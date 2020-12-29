Новые инициативы Гетманцева: как выжить ФОПам и что будет с экономикой

Половина украинской экономики находится сейчас в тени, уверяет депутат от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, аргументируя свои налоговые инициативы и желание охватить весь бизнес РРО (регистраторами расчетных операций). "Комментарии" узнали у экспертов, в чем прав и не прав Гетманцев.

"Гетманцев, похоже, живет в Зазеркалье"

Аналитик, кандидат экономических наук Владимир Коваль отмечает: "Во-первых, Гетманцев очень неаккуратен с цифрами. Что значит — половина экономики в тени? По логике 50%. Включаем мозги. Смотрим методики подсчета. Цифры очень разные. Поправку обязательно надо делать на масштаб: крупный, средний, малый бизнес. Во-вторых, Гетманцев, похоже, живет в Зазеркалье. Говорит-то он правильные слова относительно госконтроля за бизнесом. Но он вообще в курсе, что предприниматели как класс, вымирают из-за последствий COVID? Легко рассуждать об экономической целесообразности и государственных интересах, когда это тебя не затрагивает. А окажись ты в роли самозанятого предпринимателя, который еле-еле сводит концы с концами, тут уж не до разглагольствований. Как говорится, каждая копейка на счету. А государство закручивает гайки".

Владимир Коваль считает, что риторика Гетманцева была бы уместна, если бы в стране был экономический рост.

"Тогда бы стоило навести порядок в этой сфере. В нынешней же ситуации — любое усиление, подчеркиваю – ЛЮБОЕ — госконтроля просто убийственно для мелкого бизнеса, — уверен аналитик. — "Слуги народа" прикрываются "государственным подходом". Но если они государственники, то пусть сначала наведут порядок в администрировании налогообложения. Смешно, но в бюджете на 2021 год заложены миллиарды гривен от "ликвидации схем по возврату НДС" и "повышения эффективности работы фискальных органов". Получается, что власти знают обо всех способах ухода от налогов, но бороться с этим собираются в следующем году. Ну не бред ли? Перефразируя классика — как узко они мыслят, как далеки они от народа".

Эксперт считает так: если Гетманцев искренен и просто не понимает, как можно расширить доходную базу бюджета, то пусть, за собственный счет, наймет адекватных экономических советников. Иначе его же "благие намерения" накроют гробовой доской его карьеру политика, резюмирует Владимир Коваль.

"Убытки бюджета от уклонения от оплаты налогов по упрощенной системе можно оценить до 8,6 миллиарда гривен"

Представитель Экономической экспертной платформы Олег Гетман считает, что в вопросе фискализации малого бизнеса все крайние позиции является экономически не целесообразными.

"С одной стороны — отсутствие фискализации — это вредная для экономики модель. С другой — тотальная фискализация также экономически вредна, — поясняет он. – Истина где-то посередине".

По словам Олега Гетмана, злоупотребления с помощью упрощенной системы являются наиболее распространенными. Большой бизнес строит серые схемы именно с помощью упрощенки.

"Ведущими аналитическими центрами был проведен ряд расчетов на основе экономического моделирования. Полученные данные свидетельствуют о том, что убытки бюджета от уклонения по упрощенной системе можно оценить от 6,3 до 8,6 млрд грн в год, — подчеркивает экономист. – Поэтому эту проблему необходимо решать. И такое оптимальное решение было предложено экспертами: фискализация должна охватывать тех, кто потенциально может превышать лимит 2 и 3 групп упрощенки. Такие критерии для РРО должны быть разработаны на основе торговой площади с учетом товарного ассортимента. Тогда такая фискализация охватит исключительно рисковые категории плательщиков и не затронет абсолютное большинство ФОП".





Олег Гетман сообщил, что такая модель обсуждается на Координационном совете при Офисе президента. И есть надежда, что через несколько месяцев будет наработан соответствующий законопроект.

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