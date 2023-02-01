Плательщики НДС получили рекордную сумму возмещения в январе - Гетманцев

При уплате НДС в сумме 31,1 млрд гривен, плательщикам налога на счета возмещена наибольшая сумма НДС за последние 3 года – 19,3 млрд гривен. Об этом в соцсети Telegram написал глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике ВРУ Даниил Гетьманцев.

Фото: pixabay.com





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"Январь 2023 года – первый месяц, когда мы впервые сравниваем месяцы год к году с периодом прекращения сверток по НДС год назад. Тогда, благодаря антикору, прирост поступлений составил 11,9 млрд в январе. Поэтому недовыполнение год к году НДС в январе 2023 на 24,6% прогнозируемо и понятно", — написал он.





Кроме того, бесспорно сказывается падение экономики на 35%.





Как отметил нардеп, без учета поступлений НДС перевыполнение росписи составляет 7,4% или 1,7 млрд гривен. Прирост к январю 2022 года равен 17,1% или 3,5 миллиарда.





"Благодаря добросовестному исполнению обязанностей плательщиками возросла налоговая эффективность по НДС: до 3,03% в январе 2023 года (декл. по НДС за декабрь 2022 г.) по сравнению с довоенным январем 2022 года – 2,85% (декл. по НДС) за декабрь 2021 г.)", — подчеркнул он.

Гетманцев также отметил, что бизнес начал платить больше акцизного налога за счет детенизации: с ликероводочных изделий прирост составил 7,4% год к году, а с табачных изделий – в 4,3 раза больше год к году.





Глава профильного комитета также напомнил, что доля заблокированных налоговых накладных в январе составляет 1%, что на 0,46% меньше, чем в декабре 2022 года.





"За 2022-2023 годы исполнено 8900 решений суда по регистрации налоговых накладных. Выполнены решения судов, не выполнявшихся годами. На исполнении осталось около 500 текущих решений", – написал Гетьманцев.