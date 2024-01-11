Рынок земли: сколько стоят сельхозугодия в Украине и других странах мира

С 1 января 2024 года рынок земли сельскохозяйственного назначения в Украине стал доступен не только физическим лицам – украинским гражданам, но и юридическим лицам. Размер приобретения собственности тоже увеличился со 100 га до 10 000 га.



Какая цена земли в Украине и других странах. Фото из открытых источников

Однако, несмотря на благоприятные климатические условия для ведения сельского хозяйства и плодородие украинской почвы, стоимость земли в нашем государстве остается одной из самых дешевых в мире. По состоянию на декабрь 2023 года 1 га сельхозугодий в Украине стоил в среднем 38,5 тыс. грн или 1030 долларов США. В прошлом году земля сельскохозяйственного назначения в Украине подорожала на 10,4%.

Согласно данным Business Research Company, размер мирового сельскохозяйственного рынка вырос с $12,25 трлн. в 2022 году до $13,39 трлн. в 2023 году, что отражает среднегодовой темп прироста на уровне 9,4%. Кроме того, ожидается, что международный рынок сельскохозяйственной продукции продолжит расширяться со среднегодовым темпом прироста в 9,1% и к 2027 году достигнет около $19 трлн.

Мировой сельскохозяйственный сектор переживает переход к более устойчивым практикам. Рост выбросов углекислого газа и сокращение площадей пахотных земель обусловливают необходимость перехода к устойчивым методам ведения сельского хозяйства для сохранения здоровья почв. Ожидается, что к 2031 году рынок устойчивого сельского хозяйства достигнет значительной рыночной стоимости в $31,35 млрд, что отражает устойчивые темпы роста на уровне 10,17% в течение прогнозируемого периода 2023-2031 годов.

Чтобы наглядно убедиться, насколько цена сельхозугодий в Украине отличается от мировой, рассмотрим рейтинг районов с самой дешевой землей сельскохозяйственного назначения по состоянию на 2 полугодие 2023 года, составленный на основе данных Global Farmland Index и Nation Master.

20. Польша

Цена за гектар: $12 237

Польша делает некоторые ограничения на иностранное владение недвижимостью. Законодательство страны требует, чтобы потенциальные покупатели были резидентами страны в течение 5 лет для покупки сельскохозяйственной земли. Кроме того, чтобы ограничить масштабную концентрацию земли в одних руках, страна ввела закон, позволяющий покупателям владеть не более 300 га.

19. Соединенные Штаты Америки

Цена за гектар: $10 131

В Соединенных Штатах нет законодательных ограничений на владение иностранной недвижимостью, если иностранные инвесторы правильно оформляют документацию. Подробная информация о собственности должна быть предоставлена Министерству сельского хозяйства США. Кроме того, владельцы сельскохозяйственных земель в Соединенных Штатах пользуются пониженными налогами на недвижимость. Эти скидки базируются на концепции присвоения земле "стоимости сельскохозяйственного использования", а не ее рыночной стоимости. Этот закон распространяется и на передачу сельскохозяйственных земель по наследству.

18. Франция

Цена за гектар: $7 302

Согласно законодательству Франции, орган, известный как SAFER, имеет первоочередное право на приобретение любой продаваемой земли, предоставляя ему приоритет перед потенциальными покупателями. Кроме того, Франция предлагает пониженные налоги на наследство на сельскохозяйственные земли с целью поощрения собственности на землю в аграрном секторе.

17. Тунис

Цена за гектар: $6 900

Сельское хозяйство играет немаловажную роль в экономике Туниса, в нем занято около 16% рабочей силы страны, а его доля в ВВП составляет 12%. Сектор демонстрирует стабильный рост на уровне 2% ежегодно, отражающий его важность для экономической стабильности страны.

16. Австралия

Цена за гектар: $6,092

В Австралии действует нормативно-правовая база по иностранной собственности, учитывающая как тип покупателя, так и стоимость земли. В зависимости от этих факторов применяются разные правила и ограничения. Австралийские законы запрещают иностранным владельцам покупать землю в течение 30 дней с момента ее выставления на продажу, таким образом предпочитая местных покупателей. В настоящее время почти 13,8% земли находится в иностранной собственности.

15. Канада

Цена за гектар: $6,079

Законодательство Канады по иностранной собственности на землю может быть сложным, поскольку у каждой провинции есть свой собственный набор правил. В большинстве провинций иностранным владельцам не разрешается покупать более 40 акров земли. Однако Британская Колумбия и Онтарио являются исключением из этих правил, где нет никаких ограничений на иностранную собственность на сельскохозяйственные угодья.

14. Румыния

Цена за гектар: $6 079

Румынские правила собственности на землю значительно способствуют местным интересам. Когда земля выставляется на продажу в Румынии, она сначала предлагается совладельцам, затем арендующим землю, затем соседним землевладельцам и, наконец, румынскому правительству. Только после этого процесса она открыта для иностранных владельцев при условии, что они проживают в стране не менее 3 лет.

13. Аргентина

Цена за гектар: $5 558

Ранее в Аргентине было больше ограничений на иностранную собственность, поскольку иностранные инвесторы не могли владеть более 1000 гектарами земли. Однако в 2016 году это ограничение было снято. В настоящее время 5,6% аргентинской земли находится в собственности иностранных инвесторов, а основным требованием для получения права собственности является получение разрешения от Национального земельного кадастра на владение землей в сельской местности.

