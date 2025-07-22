logo

BTC/USD

119193

ETH/USD

3710.36

USD/UAH

41.82

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес налоги Украинцам нужно платить налоги с подарков в 2025 году: новые суммы и исключения
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцам нужно платить налоги с подарков в 2025 году: новые суммы и исключения

В 2025 году украинцам придется платить налоги с подарков, превышающих 2 000 гривен.

22 июля 2025, 14:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Подарки приятная часть жизни, но иногда они могут иметь финансовые последствия. В Украине некоторые подаренные вещи могут подпадать под налогообложение. Существуют четкие правила, которые определяют, когда и сколько нужно платить налога за подарок, что  зависит от стоимости подарка, его типа и личности дарителя.

Украинцам нужно платить налоги с подарков в 2025 году: новые суммы и исключения

В Украине нужно платить налог на подарок. Фото из открытых источников

Какие подарки не облагаются налогом

Согласно статье 165 Налогового кодекса, в налогооблагаемый доход не включаются подарки или призы, стоимость которых не превышает 25% минимальной зарплаты, установленной на 1 января отчетного года. В 2025 году этот предел составляет 2 000 грн. Следовательно, если стоимость подарка ниже, то налоги платить не нужно.

В то же время, если подарок дороже, то налогу подлежит только часть, превышающая установленный лимит. Но это не касается денежных подарков, ведь они облагаются налогом полностью, независимо от суммы.

Налог на подарки

Обложение подарков в Украине зависит от степени родства между дарящим подарок и его получающим. Закон предусматривает три сценария:

  • - 0% налога – если подарок сделан близкими родственниками 1-2 степени родства: родители, дети, супруги, родные братья или сестры, бабушки или дедушки;
  • - 5% НДФЛ и 1,5% военного сбора – если даритель не является близким родственником;
  • - 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора – если подарок поступил от нерезидента Украины.

Что нужно подать и когда для налога на подарок

Все полученные подарки, подлежащие налогообложению, следует указать в годовой декларации. Она подается до 1 мая года, следующего за отчетным, а уплатить налог нужно до 1 августа.

Если вы получили подарок в 2025 году, обязательно обратите внимание на его стоимость и происхождение. Это поможет избежать проблем с налоговой и вовремя задекларировать доходы. А главное следует помнить, что даже приятные вещи как подарки могут иметь финансовые обязательства перед государством.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Верховной Раде рассказали о новых налогах для украинцев с 2026 года.

Также "Комментарии" писали, что некоторые ФЛПы могут быть освобождены от уплаты налогов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости