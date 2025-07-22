Украинцам нужно платить налоги с подарков в 2025 году: новые суммы и исключения

Подарки приятная часть жизни, но иногда они могут иметь финансовые последствия. В Украине некоторые подаренные вещи могут подпадать под налогообложение. Существуют четкие правила, которые определяют, когда и сколько нужно платить налога за подарок, что зависит от стоимости подарка, его типа и личности дарителя.

В Украине нужно платить налог на подарок. Фото из открытых источников

Какие подарки не облагаются налогом

Согласно статье 165 Налогового кодекса, в налогооблагаемый доход не включаются подарки или призы, стоимость которых не превышает 25% минимальной зарплаты, установленной на 1 января отчетного года. В 2025 году этот предел составляет 2 000 грн. Следовательно, если стоимость подарка ниже, то налоги платить не нужно.

В то же время, если подарок дороже, то налогу подлежит только часть, превышающая установленный лимит. Но это не касается денежных подарков, ведь они облагаются налогом полностью, независимо от суммы.

Налог на подарки

Обложение подарков в Украине зависит от степени родства между дарящим подарок и его получающим. Закон предусматривает три сценария:

- 0% налога – если подарок сделан близкими родственниками 1-2 степени родства: родители, дети, супруги, родные братья или сестры, бабушки или дедушки;

– если подарок сделан близкими родственниками 1-2 степени родства: родители, дети, супруги, родные братья или сестры, бабушки или дедушки; - 5% НДФЛ и 1,5% военного сбора – если даритель не является близким родственником;

– если даритель не является близким родственником; - 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора – если подарок поступил от нерезидента Украины.

Что нужно подать и когда для налога на подарок

Все полученные подарки, подлежащие налогообложению, следует указать в годовой декларации. Она подается до 1 мая года, следующего за отчетным, а уплатить налог нужно до 1 августа.

Если вы получили подарок в 2025 году, обязательно обратите внимание на его стоимость и происхождение. Это поможет избежать проблем с налоговой и вовремя задекларировать доходы. А главное следует помнить, что даже приятные вещи как подарки могут иметь финансовые обязательства перед государством.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Верховной Раде рассказали о новых налогах для украинцев с 2026 года.

Также "Комментарии" писали, что некоторые ФЛПы могут быть освобождены от уплаты налогов.