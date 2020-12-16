Госбюджет-2021: вся надежда на конец пандемии и налоги

Несмотря на некоторые задержки и прогнозы по поводу того, что необходимого числа голосов у "Слуг" просто нет, "бюджетная ночь" не потребовалась – 15 декабря нардепы проголосовали за главный финансовый документ страны неожиданно оперативно. Причем сами депутаты не просто обрадовались, что бюджет принимали не ночью, а даже усмотрели в этом большой повод для гордости.



Госбюджет-2021. Фото: пресс-служба НБУ

"На заметку нашим предшественникам. Бюджет можно принимать без ночных голосований, без подушек и раскладушек. Продолжаем работать дальше. Честно и дисциплинировано", – похвалил себя и "всех причастных" нардеп от "Слуги Народа" Николай Тищенко.

Неужели этому бюджету действительно нечем похвастаться, кроме как принятием почти в рабочее время – в этом вопросе "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.

Дефицит бюджета: норма превышена

В Минфине уверены, что Бюджет-2021 является сбалансированным, реалистичным и выполнимым, и почему-то постоянно называют его "бюджетом возможностей". В то же время эксперты ничего особенного в нем не видят и поясняют: разрабатывался он все теми же чиновниками, так что и результат соответствующий. Но обо всем по порядку.

Бюджет начинается с доходно-расходной части, поэтому мы с экспертами также для начала обсудили эти цифры. По словам министра финансов Сергея Марченко, доходы госбюджета-2021 ко второму чтению увеличили до 1,92 млрд грн, расходы предусмотрены в размере 1,34 трлн грн.

"Власти начали пользоваться исключениями и уже повторно превысили бюджетные правила, по которым запрещено устанавливать уровень дефицита государственного бюджета более 3%, – прокомментировал цифры аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак. – Причина очевидна: коронавирус. Однако, если есть ожидания роста экономики, то, возможно ожидания дефицита завышены? Пока что очевидно, что в прогнозах на 2021-й рост доходов страны возможен только за счет налогообложения. И вот тут хочется верить: поддерживать доход государства будет именно экономическая активность и восстановление бизнес-среды в мире в целом, и в Украине в частности, а не нововведения для существующего бизнеса. Кроме того, ожидаем увеличение поступлений от акциза и ренты, связанные с увеличением акцизной ставки на 11,6% на алкогольные напитки".

Аналитик "ТелеТрейд" Сергей Родлер считает, что, по сути, у чиновников не было альтернативы, поскольку главной задачей правительства является сохранение хороших отношений с МВФ и допуск к очередному денежному траншу, отсутствие которого может привести к действительно серьезным проблемам с бюджетом.

"Из-за кризиса по итогам первых трех кварталов 2020 года дефицит составил 81,7 млрд, а это в 4 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года, – приводит цифры Родлер в беседе с "Комментариями". – Будем надеяться, что в 2021 году ситуация с дефицитом будет лучше. Ожидается, что экономическая активность начнет восстанавливаться ближе ко второй половине следующего года, а, значит, без материальной помощи МВФ не обойтись. Правда, правительству все же придется выйти на рынок заимствования, чтобы "добрать" необходимую сумму, но при текущей конъюнктуре рынка сделать это будет несложно – мировой рынок просто купается в дешевых деньгах от крупных центробанков".

Минималка вырастет дважды

С 1 января минимальная зарплата в Украине вырастет на 20% – до 6 тыс. грн, а второе повышение (до 6500 грн) ко второму чтению перенесли с 1 июля на 1 декабря.

По мнению Сергея Родлера, повышение минимальной зарплаты должно крайне негативно отразиться на положении бизнеса, особенно малого, так как вместе с ней вырастут и обязательные выплаты в бюджет. Эксперт считает, что решение о росте минималки является сугубо политическим и едва ли способно привести к реальному улучшению материального положения граждан. Скорее, еще большее число предпринимателей получат мотивацию к сокращению штата и уходу в тень.

