки и "моментальные лотереи" ("казино") лотереям придется платить 18,8 миллионов гривен в год. Для сравнения, одна только лицензия на букмекерскую деятельность для профильных компаний сейчас стоит 120 миллионов. Еще 30 миллионов — на онлайн-казино. Плюс 40 миллионов — за каждые 5 залов игровых автоматов (к слову, для лотерей такое количественное ограничение не действует).

Итого: 190 миллионов гривен для лицензиатов против 18,8 миллионов для лотерей.

"Возникает вопрос: кто же так мощно и явно лоббирует интересы лотерей? Кто же имеет такое влияние в профильном комитете Верховной Рады? Сразу никто в голову и не приходит кроме Гетманцева и Железняка", — пишут авторы телеграм-канала.

Стоит напомнить, согласно биографии Гетманцева, он был акционером компании "МолодьСпортЛото", также известной под аббревиатурой МСЛ. Контора эта создавалась как альтернатива государственной монополии в игорном деле. Конфликт интересов в игорном бизнесе признавал сам глава комитета.