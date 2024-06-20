Почему мы должны платить налоги: справедлив ли их рост

Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в очередной раз предупредил о неизбежном поднятии налогов. При этом для украинцев важно понимать, почему мы должны платить налоги? Что такое вообще налоги? Уплачивая налог каждый из нас за что платит и что получает? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Налоги. Фото: из открытых источников

Налоги увеличивать нужно, но есть нюанс

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук отметил, что налоги – это плата граждан и бизнеса за то, что государство выполняет определенные функции, связанные с безопасностью, социальной защитой, медициной, образованием. И безусловно само собой это не делается, а делается, потому что появляются деньги.

"Налоги – это форма оплаты обществом функций, выполняемых государством. И, чем эффективнее оно это может делать, тем охотнее граждане готовы платить. В развитых обществах налоги уплачиваются в более крупных суммах и более корректно ведут себя граждане по уплате налогов. Потому что они уверены, что государство будет выполнять те функции, которые берет на себя. В слаборазвитых государствах, где отсутствуют традиции доверия и эффективного управления, сбор больших сумм налогов провоцирует лишь злоупотребления и попытки избежать их уплаты. Нужно ли платить налоги? Да, нужно. Но, я считаю, что украинское государство, мы не говорим сейчас об экстремальной ситуации, связанной с войной, должно исходить из того, что оно пока не продемонстрировало гражданам способность эффективно и качественно управлять средствами, которые оно собирает. Поэтому здесь нужно учиться сначала на меньших суммах, на меньших обязательствах, которые государство берет на себя, но при этом оно должно стараться максимально эффективно использовать те ресурсы, которые есть. Это подход к самой философии налогов", – отметил эксперт.

Относительно того, какие налоги мы платим, Борис Кушнирук объяснил, что все налоги делятся на несколько составляющих. Основные из них – это прямые и косвенные налоги. Прямые налоги – это налоги на доходы физических лиц (налог на прибыль, налоги, связанные с фондом оплаты труда). Тот же ЕСВ – это скорее квазиналог.

"К 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение РФ, Минфин опубликовал данные о том, сколько было собрано налогов. Так вот в отчете 2021 года о собранных налогах за 2020-й год более 64% всех налогов, которые собирались в государственный бюджет, составили два налога – это налог на добавленную стоимость и акцизы. Основной акциз, дающий наибольшую сумму доходов – это акциз на табачные изделия. Затем следует акциз на алкоголь и топливо. Именно эти два налога – НДС и акциз и формируют две трети налоговых поступлений в государственный бюджет. Поэтому вопрос должен состоять в том, насколько эффективно вы власть их собираете? Если вы эффективно собираете эти налоги, вам вряд ли уместно повышать прямые налоги – налог на доходы физических лиц, ЕСВ, военный сбор. Повышение прямых налогов, мало того, что их уплаты пытаются избежать, порождает еще большую несправедливость, потому что не платящие выигрывают еще больше по отношению к тем, кто платит", – отметил собеседник портала "Комментарии".

При этом Борис Кушнирук акцентирует, если мы даже говорим о необходимости повышения налогов во время войны, то да, это абсолютно допустимо, но правительство должно было отчитаться о том насколько эффективно оно собирает те налоги, которые есть. Потому что оказывается, что у нас безумные злоупотребления с администрированием НДС.

Эксперт обращает внимание, что даже, если брать тот отчет, который был за 2020 год, то оказывается, что бюджет ежемесячно не дополучал 5 млрд грн от НДС.

"Только потому, что чиновники вместе с приближенными к государству бизнесменами имеют возможность "нажухивать" всю страну на те 60 млрд. То есть, первый вопрос: в какой степени вы корректно и эффективно собираете НДС? Если здесь у вас не все хорошо, а при этом вы предлагаете еще повысить ставку НДС, скажем, сделав не 20%, а 22 или 23%, то это будет означать только одно, что те чиновники и приближенные к ним бизнесмены получат больше средств на мошенничестве, связанном с НДС", – прокомментировал эксперт.

По словам Бориса Кушнирука, второй крупный налог – акцизы. Наибольшие поступления от акциза на табачные изделия, но и здесь есть проблема.

"По оценкам экспертов, к четверти табачных изделий находится в тени. То есть с них вообще акцизы не выплачиваются. Но без участия власть имущих так просто табачный рынок в тени не существовал бы. В любом городе Украины на улицах можно встретить людей, продающих сигареты без акцизных марок. Без надежной "крыши" со стороны правоохранителей и власть имущих таких продаж без уплаты налогов не было бы. Можно представить себе цинизм г-на Гетманцева, который ранее попал в громкий скандал. Гетманцев пролоббировал, чтобы акцизы для стиков, которые используются в электронных сигаретах, были существенно ниже, чем для обычных сигарет. Оценка потерь для госбюджета от этого пролоббированного решения, уже принятого в Раде в первом чтении, 15 млрд грн. При этом более 80% оборота этих стиков имеет компания Philip Morris. Это та компания, которая продолжает совершенно спокойно работать в России. То есть, мы с одной стороны рассказываем о том, что нам нужно увеличивать налоги, а, с другой стороны, депутаты лоббируют интересы отдельных игроков на миллиарды гривен", – возмущается эксперт.