"В связи с этим польза для бюджета от роста налогов совершенно неочевидна, – считает Родлер. – Если правительство и может потянуть увеличение минималки, то вряд ли способно будет оказать должную поддержку бизнесу в условиях слабой потребительской активности".

Прожиточный минимум по-прежнему мизерный

Несмотря на заложенный в бюджете рост, прожиточный минимум остается таким же мизерным.

В 2021-м прожиточный минимум на одного человека составит с 1 января – 2189 грн в месяц, с 1 июля — 2294 грн, с 1 декабря – 2393 грн.

Для детей в возрасте до 6 лет – 1921 грн, 2013 грн и 2100 грн соответственно.

Для детей 6-18 лет – 2395 грн, 2510 грн и 2618 грн соответственно.

Для трудоспособных лиц – 2270 грн, 2379 грн и 2481 грн соответственно.

Для лиц, утративших трудоспособность, — 1769 грн, 1854 грн и 1934 грн соответственно.

Минимальные пенсии вырастут вместе с ростом прожиточного минимума для нетрудоспособных. То есть, с 1 января минимальная пенсия не изменится и составит 1769 грн, с 1 июля она вырастет до 1854 грн, а с 1 декабря 2021-го – до 1934 грн.

Кроме того, с 1 января 2021-го вместе с ростом минимальной заработной платы в Украине повысят и выплаты неработающим пенсионерам, если их возраст превышает 65 лет и они имеют полный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 для мужчин) с 2100 до 2400 грн.

С 1 марта 2021-го предусмотрена плановая индексация пенсий на 11%. А в апреле должен произойти автоматический пересчет работающим пенсионерам с учетом зарплаты в период работы и приобретенного стажа работы с прошлого перерасчета.

Субсидии: путь в никуда

Расходы на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме предусмотрены в сумме 36,6 млрд грн, что на 1,5% меньше, чем в 2020 году.

Мнения экспертов по поводу этой статьи расходов разделились.

"Возможно, в правительстве ожидают рост числа просрочек и потерь субсидий, потому закладывают снижение объема субсидирования, – предполагает Максим Орыщак. – Так, субсидию можно потерять, если задолжать оплату коммунальных услуг за 2 месяца на сумму, превышающую 20 необлагаемых минимумов – 340 грн. Также субсидию можно потерять, если, например, за последние 12 месяцев совершили покупку на 50 тыс. грн или пребывали за границей более двух месяцев, причем последний пункт будет актуален для заробитчан после окончания пандемии".

В то время как Сергей Родлер считает, что в текущих условиях субсидии и социальные расходы являются лучшим способом поддержать экономику за счет увеличения покупательской способности граждан, аналитик Алексей Кущ считает, что это путь в никуда, добавляя: в Украине потребители, которые никогда не пользовались субсидиями, становятся уже "краснокнижным видом".

"В сфере субсидий мы видим сочетание несочетаемого, – отмечает эксперт. – С одной стороны, в Украине – одна и самых высоких субсидиарных поддержек в мире, с другой – задолженность продолжает расти и уже в полтора раза превышает годовой субсидиарный лимит. Это напрямую указывает на то, что что-то в этой модели пошло не так".

Неправильный элемент, который сводит на нет все субсидиарные усилия – это ценовая составляющая, продолжает Кущ. И до тех пор, пока на газ украинской добычи не будет установлена экономически справедливая цена (стоимость добычи плюс рентабельность), в этой сфере ничего не изменится. На сегодня, несмотря на то, что больший объем потребляемого в стране газа составляет газ украинской добычи, потребителям его продают по европейским ценам, убеждая нас, что именно так и "работает рынок". На самом деле – это путь в никуда. И только когда цена станет справедливой, все станет на свои места: тарифы станут посильными для большинства потребителей, необходимость в субсидиях будет падать, задолженность – сокращаться.

Расходы: это мне, и это опять мне

О себе власть не забывает: по сравнению с прошлым годом вырастут расходы на президента, правительство, депутатов. Скажем, расходы из общего фонда государственного бюджета на обслуживание деятельности президента и Офиса президента в 2021 году составят 1,267 млрд грн, что на 39,4% больше, чем в 2020-м (909 млн грн).

