Налоги в Украине: каким образом власть на самом деле может помочь бизнесу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует отменить налоги для малого бизнеса и компенсировать убытки предпринимателям. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, насколько это своевременное и эффективное решение и что реально могло бы помочь бизнесу.



Убытки для МСБ

Глава Ассоциации малого и среднего бизнеса в Украине Руслан Соболь уверен, что президент искренне хочет помочь реальному сектору экономики, малому и среднему бизнесу (МСБ), которые несут (и еще понесут) убытки из-за ограничительных мер в связи с пандемией. Вот только добраться до обещанной помощи удается далеко не всем.

"А понесут убытки все без исключения представители МСБ. Кто-то раньше, кто-то позже, кто-то больше, кто-то меньше", – подчеркивает Руслан Соболь.

Комментируя обещанные 8 тыс. грн каждому субъекту предпринимательской деятельности и до 8 тыс грн каждому официально трудоустроенному наемному сотруднику, эксперт отмечает, что это не покроет убытков, которые понесет реальный сектор экономии. И всё же это лучше, чем ничего.

"Это может сработать лишь в одном случае. Если помощь будет безусловная, – отмечет Руслан Соболь. – Все честные предприниматели числятся в налоговой базе. Там же видно, сколько у кого наемного персонала. А потому помощь должна просто быть перечислена на банковский счет, которым пользуются представители МСБ. Предприниматели не должны сами никуда обращаться, не должны бегать по органам госуправления. Иначе получится, как было с весенним "пакетом помощи", который в итоге получило мизерное количество нуждающихся. Если это не просто политические заявления, а реальная программа действий – она должна выглядеть именно так".

По налогам – такая же ситуация, уверен глава Ассоциации малого и среднего бизнеса. Должна быть четкая коммуникация между центральной и местной властью. Чтобы не получилось, что центр как бы помогает, но делает это за счет местной казны, чем не согласны местные органы самоуправления. В итоге – страдают представители МСБ.

Помощь во время кризиса

То, что власть начинает понимать, что экономике в условия кризиса нужно помогать – позитив, считает финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ. Но на этом, по его мнению, позитив заканчивается.

"Наша власть, как декабристы – слишком далека от народа, – поясняет эксперт. – Такое впечатление, что методы поддержки бизнеса разрабатывали люди, ни дня в реальном секторе экономики не работавшие".

В Украине есть большой теневой рынок труда, много самозанятых людей. И те инструменты, которые направлены на точечную помощь узким группам пострадавших предпринимателей (всё привязано к т.н. "простою" в выходные дни), у нас не сработают, считает Алексей Кущ.

Он поясняет: "Из 17 миллионов экономически активного населения, в Украине менее 7 миллионов являются штатными работниками. На большинстве предприятий ведется упрощенный кадровый учет, зарплата выдается в конвертах, многие сотрудники официально не трудоустроены. Табелирование простоев и сотрудников характерно в основном для крупных компаний – преимущество с иностранным капиталом и государственных. В сегменте малого и среднего бизнеса такого практически нет. И точно определить, кто потерял выручку в условиях карантина выходного дня, практически не возможно. Соответственно – и получить даже ту небольшую помощь, что обещают".

К тому же, подчеркивает экономист, заявленный пакет мер совершенно не согласуется с суммой средств, которые выделяются на его реализацию.

"На словах пакет помощи достаточно широк, а на деле его финансовая капитализация в масштабах страны – мизерная. Либо помогать будут не всем, либо надеются на то, что многие не успеют воспользоваться этой опцией", – считает эксперт.

Также Алексей Кущ обращает внимание, что полностью исчезли с радаров правительства социально незащищенные слои населения, пенсионеры, студенты.

"По мнению власти, они в условиях кризиса не пострадали, помогать им не нужно, – говорит экономист. – И вместо того, что выплатить 13-ю пенсию, 13-ю стипендию, какие-то соцвыплаты (хотя бы в размере фактического прожиточного минимума), потратив на это порядка 50-60 млрд грн, власть заменяет это бутафорскими методами. Такими, которые абсолютно не адаптированы к условиям нашего практически теневого рынка труда, теневой экономики".

Эксперт уверен, что при мягком карантине бизнес должен иметь доступ к кредитам для пополнения оборотных средств и выплат зарплаты под условный 1% на срок не мене 1 года. А не на долгосрочное развитие, как сейчас (в условиях кризиса никто в развитие вкладывать не будет).

Если же речь идет о жестком карантине, стоит освободить (частично или полностью) всех субъектов МСБ от выплаты налогов на труд (ЕСВ+ подоходный), считает Алексей Кущ.

Ранее "Комментарии" писали, что в Сети набирает популярность "обнаженное видеообращение" львовских рестораторов, которые выступили с протестом против карантина выходного дня.

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