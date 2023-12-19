В Украине во время войны изменилась доля топлива, находящегося в тени

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Slava Kot
Представитель ВСК по вопросам экономической безопасности Олег Гетьман обнародовал статистику по выручкам горючего и расчетам, которые указывают долю реализуемого в "тени" топлива. Согласно этим показателям уровень "теневого" горючего во время войны снизился.
Теневой рынок топлива за время войны уменьшился. Фото из открытых источников
По статистике в течение года белые выручки топлива растут, что приводит к росту и уплате налогов в этом секторе.
Таким образом, было рассчитано, что доля "тени" в топливной отрасли уменьшится в 2023 году до 14%, тогда как в 2022 она составляла 18%, а годом ранее 22%. Вероятным успехом этого стали усилия ДПС, Полиции, БЭБ, минимизировавшие серые схемы.
Олег Гетьман отметил некоторые "аномалии" между сетями АЗС, которые удалось обнаружить благодаря анализу.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто и как зарабатывает на топливе в Украине и кому принадлежат крупнейшие сети АЗС. Как оказалось после начала войны, цены на топливо значительно выросли, что помогает получить более высокие прибыли для владельцев сетей АЗС.
Также "Комментарии" писали, что в Минобороны придумали оригинальный способ, как снизить кражи топлива, предназначенного для ВСУ.
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