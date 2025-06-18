Стало известно, сколько моделей OnlyFans работает в Украине

Несмотря на то, что в Украине за изготовление, распространение и сбыт порнографических материалов грозит штраф или заключение, 152 модели задекларировали доходы с прибыли с платформы OnlyFans. Однако реальное количество моделей OnlyFans в разы выше.

Сколько моделей OnlyFans работает в Украине. Фото из открытых источников

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что в Украине официально работает 152 человека на платформе OnlyFans, задекларировавших свои доходы. Однако неофициально на площадке для изготовления взрослого контента в Украине работает в 33 раза больше людей.

"Только 152 украинца задекларировали 132,8 млн грн прибыли с платформы. Хотя, по неофициальным оценкам, там работает более 5 тысяч наших граждан", — указывает Гетманцев.

Гетманцев считает, что причина разрыва между официальными и неофициальными создателями контента на OnlyFans заключается не только в нежелании платить налоги, но и из-за риска уголовного преследования по статье 301 УКУ. По этой статье можно получить штраф или ограничение свободы до пяти лет за ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов.

"В парламенте уже лежит законопроект о декриминализации, и я последовательно поддерживаю его скорейшее принятие. Это — о честности, налоговой дисциплине и новых поступлениях в бюджет", — пишет Гетманцев.

По оценкам BRDO, ежегодно бюджет Украины теряет до полумиллиарда гривен из-за отсутствия декриминализации порно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какое отношение украинцев к декриминализации порно.

Также "Комментарии" писали, что популярная модель получила вечный бан на платформе OnlyFans.