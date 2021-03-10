Новые города: забава богачей или символ успеха

Илон Маск известен своей эксцентричностью, а намерение построить отдельный город может показаться чем-то из области фантастики. В феврале из-за комментариев Маска о росте курса биткоина упали акции его автомобилестроительной компании Tesla, а состояние магната сократилось на 15 млрд долларов за один день. Однако, учитывая, что строительство новых городов стало тенденцией в наиболее богатых странах мира, решение Маска можно воспринимать как стремление попасть в струю перспективного бизнеса, где крутятся астрономические суммы денег. "Комментарии" разбирались, в каких уголках мира новые города растут как грибы и с чем это связано.



Новые города. Фото из открытых источников

Глобальный тренд

С начала 90-х в разных странах мира реализуются не менее 100 проектов новых городов. Писатель-документалист и автор книги "Города-призраки Китая" Уэйн Шепард считает данное явление феноменом, потому что за всю историю люди еще не строили столько населенных пунктов такими быстрыми темами. По наблюдениям Шепарда, строительство новых городов в основном присуще экономически стабильным странам с быстро растущим средним классом и положительной динамикой роста ВВП. Их строят для стимулирования экономического роста или в политических целях. Купить там квартиру могут позволить себе люди с доходом выше среднего.

По мнению урбаниста Адама Гринфилда, большинство новейших городов похожи друг на друга независимо от географического расположения. Во всех таких городах есть сдержанные в плане архитектурных решений и максимально самодостаточные в плане функционала многоквартирные дома. Альтернативной точки зрения придерживается доктор Сара Мозер из Университета Макгилла. Она считает новыми городами только независимые от существующих населенных пунктов проекты с собственной промышленностью, а не пригороды, где тоже в последние годы строятся многоэтажки. В Китае практикуется строить небоскребы в пригородах и превращать их в так называемые "новые городские территории", которые находятся в административном подчинении других городов.

Инновационная Америка

Неудивительно, почему Илон Маск выбрал в качестве строительной площадки богатый нефтью Техас. Председатель правления маркетингового агентства Texas Economic Development Corporation Роберт Аллен считает Техас лучшим местом в США для начала или перемещения бизнеса. Поскольку он экономически развивается, несмотря на вызовы, благодаря современной инфраструктуре, либеральной экономической политике местных властей по отношению к предпринимателям и высоким уровнем жизни. В Техасе нет налога на личные доходы, что привлекает инвесторов. По мнению экономиста Рэя Перримана, несмотря на снижение деловой активности и сокращение спроса на рабочую силу во время пандемии коронавируса, экономика Техаса успешно сопротивляется кризису и у нее есть потенциал для восстановления.

Штат одинокой звезды догоняет Калифорнию по темпам экономического развития. По итогам 2020 года экономика штата Техас стала 9-й экономикой в мире с ВВП 1,9 трлн долларов – это больше, чем в Бразилии (1,8 трлн долларов), Южной Корее (1,6 трлн долларов), России (1,4 трлн долларов) или Украине (146 млрд долларов). Техасские города Даллас и Форт-Ворт остаются вторым после Нью-Йорка рынком строительства в Америке. Общий портфель новых заказов на строительные работы составил 17,5 млрд долларов в 2020 году. В штате развита нефтеперерабатывающая отрасль, высокотехнологичные производства, IT-индустрия. В Техасе расположены офисы сотни ведущих американских компаний, в том числе Amazon, Tesla, HP, ExxonMobil.





В Техас едут работать не только американцы из других штатов, но и иностранные граждане. Каждый пятый владелец бизнеса и треть рабочей силы занятой в строительном секторе являются мигрантами. По информации аналитика Карлы Хименес, с 2010 по 2018 годы население 28,7-миллионного штата увеличилось на 14,1% с 2000 года. Старбейз Илона Маска — не единственный проект своего рода. В 2017 году появилась информация о проекте инновационного города Белмонт в пустыне штата Аризона. Там планируется использовать беспилотный городской транспорт, развивать солнечную энергетику.

Борьба с перенаселением в Китае

Власти 1,5-миллиардного Китая решают проблему перенаселения не только с помощью законодательного ограничения рождаемости, но и путем строительства новых мегаполисов. С 2001 года население Поднебесной увеличилось на 172,21 млн человек. По подсчетам аналитика Бруно Макаса, с 1949 года в Китае было построено 600 новых городов. Например, граничащий с Гонконгом мегаполис Шэньчжэнь был основан в 1980 году фактически на рисовом поле. Сегодня он считается одним из самых инвестиционно-привлекательных и динамично развивающихся промышленных, финансовых и транспортных центров. За 40 лет существования население Шэньчжэня увеличилось с 300 тыс. до 12 млн человек, а размер экономика достиг уровня Южной Кореи. В 90-х-10-х были построены Пудонг, Бинхай, Хуандао с населением свыше миллиона человек и еще несколько десятков крупных городов находятся в процессе строительства.





Самым масштабным проектом является город Сюнъань в 100 км от Пекина и площадью как два Нью-Йорка. По информации аналитика Шонеси Ферро, новый город строят, чтобы разгрузить 25-миллионный и задыхающийся в смоге Пекин. В Сюнъань хотят переместить из столицы деловую активность и часть населения. Банк Morgan Stanley оценивает проект на 290 млрд долларов. В апреле 2017 года председатель КНР Си Цзиньпинь заявил, что новый мегаполис станет витриной инновационного развития.

