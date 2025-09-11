Украинцам поставят жесткое условие для продаж через интернет и сдачи квартир

Законопроект правительства обязывает украинцев, продающих товары или услуги через интернет, а также сдающих квартиры в аренду, открывать отдельные счета. С них будут брать налоги.

Продажа через интернет. Фото: из открытых источников

В случае осуществления не более трех продаж товаров на сумму до 2000 евро (около 100 тысяч гривен) в год продавцы смогут работать без открытия отдельного банковского счета.

Документ обязывает операторов таких популярных в Украине цифровых платформ, OLX, "Розетка" и т.п., выявлять подотчетных продавцов среди пользователей, осуществлять проверку и ежегодно представлять в Государственную налоговую службу отчеты об их доходах.

Речь идет о деятельности, связанной с арендой недвижимости, предоставлением личных услуг, продажей товаров и арендой транспортных средств.

Новые требования будут относиться как к резидентам Украины, так и к нерезидентам, а налоговики будут получать большой объем информации для контроля за декларированием доходов и борьбы с уклонением от уплаты налогов.

Законопроект также предусматривает льготный режим налогообложения для физических лиц-продавцов, работающих через цифровые платформы. Они смогут платить налог по ставке 5%, если отвечают ряду требований — имеют отдельный банковский счет для операций, не используют наемный труд, не продают подакцизные товары и не превышают лимит доходов около 6,7 миллиона гривен в год.

При этом операторы платформ будут выступать налоговыми агентами, а банки обяжут предоставлять ГНС информацию об операциях по специальным счетам таких продавцов.

Читайте на портале "Комментарии" — Кабинет министров Украины повторно зарегистрировал законопроекты, которыми предусматривается налогообложение доходов, полученных от продажи вещей на онлайн-платформах. Об этом рассказала народный депутат Украины Нина Южанина.



