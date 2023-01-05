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Объективные факторы или коррупция: почему таможня не выполнила план сборов в бюджет

Эксперты рассказали, с чем связаны проблемы работы Государственной таможенной службы.

сегодня, 15:50
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Автор:

Давиденко Евгения

Народные депутаты жалуются на работу Государственной таможенной службы Украины: из запланированных 528,3 млрд. гривен в государственный бюджет-2022 поступило 300,8 млрд. гривен платежей. То есть выполнение плана составляет 56,9%.

Объективные факторы или коррупция: почему таможня не выполнила план сборов в бюджет

Фото: https://pixabay.com/


"Комментарии" поинтересовались у экспертов, с чем связаны такие результаты работы.


По мнению исполнительного директора CASE Украины Дмитрия Боярчука, исключать влияние объективных факторов несправедливо.


“Вообще-то в стране война, таможенные поступления взимаются с определенной базы. Во-первых, импорт очень "просел", во-вторых, на такие товары, как топливо, были уменьшены налоги, а в определенный период вообще действовало беспошлинное оформление большинства товаров. То есть, есть серьезные объективные причины”, — отметил эксперт.


Для объективной оценки работы службы требуется взвешенный анализ, добавил Боярчук.


"Чтобы четко сказать: насколько таможня не справляется, нужно смотреть на относительные показатели, например, сколько таможенных платежей взимается на единицу товара. При этом мы должны сортировать те, в отношении которых было уменьшено налоговое давление, и те, что остались в том же режиме”, — пояснил исполнительный директор CASE Украина.


Елена Щербан, заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции, считает, что коррупция на таможне присутствует.


“Никто, к сожалению, не рассчитывал, как она влияет. Очевидно, что такими преступлениями, связанными с контрабандой, нарушениями, подсчитывать экономические потери должно Бюро экономической безопасности. Оно, к сожалению, не показывает никаких результатов. Эксперты и политики называют его провалом. Буквально вчера появилась новость о том, что один из сотрудников БЭБ собирал какую-нибудь дань с предпринимателей. То есть эффекта нет от таможни и от органов, которые должны заниматься выводом экономики из тени. Они не делают свою работу, но занимаются коррупцией”, — убеждена Щербан.



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