Кабмин хочет привлечь дополнительные миллиарды в бюджет: какие налоги собрались повышать

Правительство готовится принять законопроект о повышении ставок военного сбора. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Бюджет. Фото: из открытых источников

Парламентарий отметил, что основные изменения, которые предлагаются: повышение военного сбора. Для физических лиц — до 5% от доходов. Для юридических лиц (плательщиков налога на прибыль предприятий и плательщиков единого налога 3 и 4 группы) — 1% от дохода. Для ФЛП на едином налоге первой, второй, четвертой группы — 5%. Для ФЛП на едином налоге третьей группы — 1%.

Другие налоги и сборы: 5% военный сбор при покупке банковских металлов. 30% военный сбор на продажу ювелирных изделий. 15% военный сбор при покупке нового авто (кроме случаев обеспечения лиц с инвалидностью). 5% военный сбор при продаже недвижимости (для физлиц, которые продали один объект за год). 5% военный сбор на услуги мобильной связи.

Ежемесячный авансовый взнос по налогу на прибыль для продавцов горючего (в размере 0,5 минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, из расчета на 1 кубический метр резервуаров для хранения бензина и дизельного топлива и сжиженного газа).

Специфическая ставка акцизного налога на напитки (0,1 евро за литр).

Стоит отметить, что все эти нормы еще не приняты. При этом отмечается, что весь этот комплекс методов поможет привлечь дополнительные 140 миллиардов гривен в бюджет.

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