Иностранные компании обратились в ГНСУ для разъяснений их нового налогового статуса

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) выпустила информационное письмо, которое должно было пролить свет на отдельные нормы Закона об изменениях в налогообложении отдельных субъектов налогообложения, а именно — постоянных представительств (далее — ПП) иностранных компаний. Впрочем, после ознакомления с информацией от ГНСУ у представителей компаний-нерезидентов вопросов возникло больше, чем они получили ответов, об этом написала бывшая заместитель министра финансов Елена Макеева в своем Facebook.

Иностранные компании не могут понять терминологию ГНСУ. Фото: открытые источники

Вместе с международной компанией, которая занимается консалтингом и аудитом PWC, они составили перечень вопросов относительно действий компаний-нерезидентов, являющихся плательщиками налога на прибыль предприятия, с которым планируют обратиться в ГНСУ.

Основная проблема, которую, по мнению, иностранных компаний создают новые нормы Закона №1117 — это разделение иностранной компании и ее ПП на два отдельных юридических лица.

"По сути и по закону ПП — это тот же самый нерезидент. ПП не является юридическим лицом. ПП — можно сравнить с представителем по доверенности. От имени и в интересах нерезидента. Именно для целей налогообложения нерезидента и придумали регистрации ПП как налогоплательщика. А теперь это два разных лица? Недо-лица? И баланс вести отдельно, фактически одного и того же юрлица?", — пишет Леся Стецькив, юрист одной из международных адвокатских контор, работающих в Украине.

Елена Макеева после публикации ряда вопросов в ГНСУ предсказывает, что стоит ожидать еще одного информационного письма от налоговой, которое бы объяснило то, что написано в предыдущем.

Среди вопросов, которые возникли у иностранных компаний, в основном касающиеся порядка регистрации нерезидентов, финансовой отчетности, валюты и счетов для уплаты обязательств, правопреемственности налоговых активов и тому подобное.





Напомним, вчера в сети обсуждали другое информационное письмо ГНСУ, которое содержит нормы о штрафах за нерегистрацию непосредственно нерезидентов в качестве плательщиков налога на прибыль предприятия, а также противоречивую информацию о порядке признания их уклоняющихся от уплаты налогов и скрывающих свои доходы. "Комментарии" рассказывали, что такой статус могут получить даже те иностранные компании, которые исправно платят налоги согласно украинскому законодательству.



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