В Украине во время войны изменилась доля топлива, находящегося в тени

Представитель ВСК по вопросам экономической безопасности Олег Гетьман обнародовал статистику по выручкам горючего и расчетам, которые указывают долю реализуемого в "тени" топлива. Согласно этим показателям уровень "теневого" горючего во время войны снизился.

Теневой рынок топлива за время войны уменьшился. Фото из открытых источников

По статистике в течение года белые выручки топлива растут, что приводит к росту и уплате налогов в этом секторе.

1 квартал – 1,82 млрд литров

2 квартал – 2,10 млрд литров

3 квартал – 2,16 млрд литров

4 квартал (с прогнозом на декабрь) – 2,14 млрд литров

Таким образом, было рассчитано, что доля "тени" в топливной отрасли уменьшится в 2023 году до 14%, тогда как в 2022 она составляла 18%, а годом ранее 22%. Вероятным успехом этого стали усилия ДПС, Полиции, БЭБ, минимизировавшие серые схемы.

Олег Гетьман отметил некоторые "аномалии" между сетями АЗС, которые удалось обнаружить благодаря анализу.

- пишет Олег Гетьман в Facebook "Анализ относительных характеристик разных сетей АЗС показывает неравномерность налоговой перегрузки на разных сетях АЗС, как на 1 условный литр горючего, так и на 1 работника. Доля рынка крупнейших 10 сетей АЗС также не соответствует их доле уплаченных налогов по розничным продажам, значительные аномалии наблюдаются по нескольким сетям АЗС",

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто и как зарабатывает на топливе в Украине и кому принадлежат крупнейшие сети АЗС. Как оказалось после начала войны, цены на топливо значительно выросли, что помогает получить более высокие прибыли для владельцев сетей АЗС.

Также "Комментарии" писали, что в Минобороны придумали оригинальный способ, как снизить кражи топлива, предназначенного для ВСУ.