Под влиянием пандемии коронавируса с 2020 года при проектировании жилых районов делается упор на их максимальную самодостаточность на случай локдаунов. Каждый многоквартирный дом будет иметь теплицу для выращивания овощей, солнечные батареи на крыше и большой коллективный офис для дистанционной работы жильцов (коворкинг). Глава Научно-исследовательского института развития капитала Ли Гупин прогнозирует завершить проектирование и строительные работы к 2022 году, ввести в строй градообразующие предприятия к 2035-му и превратить Сюнъань в полноценный город к 2050-му.





В тренде — строительство экологически чистых городов с обилием зеленых насаждений. По данным аналитика Гао Хана, существуют проекты десяти городов-парков на сумму в 12,6 млрд долларов. С 2014 года возле мегаполиса Ченгду развивается город-парк Тянфу, где к 2030 году планируют заселиться 6,3 млн человек. В 2019 году в Тянфу заключили контрактов на 44 млрд долларов. Самым необычным является проект города-леса Лючжоу на 138,5 гектарах земли в Южно-Китайских горах. Концепцию разработал итальянский архитектор Стефано Боэри. По его чертежам в Милане были построены два многоэтажных здания с каскадными зелеными насаждениями. В городе будут жить 30 тыс. человек, а в конструкции зданий использованы 40 тыс. деревьев и миллион других растений. Аналитик Марианна Запата полагает, что такой город будет поглощать 10 тыс. тонн углекислого газа и вырабатывать 900 тонн кислорода в год.





Некоторые эксперты скептически относятся к появлению эко-городов в Китае. Профессор Ноттингемского университета в Нинбо Денг Ву уверен, что большинство проектов таких населенных пунктов реализуются без стратегии в сфере энергоэффективности зданий, оптимизации дорожно-транспортного движения, использования возобновляемых источников энергии. Научный сотрудник Университета Синьхуа Жу Юнгсин утверждает, что вследствие строительного бума в Китае увеличилось потребление энергии и загрязнения атмосферы. Эксперт Массачусетского технологического университета Женг Сики считает, что новые города строятся не ради населения, а ради экспериментов правительства по внедрению новых технологий. Например, основанный в 2004 году китайский город Ордос в регионе Внутренняя Монголия прозвали "городом-призраком" из-за пустующих улиц. По состоянию на 2014 год там продали треть из 40 тыс. квартир.



Сквозь невозможное

Новыми городами с инновационными технологиями на пустырях могут похвастаться не только китайцы. В 2022 году планируется завершить строительство мегаполиса Сонгдо в Южной Корее. Город строили с нуля на болотистой местности в течение последних 18 лет. Сейчас там проживают 130 тыс. человек. По состоянию на 2015 в город было вложено 35 млрд долларов. Населенный пункт заточен под IT-индустрию, развитие биотехнологий и ритейл. Южнокорейцы доказали всему миру, что город можно построить совершенно непригодной для этого территории.





"Умный" город Неом – пожалуй самый амбициозный инфраструктурный проект в Саудовской Аравии. Там будут налажено производство продуктов питания. Проект рассчитан на постепенный переход к альтернативным источникам энергии в нефтяной монархии. Потребности в энергии будут удовлетворяться за счет солнечных и ветровых электростанций. По словам наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, город будет иметь определенную автономию: собственное налоговое и трудовое законодательство, судебную систему. Населенный пункт будет простираться на 460 км вдоль побережья Красного моря. Первую стадию строительства планируется завершить к 2025 году. На реализацию проекта правительство выделило 500 млрд долларов.





В Украине нет аналогов корейскому Сонгдо, но есть опыт строительства нового города в сжатые сроки в экстремальных условиях. Самый молодой украинский город Славутич площадью 7,5 квадратных километров возвели в 1986-1988 годах архитекторы и строители из восьми советских республик в лесах Черниговской области. Город строили для переселения жителей Припяти и ближайших населенных пунктов после аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. Административно Славутич относится к Вышгородскому району Киевской области. Сегодня там проживает около 25 тыс. человек.





Политические мотивы

В некоторых странах построили новые столицы. В 2003 году власти Мьянмы перенесли столицу из Янгона в специально построенный для этих целей город Нейпьидо, который по-прежнему остается тихим и сравнительно пустынным. Вся деловая жизнь кипит в Янгоне.





По такому же пути пошли власти Индонезии. В 2019 году президент Джоко Видодо объявил о планах построить новую столицу на острове Борнео. Проект оценивается почти в 33 млрд долларов и является частью реформы децентрализации государственной власти, рассчитан на активизацию участия в госуправлении других регионов островного государства. Большая часть индонезийцев проживают за пределами острова Ява, где расположена столица Джакарта и сконцентрирована вся политическая и экономическая жизнь страны. Отдельная проблема столицы — неудачное низменное расположение, из-за чего там нередко случаются наводнения вследствие муссонных дождей. В Индонезии в процессе строительства находятся 27 новых городов.

В Малайзии офис премьер-министра перенесли в построенный в 1995 году город Путрайя, а столицу оставили в городе Куала-Лумпур. В новом городе проживает 100 тыс. человек. До 2035 года китайские подрядчики планируют построить в Малайзии экологически чистый город-лес, где не будет использоваться автотранспорт.

Ранее "Комментарии" писали, что как выглядит город, в котором живет всего один человек.

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