12. Венгрия

Цена за гектар: 5,511

В Венгрии действуют строгие правила собственности на землю, особенно в сельскохозяйственном секторе. Гражданам стран, не входящих в Европейский Союз, как правило, запрещено владеть сельскохозяйственной землей в стране. Кроме того, в стране также действуют строгие правила для местных покупателей, ограничивающих владение землей до 300 га.

11. Словакия

Цена за гектар: $4 602

Словакия занимает площадь 4 903 407 гектаров, причем сельскохозяйственные земли составляют примерно 48,52% от этой общей площади по состоянию на 2018 год. Ранее Словакия проводила строгую политику по иностранной собственности на свои сельскохозяйственные земли. Однако эти правила были смягчены благодаря введению принципа взаимности. Иностранные инвесторы могут владеть сельскохозяйственными землями в Западной Словакии только при условии, что их родная страна позволяет владеть сельскохозяйственными землями и словацким резидентам.

10. Болгария

Цена за гектар: $4,399

Законодательство Болгарии запрещает иностранную собственность на сельскохозяйственные земли, за некоторыми исключениями для граждан ЕС. Однако иностранные граждане могут наследовать сельскохозяйственные земли в соответствии с правилами, установленными болгарскими властями.

9. Бразилия

Цена за гектар: $4 183

В Бразилии действуют строгие правила контроля над иностранной собственностью и защиты местных интересов. Иностранные граждане должны получить разрешение федеральных органов, если они хотят владеть сельскохозяйственной землей в Бразилии. Министерство сельского хозяйства проводит оценку влияния продаж на сельскохозяйственный сектор. Иностранная собственность, как правило, ограничена на уровне менее 25% от общей площади муниципалитета. В противоположность этому, местные собственники сталкиваются с менее строгими ограничениями – максимум 40% собственности в пределах муниципалитета.

8. Литва

Цена за гектар: $4 183

Литва запрещает иностранную собственность в своих сельскохозяйственных землях. Это ограничение действует с целью сохранения контроля за сельскохозяйственными активами и защиты интересов местных фермеров и сельскохозяйственного сектора страны. Хотя иностранные физические или юридические лица могут покупать другие виды недвижимости в Литве, сельскохозяйственные земли остаются вне иностранной собственности.

7. Латвия

Цена за гектар: $4,144

Ранее латвийское законодательство разрешало гражданам ЕС владеть сельскохозяйственными землями, кроме местных владельцев. Однако в 2011 году это ограничение было снято. Теперь иностранные граждане должны владеть латвийским языком на уровне B2, чтобы иметь возможность покупать сельскохозяйственные земли.

6. Эстония

Цена за гектар: $3 656

Чтобы владеть сельскохозяйственной землей в Эстонии, физические лица должны получить разрешение уездного губернатора. Юридические лица имеют право на получение разрешения, если они активно занимаются сельскохозяйственным производством на территории Эстонии в течение минимум одного года и имеют зарегистрированный филиал в эстонском коммерческом реестре.

5. Уругвай

Цена за гектар: $3 342

Уругвай в большинстве своем приветствует иностранную собственность на свои сельскохозяйственные земли. Сельскохозяйственный рынок страны часто извлекает выгоду от притока капитала из соседней Аргентины в периоды политической нестабильности, обеспечивая безопасную и стабильную среду для инвестиций, когда на аргентинском рынке существует неопределенность.

4. Южно–Африканская республика

Цена за гектар: $2,900

ЮАР не разрешает иностранным гражданам покупать свои сельскохозяйственные угодья, чтобы поддержать местную собственность. Однако иностранцы могут арендовать сельскохозяйственную землю. Существуют также правила для местных владельцев, которые ограничивают их во владении более 1200 гектарами земли.

3. Швеция

Цена за гектар: $2764

Швеция поддерживает иностранную собственность на землю с ограничениями на размер земельных участков. Эти правила были введены для того, чтобы сохранить сельскохозяйственные земли в активном использовании для производства. Сельскохозяйственная продукция страны в основном состоит из ячменя, овса и пшеницы. В общей сложности, 40% сельскохозяйственных угодий страны используется для выращивания зерновых.

2. Нигерия

Цена за гектар: $700

Приблизительно 78% земли Нигерии занято под сельское хозяйство, и около 30% населения занято в этом секторе. Сельское хозяйство обеспечивает 17% ВВП страны. Нигерия разрешает иностранную собственность на сельскохозяйственные земли, но для этого требуется письменное разрешение местного губернатора. Существует также ограничение на размер земельных участков, которыми могут владеть иностранные физические или юридические лица – 500 гектаров.

1. Камерун

Цена за гектар: $550

По состоянию на 2022 год, около 46% населения Камеруна проживает в сельской местности. Страна разрешает иностранную собственность на сельскохозяйственные земли. Однако, чтобы инвестировать более $200 000, иностранные инвесторы должны зарегистрироваться в Министерстве финансов не менее чем за 30 дней до этого.

Таким образом, Украина занимает одно из первых мест среди стран с самой дешевой землей сельскохозяйственного назначения. Учитывая тяжелое экономическое положение и продолжение полномасштабной войны, украинские сельхозугодия в ближайшей перспективе будут оставаться одними из самых дешевых в мире, поэтому инвестиции в украинскую землю в долгосрочной перспективе могут принести неплохие дивиденды отечественным землевладельцам.