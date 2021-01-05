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Главная Новости Бизнес налоги Сколько придется платить украинцам за регистрацию нового автомобиля в 2021 году
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Сколько придется платить украинцам за регистрацию нового автомобиля в 2021 году

С 1 января в Украине выросли объемы сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации легкового автомобиля

сегодня, 18:50
Автор:

Кириєнко Анна

Отныне украинцам придется платить больше за регистрацию нового автомобиля. Об этом сообщило Министерство внутренних дел на официальном Telegram-канале.

Сколько придется платить украинцам за регистрацию нового автомобиля в 2021 году

Регистрация авто - какими будут новые расценки. Фото: avtomir.ua

Объемы сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации легкового автомобиля выросли в связи с увеличением размера прожиточного минимума с первого января 2021 года.

Соответственно теперь сумма сбора составит:

— 3% за автомобиль стоимостью до 374 550 гривен;

— 4% за авто стоимостью от 374 550 до 658 300 гривен;

— 5% за авто стоимостью от 658 300 гривен.

Сколько придется платить украинцам за регистрацию нового автомобиля в 2021 году - фото 2

Напомним, что с начала нового года прожиточный минимум трудоспособного украинца вырос до 2270 гривен. Для детей в возрасте до шести лет эта сумма несколько меньше — 1921 гривна. Для несовершеннолетних от 6 до 18 лет прожиточный минимум составляет — 2395 гривен. У лиц, утративших трудоспособность этот показатель самый маленький и достигает 1769 гривен.

Согласно законодательству существует два случая, когда сбор на обязательное государственное пенсионное страхование не уплачивается. Первый — когда автомобилем обеспечивается человек с инвалидностью. Второй — когда автомобиль переходит в наследство по закону.

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Источник: https://t.me/mvs_ukraine/5386
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