Госбюджет-2021: вся надежда на конец пандемии и налоги

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Гурген Григорян
Несмотря на некоторые задержки и прогнозы по поводу того, что необходимого числа голосов у "Слуг" просто нет, "бюджетная ночь" не потребовалась – 15 декабря нардепы проголосовали за главный финансовый документ страны неожиданно оперативно. Причем сами депутаты не просто обрадовались, что бюджет принимали не ночью, а даже усмотрели в этом большой повод для гордости.
Госбюджет-2021. Фото: пресс-служба НБУ
Неужели этому бюджету действительно нечем похвастаться, кроме как принятием почти в рабочее время – в этом вопросе "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.
В Минфине уверены, что Бюджет-2021 является сбалансированным, реалистичным и выполнимым, и почему-то постоянно называют его "бюджетом возможностей". В то же время эксперты ничего особенного в нем не видят и поясняют: разрабатывался он все теми же чиновниками, так что и результат соответствующий. Но обо всем по порядку.
Бюджет начинается с доходно-расходной части, поэтому мы с экспертами также для начала обсудили эти цифры. По словам министра финансов Сергея Марченко, доходы госбюджета-2021 ко второму чтению увеличили до 1,92 млрд грн, расходы предусмотрены в размере 1,34 трлн грн.
Аналитик "ТелеТрейд" Сергей Родлер считает, что, по сути, у чиновников не было альтернативы, поскольку главной задачей правительства является сохранение хороших отношений с МВФ и допуск к очередному денежному траншу, отсутствие которого может привести к действительно серьезным проблемам с бюджетом.
С 1 января минимальная зарплата в Украине вырастет на 20% – до 6 тыс. грн, а второе повышение (до 6500 грн) ко второму чтению перенесли с 1 июля на 1 декабря.
По мнению Сергея Родлера, повышение минимальной зарплаты должно крайне негативно отразиться на положении бизнеса, особенно малого, так как вместе с ней вырастут и обязательные выплаты в бюджет. Эксперт считает, что решение о росте минималки является сугубо политическим и едва ли способно привести к реальному улучшению материального положения граждан. Скорее, еще большее число предпринимателей получат мотивацию к сокращению штата и уходу в тень.
Несмотря на заложенный в бюджете рост, прожиточный минимум остается таким же мизерным.
В 2021-м прожиточный минимум на одного человека составит с 1 января – 2189 грн в месяц, с 1 июля — 2294 грн, с 1 декабря – 2393 грн.
Для детей в возрасте до 6 лет – 1921 грн, 2013 грн и 2100 грн соответственно.
Для детей 6-18 лет – 2395 грн, 2510 грн и 2618 грн соответственно.
Для трудоспособных лиц – 2270 грн, 2379 грн и 2481 грн соответственно.
Для лиц, утративших трудоспособность, — 1769 грн, 1854 грн и 1934 грн соответственно.
Минимальные пенсии вырастут вместе с ростом прожиточного минимума для нетрудоспособных. То есть, с 1 января минимальная пенсия не изменится и составит 1769 грн, с 1 июля она вырастет до 1854 грн, а с 1 декабря 2021-го – до 1934 грн.
Кроме того, с 1 января 2021-го вместе с ростом минимальной заработной платы в Украине повысят и выплаты неработающим пенсионерам, если их возраст превышает 65 лет и они имеют полный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 для мужчин) с 2100 до 2400 грн.
С 1 марта 2021-го предусмотрена плановая индексация пенсий на 11%. А в апреле должен произойти автоматический пересчет работающим пенсионерам с учетом зарплаты в период работы и приобретенного стажа работы с прошлого перерасчета.
Расходы на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме предусмотрены в сумме 36,6 млрд грн, что на 1,5% меньше, чем в 2020 году.
Мнения экспертов по поводу этой статьи расходов разделились.
В то время как Сергей Родлер считает, что в текущих условиях субсидии и социальные расходы являются лучшим способом поддержать экономику за счет увеличения покупательской способности граждан, аналитик Алексей Кущ считает, что это путь в никуда, добавляя: в Украине потребители, которые никогда не пользовались субсидиями, становятся уже "краснокнижным видом".