Он продолжает, что есть свои интересные моменты и в акцизе на топливо.

"Когда Рада приняла решение о том, что в Украине будут повышены ставки акцизов, то эксперты говорили, что, учитывая, что есть возможность злоупотреблять с уплатой НДС на рынке горючего, целесообразно было бы повысить ставку акцизов, но оставить ставку НДС на уровне 7 или 10%. Таким образом злоупотреблять с НДС было бы невозможно, а плата за акциз снималась бы на входе, потому что фактически мы все топливо завозим в Украину из-за границы. Потому проконтролировать уплату этого акциза легче. Правительство отказалось принять такое предложение. Было принято решение о поднятии и акциза, и НДС, соответственно, строя злоупотребления на администрировании НДС. Вторая часть истории связана тоже со злоупотреблением, ведь есть дизельное горючее, а есть бензин. У нас разные ставки акциза для дизельного топлива и для бензина. И это создает возможности для тех, кто умеет махлевать документами относительно завоза топлива, избегая уплаты миллиардов гривен налогов", – рассказал Борис Кушнирук.

Он добавляет, если продолжать мнение о недонаполнении бюджета, то не менее печальная история связана с Нацбанком. По оценкам бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой, потери бюджета от действий НБУ за 2022-2024 годы связаны с манипулированием со ставкой по депсертификатам и по курсовой политике составили уже более 200 млрд грн. Огромные суммы, которые бюджет не получил в результате действий чиновников Национального банка, говорит Борис Кушнирук.

"Резюмируя: нужно ли обсуждать повышение налогов? Да. Нужно ли их повышать? Скорее всего да, потому что нам действительно крайне необходимы средства для наполнения бюджета. Но, первое, что в такой ситуации должно сделать правительство – это отчитаться, как оно сейчас мобилизует средства в государственный бюджет, что оно делает для перекрытия тех злоупотреблений, которые известны и насколько эффективно оно использует те средства, которые собирает. Если оно не делает ни первого, ни второго, ни третьего, все списывая на войну, то в результате мы получаем ситуацию, когда у общества возникает вопрос, как увеличивать ставки налогов, если вы не можете и не хотите отчитываться о том, что у вас происходит сейчас", – подытожил эксперт.

Нужно сокращать расходы мирного времени и переориентировать экономику на военные рельсы

Эксперт Украинской фабрики мнения Юрий Гаврилечко считает, что четкого и единопринятого определения, что такое налоги не существует.

"Одни считают это платой за цивилизацию. Другие – рентой или установленной таксой для рэкета со стороны государства по отношению к гражданам. Еще в Древнем Риме существовал принцип определения налогообложения как Dumb taxation, то есть, тупое налогообложение, от которого первой страдает свобода, а второй становится экономика, третьей, соответственно, военная сила государства. Однако и без налогов цивилизация тоже не существует. Поэтому, скорее всего, правы обе стороны. И те, кто придерживается мнения, что налоги – это плата за цивилизацию, и те, кто считает, что налоги – это грабеж", – отметил Юрий Гаврилечко.

Эксперт добавляет в зависимости от того, как государство распределяет налоги, они и воспринимаются либо платой за цивилизацию, либо как грабеж.

"Если говорить о повышении налогов в условиях войны, то хочу напомнить, что на протяжении примерно 6 тысяч лет истории, начиная с древних Уру, Шумера и Вавилона и, заканчивая первой половиной ХХ века, государствам хватало 10% от доходов граждан, в качестве налогов. Хватало абсолютно на все сферы деятельности государства. А повышение налогообложения было в феодальные времена, когда шли захватнические войны. Вот тогда не хватало средств, когда речь шла не об обороне, а о захвате чего-то нового. На это требовались деньги. Тот, кто победил в войне, совершенно спокойно обворовывал проигравших. В мирное время налоги должны идти на выполнение государственных функций и, соответственно, граждане должны получать выгоду от них в виде публичных услуг от государства. Если этого не происходит, соответственно, налоги уходят на содержание исключительно государственного аппарата и больше ни на что", – заметил собеседник портала "Комментарии".

По его словам, начиная с первой половины XX века и по сей день абсолютно во всех странах уровень налогообложения увеличился кратно, то есть в разы.

"Современные украинцы платят налоги примерно в шесть раз больше, нежели 100 лет назад. Значит ли это, что мы стали получать более качественные услуги от государства? Вовсе нет. Более того, если посмотреть на структуру бюджета военных лет, можно увидеть, что она вообще не отличается от бюджетов мирного времени. Да, финансирование вооруженных сил увеличилось, но никакие расходы мирного времени не были сокращены. То есть, фактически у нас сейчас есть двойной бюджет. Первый, который остался с мирных времен и нисколько не уменьшен. Второй – тот, который используется непосредственно для преодоления вооруженной агрессии. Соответственно, причин повышать сейчас налоги нет. Необходимо сокращать расходы мирного времени и переориентировать экономику на военные рельсы. Если этого не сделать, то опять же возвращаемся к древним римлянам с их определением Dumb taxation, повышение налогов приведет к тому, что экономика пострадает. Вместе с экономикой пострадает и способность Украины противиться вооруженной агрессии России ", – подытожил Юрий Гаврилечко.

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