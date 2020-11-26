Налоги в Украине: каким образом власть на самом деле может помочь бизнесу

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МЕНЮ
Татьяна Веремеева
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует
отменить налоги для малого бизнеса и компенсировать убытки предпринимателям. "Комментарии" вместе
с экспертами разбирались, насколько это своевременное и эффективное решение и что
реально могло бы помочь бизнесу.
Глава Ассоциации малого и среднего бизнеса в Украине Руслан Соболь
уверен, что президент искренне хочет помочь реальному сектору экономики, малому
и среднему бизнесу (МСБ), которые несут (и еще понесут) убытки из-за
ограничительных мер в связи с пандемией. Вот только добраться до обещанной
помощи удается далеко не всем.
"А понесут убытки все без исключения представители МСБ. Кто-то
раньше, кто-то позже, кто-то больше, кто-то меньше", – подчеркивает Руслан
Соболь.
Комментируя обещанные 8 тыс. грн каждому субъекту
предпринимательской деятельности и до 8 тыс грн каждому официально
трудоустроенному наемному сотруднику, эксперт отмечает, что это не покроет
убытков, которые понесет реальный сектор экономии. И всё же это лучше, чем
ничего.
"Это может сработать лишь в одном случае. Если помощь будет
безусловная, – отмечет Руслан Соболь. – Все честные предприниматели числятся в
налоговой базе. Там же видно, сколько у кого наемного персонала. А потому
помощь должна просто быть перечислена на банковский счет, которым пользуются
представители МСБ. Предприниматели не должны сами никуда обращаться, не должны
бегать по органам госуправления. Иначе получится, как было с весенним "пакетом
помощи", который в итоге получило мизерное количество нуждающихся. Если это не
просто политические заявления, а реальная программа действий – она должна
выглядеть именно так".
По налогам – такая же ситуация, уверен глава Ассоциации малого и
среднего бизнеса. Должна быть четкая коммуникация между центральной и местной
властью. Чтобы не получилось, что центр как бы помогает, но делает это за счет
местной казны, чем не согласны местные органы самоуправления. В итоге –
страдают представители МСБ.
То, что власть начинает понимать, что экономике в условия кризиса
нужно помогать – позитив, считает финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ. Но
на этом, по его мнению, позитив заканчивается.
"Наша власть, как декабристы – слишком далека от народа, –
поясняет эксперт. – Такое впечатление, что методы поддержки бизнеса
разрабатывали люди, ни дня в реальном секторе экономики не работавшие".
В Украине есть большой теневой рынок труда, много самозанятых
людей. И те инструменты, которые направлены на точечную помощь узким группам
пострадавших предпринимателей (всё привязано к т.н. "простою" в выходные дни),
у нас не сработают, считает Алексей Кущ.
Он поясняет: "Из 17 миллионов экономически активного населения, в
Украине менее 7 миллионов являются штатными работниками. На большинстве
предприятий ведется упрощенный кадровый учет, зарплата выдается в конвертах,
многие сотрудники официально не трудоустроены. Табелирование простоев и
сотрудников характерно в основном для крупных компаний – преимущество с
иностранным капиталом и государственных. В сегменте малого и среднего бизнеса такого
практически нет. И точно определить, кто потерял выручку в условиях карантина
выходного дня, практически не возможно. Соответственно – и получить даже ту
небольшую помощь, что обещают".
К тому же, подчеркивает экономист, заявленный пакет мер совершенно
не согласуется с суммой средств, которые выделяются на его реализацию.
"На словах пакет помощи достаточно широк, а на деле его финансовая
капитализация в масштабах страны – мизерная. Либо помогать будут не всем, либо
надеются на то, что многие не успеют воспользоваться этой опцией", – считает
эксперт.
Также Алексей Кущ обращает внимание, что полностью исчезли с
радаров правительства социально незащищенные слои населения, пенсионеры,
студенты.
"По мнению власти, они в условиях кризиса не пострадали, помогать
им не нужно, – говорит экономист. – И вместо того, что выплатить 13-ю пенсию,
13-ю стипендию, какие-то соцвыплаты (хотя бы в размере фактического
прожиточного минимума), потратив на это порядка 50-60 млрд грн, власть заменяет
это бутафорскими методами. Такими, которые абсолютно не адаптированы к условиям
нашего практически теневого рынка труда, теневой экономики".
Эксперт уверен, что при мягком карантине бизнес должен иметь
доступ к кредитам для пополнения оборотных средств и выплат зарплаты под
условный 1% на срок не мене 1 года. А не на долгосрочное развитие, как сейчас
(в условиях кризиса никто в развитие вкладывать не будет).
Если же речь идет о жестком карантине, стоит освободить (частично
или полностью) всех субъектов МСБ от выплаты налогов на труд (ЕСВ+ подоходный),
считает Алексей Кущ.
Ранее "Комментарии" писали, что в Сети набирает популярность "обнаженное видеообращение" львовских рестораторов, которые выступили с протестом против карантина выходного дня.
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