Неправильный элемент, который сводит на нет все субсидиарные усилия – это ценовая составляющая, продолжает Кущ. И до тех пор, пока на газ украинской добычи не будет установлена экономически справедливая цена (стоимость добычи плюс рентабельность), в этой сфере ничего не изменится. На сегодня, несмотря на то, что больший объем потребляемого в стране газа составляет газ украинской добычи, потребителям его продают по европейским ценам, убеждая нас, что именно так и "работает рынок". На самом деле – это путь в никуда. И только когда цена станет справедливой, все станет на свои места: тарифы станут посильными для большинства потребителей, необходимость в субсидиях будет падать, задолженность – сокращаться.
О себе власть не забывает: по сравнению с прошлым годом вырастут расходы на президента, правительство, депутатов. Скажем, расходы из общего фонда государственного бюджета на обслуживание деятельности президента и Офиса президента в 2021 году составят 1,267 млрд грн, что на 39,4% больше, чем в 2020-м (909 млн грн).
Депутатам и Кабмину также добавили больше денег, хотя и не с таким размахом. Так, расходы на Верховную Раду увеличатся на 10% – с 2,29 до 2,53 млрд грн, из которых 95 миллиардов пойдут на увеличение зарплаты аппарату парламента.
Расходы на правительство вырастут с 2,42 до 2,5 млрд грн.
А вот с зарплатами медиков вышло все непросто. Начнем с того, что двукратного роста зарплат, о котором много говорилось осенью, не будет. Зарплаты медиков, равно как и зарплаты учителей, вырастут в рамках повышения зарплат бюджетникам, которые, в свою очередь, привязаны к минималке.
В то же время из обсуждения документа в парламенте стало понятно, что вакцинацию населения и доплаты медикам профинансируют из специального фонда, который будет наполняться за счет "Нафтогаза" и перевыполнения плана поступлений в бюджет.
Своими размышлениями относительно новой "социальной" функции "Нафтогаза" с "Комментариями" поделился Алексей Кущ.
Эксперт говорит, что решение о финансировании медиков из "специального фонда" убивает нескольких зайцев.
Во-первых, не увеличивает еще больше дефицит бюджета.
Во-вторых, находит циничное оправдание для сверхвысоких тарифов – мол, это же на медиков!
И, наконец, в случае, если первым вице-премьером станет Витренко, он получит возможность выстраивать свой бэкграунд на якобы успешном кейсе работы в "Нафтогазе", благодаря которому "нашлась возможность доплачивать медикам".
Среднегодовой курс национальной валюты, заложенный в бюджет, составляет 29,1 грн/доллар. Правда, это совершенно не означает, что именно эти цифры мы увидим на табличках обменных пунктов. Бюджетный курс – это расчетный показатель, с помощью которого можно посчитать поступления от налогов на экспорт и акцизов, привязанных к валюте.
При этом эксперты, опрошенные "Комментариями", прогнозируют курс доллара на следующий год в широком диапазоне. В частности, глава аналитического департамента Forex Club Андрей Шевчишин рассматривает три сценария для курса доллара: базовый (29,0-30,5 грн), пессимистический (30,0 – 31,5 грн) и оптимистический (28,5-29,5 грн).
По словам Шевчишина, ключевыми факторами, влияющими на прогноз, являются несколько факторов: эпидемиологический (как Украина справится с пандемией, насколько продолжительным будет локдаун), политический (как мы выйдем из кризиса Конституционного суда и антикоррупционного скандала), экономический (какой будет урожай и цены на мировых рынках, какие будут цены на энергоносители). От этих факторов зависит сотрудничество с западными кредиторами и МВФ. Долговая нагрузка на 2021-й остается высокой, бюджет-2021 раздут, и если экономическая и деловая активность не придут в норму, пережить наступающий год без инфляции и девальвации будет крайне затруднительно.
Ранее "Комментарии" писали, сколько денег Украина потратит на содержание одного депутата в 2021 году.
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