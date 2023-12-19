logo

BTC/USD

42974.26

ETH/USD

2233.37

LTC/USD

71.17

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

41.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес налоги В Украине во время войны изменилась доля топлива, находящегося в тени
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине во время войны изменилась доля топлива, находящегося в тени

Доля некоторых сетей АЗС на топливном рынке не соответствует их доле уплаченных налогов по розничным продажам. Также существует разная налоговая нагрузка на условный литр горючего и одного работника.

сегодня, 13:15
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Представитель ВСК по вопросам экономической безопасности Олег Гетьман обнародовал статистику по выручкам горючего и расчетам, которые указывают долю реализуемого в "тени" топлива. Согласно этим показателям уровень "теневого" горючего во время войны снизился.

В Украине во время войны изменилась доля топлива, находящегося в тени

Теневой рынок топлива за время войны уменьшился. Фото из открытых источников

По статистике в течение года белые выручки топлива растут, что приводит к росту и уплате налогов в этом секторе.

  • 1 квартал – 1,82 млрд литров
  • 2 квартал – 2,10 млрд литров
  • 3 квартал – 2,16 млрд литров
  • 4 квартал (с прогнозом на декабрь) – 2,14 млрд литров

Таким образом, было рассчитано, что доля "тени" в топливной отрасли уменьшится в 2023 году до 14%, тогда как в 2022 она составляла 18%, а годом ранее 22%. Вероятным успехом этого стали усилия ДПС, Полиции, БЭБ, минимизировавшие серые схемы.

Олег Гетьман отметил некоторые "аномалии" между сетями АЗС, которые удалось обнаружить благодаря анализу.

"Анализ относительных характеристик разных сетей АЗС показывает неравномерность налоговой перегрузки на разных сетях АЗС, как на 1 условный литр горючего, так и на 1 работника. Доля рынка крупнейших 10 сетей АЗС также не соответствует их доле уплаченных налогов по розничным продажам, значительные аномалии наблюдаются по нескольким сетям АЗС", - пишет Олег Гетьман в Facebook.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто и как зарабатывает на топливе в Украине и кому принадлежат крупнейшие сети АЗС. Как оказалось после начала войны, цены на топливо значительно выросли, что помогает получить более высокие прибыли для владельцев сетей АЗС.

Также "Комментарии" писали, что в Минобороны придумали оригинальный способ, как снизить кражи топлива, предназначенного для ВСУ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tax.gov.ua/diyalnist-/informatsiya-schodo-obsyagu-/726970.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости