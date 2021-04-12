logo
Русский Українська

BTC/USD

60799.77

ETH/USD

2184.35

LTC/USD

255.96

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес налоги В Украине резко подорожала растаможка некоторых машин: за какие автомобили придется платить больше
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине резко подорожала растаможка некоторых машин: за какие автомобили придется платить больше

Растаможка авто из США в Украине значительно выросла в цене

сегодня, 10:15
Автор:

Кириєнко Анна

С апреля в Украине значительно подорожала растаможка машин из США. Данную информацию сообщает издание UBR.  

В Украине резко подорожала растаможка некоторых машин: за какие автомобили придется платить больше

Растаможка машин: в Украине подорожало растаможивание некоторых машин. Фото: columbauto.by

Теперь украинским покупателям нужно будет заплатить за растаможку зарубежной машины около тысячи долларов. Для сравнения — ранее эта сумма составляла четыреста долларов.

С этого месяца украинцам, которые приобрели американский автомобиль, нужно будет ориентироваться на стоимость доставки моделей в Украину с каждого конкретного штата. Цены в разных штатах могут сильно отличаться.

Кроме этого, покупателям придется платить большие налоги, которые будут вычитаться из цены автомобиля.

"Этот документ на самом деле повторяет правила Таможенного кодекса, что нужно учитывать при определении таможенной стоимости авто из США цену доставки. Просто раньше не было документа, который мог бы учесть транспортные расходы", — рассказал гендиректор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко.

Напомним, что ранее глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции "Слуга народа" Данил Гетманцев объяснил, сколько будет стоить украинцам растаможивание машин с еврономерами. Как пояснил нардеп, для тех, кто будет ввозить авто этого года, никаких особых условий законом не предусматривается. Ввоз происходит на общих основаниях. Поэтому максимальная сумма, которую придется заплатить за растаможку машины, ввозимой из Европы до 2021 года, составляет 1000 евро. Другие детали читайте здесь.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, какие автомобили завоевали доверие водителей в 2020 году. Перечень самых практичных машин и описание их преимуществ можно посмотреть в нашем материале.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ubr.ua/market/auto/v-ukraine-podorozhaet-rjad-avto-iz-ssha-izmenilis-pravila-rastamozhki-4001461
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