Депутатам и Кабмину также добавили больше денег, хотя и не с таким размахом. Так, расходы на Верховную Раду увеличатся на 10% – с 2,29 до 2,53 млрд грн, из которых 95 миллиардов пойдут на увеличение зарплаты аппарату парламента.

Расходы на правительство вырастут с 2,42 до 2,5 млрд грн.

А вот с зарплатами медиков вышло все непросто. Начнем с того, что двукратного роста зарплат, о котором много говорилось осенью, не будет. Зарплаты медиков, равно как и зарплаты учителей, вырастут в рамках повышения зарплат бюджетникам, которые, в свою очередь, привязаны к минималке.

В то же время из обсуждения документа в парламенте стало понятно, что вакцинацию населения и доплаты медикам профинансируют из специального фонда, который будет наполняться за счет "Нафтогаза" и перевыполнения плана поступлений в бюджет.

Своими размышлениями относительно новой "социальной" функции "Нафтогаза" с "Комментариями" поделился Алексей Кущ.

"Для того, чтобы регулярно выплачивать повышенные выплаты, не предусмотренные бюджетом, нужно иметь временный источник оборотных средств, – пояснил эксперт. – Можно вспомнить, что в свое время премьер Гройсман выплатил дополнительные пенсии за счет увеличения сборов на таможне, точнее, за счет средств, полученных с растаможки евроблях. И несколько лет назад, когда срочно нужно было найти деньги на очередной ремонт дорог, опять же их взяли с поступлений с таможни, хотя это и совершенно нелогичная схема. Но сейчас таможня не спасет: там хронический недобор средств, и такая ситуация сохранится в 2021-м. Поэтому чуть ли не единственный источник денег сегодня – это "Нафтогаз", который резко увеличил цену на газ для населения и останавливаться на достигнутом не собирается. "Нафтогаз" будет продавать дорогой зимний газ, получать сверхприбыль и эти деньги частично направят на медиков " .

Эксперт говорит, что решение о финансировании медиков из "специального фонда" убивает нескольких зайцев.

Во-первых, не увеличивает еще больше дефицит бюджета.

Во-вторых, находит циничное оправдание для сверхвысоких тарифов – мол, это же на медиков!

И, наконец, в случае, если первым вице-премьером станет Витренко, он получит возможность выстраивать свой бэкграунд на якобы успешном кейсе работы в "Нафтогазе", благодаря которому "нашлась возможность доплачивать медикам".

Курс гривны к доллару: 29,1 грн

Среднегодовой курс национальной валюты, заложенный в бюджет, составляет 29,1 грн/доллар. Правда, это совершенно не означает, что именно эти цифры мы увидим на табличках обменных пунктов. Бюджетный курс – это расчетный показатель, с помощью которого можно посчитать поступления от налогов на экспорт и акцизов, привязанных к валюте.

При этом эксперты, опрошенные "Комментариями", прогнозируют курс доллара на следующий год в широком диапазоне. В частности, глава аналитического департамента Forex Club Андрей Шевчишин рассматривает три сценария для курса доллара: базовый (29,0-30,5 грн), пессимистический (30,0 – 31,5 грн) и оптимистический (28,5-29,5 грн).

По словам Шевчишина, ключевыми факторами, влияющими на прогноз, являются несколько факторов: эпидемиологический (как Украина справится с пандемией, насколько продолжительным будет локдаун), политический (как мы выйдем из кризиса Конституционного суда и антикоррупционного скандала), экономический (какой будет урожай и цены на мировых рынках, какие будут цены на энергоносители). От этих факторов зависит сотрудничество с западными кредиторами и МВФ. Долговая нагрузка на 2021-й остается высокой, бюджет-2021 раздут, и если экономическая и деловая активность не придут в норму, пережить наступающий год без инфляции и девальвации будет крайне затруднительно.

Ранее "Комментарии" писали, сколько денег Украина потратит на содержание одного депутата в 2021 году.

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