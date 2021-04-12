В Украине резко подорожала растаможка некоторых машин: за какие автомобили придется платить больше

С апреля в Украине значительно подорожала растаможка машин из США. Данную информацию сообщает издание UBR.

Растаможка машин: в Украине подорожало растаможивание некоторых машин. Фото: columbauto.by

Теперь украинским покупателям нужно будет заплатить за растаможку зарубежной машины около тысячи долларов. Для сравнения — ранее эта сумма составляла четыреста долларов.

С этого месяца украинцам, которые приобрели американский автомобиль, нужно будет ориентироваться на стоимость доставки моделей в Украину с каждого конкретного штата. Цены в разных штатах могут сильно отличаться.

Кроме этого, покупателям придется платить большие налоги, которые будут вычитаться из цены автомобиля.

"Этот документ на самом деле повторяет правила Таможенного кодекса, что нужно учитывать при определении таможенной стоимости авто из США цену доставки. Просто раньше не было документа, который мог бы учесть транспортные расходы", — рассказал гендиректор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко.

Напомним, что ранее глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции "Слуга народа" Данил Гетманцев объяснил, сколько будет стоить украинцам растаможивание машин с еврономерами. Как пояснил нардеп, для тех, кто будет ввозить авто этого года, никаких особых условий законом не предусматривается. Ввоз происходит на общих основаниях. Поэтому максимальная сумма, которую придется заплатить за растаможку машины, ввозимой из Европы до 2021 года, составляет 1000 евро. Другие детали читайте здесь.

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