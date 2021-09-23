Банкопад прошел, а схемы до сих пор работают: как из проблемных финучреждений выводят средства и имущество

В последнее время в прессе все чаще вспоминают о случаях мошеннического вывода из банков средств, которые во время знаменитого в Украине банкопада осуществляли известные политики, чиновники и бизнесмены. Используя мошеннические схемы, с проблемных финансовых учреждений выводились не только средства, но и все ликвидное имущество.

Банкопада прошел, а схемы до сих пор работают: как из проблемных финучреждений выводят средства и имущество - фото из открытых источников

Какие схемы могут использоваться для вывода активов из проблемных банков

Передача в залог других банков имущественных прав по кредитам связанных лиц

Первой схемой стала передача в залог других банков имущественных прав по кредитам, которые имели ценность для топ-менеджеров банка. В частности, в деле с УПБ первым фигурирует "Авант-Банк". В 2015 году УПБ якобы получает кредит в ПАО "Авант-Банк" и передает этому банку в залог имущественные права по кредитам связанных юридических лиц, имущество и активы которых нужно сохранить.

24 и 29 апреля 2015 года между УПБ и "Авант-Банком" были заключены кредитные договоры на сумму 31 млн грн и $ 3 млн сроком на 1,5 и 2,5 месяца соответственно.

А уже 30 апреля УПБ признали проблемным и запретили отчуждать и передавать в обеспечение активы. Право требования по кредитному договору, который обеспечен ипотекой имущества является ценным активом, после продажи которого средства вернулись бы вкладчикам и кредиторам УПБ, однако, несмотря на запрет, 26 мая 2015 УПБ передал в залог "Авант-Банка" имущественные права по кредитам связанных лиц :

• АО "Банкомсвязь" — предприятия, созданного А. Юркевичем, которое осуществляло деятельность, связанную с государственной тайной ; до сих пор выигрывает тендеры по обслуживанию пунктов пропуска на государственной границе, обслуживает НБУ и монетный двор. Именно "Банкомсвязь" передал в ипотеку УПБ скандальное здание на Кирилловской, 69 в Киеве, которую сейчас называют Словацким домом.

• ООО "КБК" Альянс " и ООО " Кристалл-Инвест " — компаний, учредителем которых является Е. Балушка (бенефициар УПБ согласно реестру). По этому кредитному договору в ипотеку УПБ было передано здание в центре Киева на ул. Мазепы, 10.

• ООО "Вислабудинвест" — компании, зарегистрированной в селе Счастливое, Бориспольского района, ипотечные земли отчуждены на связанные с Юркевичем компании.

• ООО "Космо Плаза" , бенефициаром которого является Юркевич, а учредителями в разные периоды были и есть связанные с ним компании, в т.ч. уже упомянутый АО "Банкомсвязь". В ипотеку УПБ компанией передавалась здание в Киеве, на пр. Академика Корьольова, д.1.

• ООО "Лого Сфера" и ЗАО "АП Транспортник" — бенефициар и связанное лицо А. Юркевич. В ипотеку передавался комплекс зданий в Киеве по ул. Бориспольская, 9.

• ООО "Логистик-Сервис 1" — бенефициар Юркевич. В ипотеку передавались земли в с. Счастливое.

• И наконец ООО "Киевоблстрой-1", бенефициарами которого является А. Юркевич и А. Каргаполов, который был Председателем Правления УПБ перед введением временной администрации. В ипотеку в данном случае передавались земельные участки в Счастливом, Государственные акты на которые были отменены по искам прокуратуры.

• А также другие компании и имущество, к которому могли иметь интерес в сохранении топ-менеджмент неплатежеспособного банка.

Отметим, что к договору между банками было включено положение о том, что в случае объявления УПБ неплатежеспособным, "Авант-Банк" получает право стать кредитором и ипотекодержателем вместо УПБ сразу в тот день, когда УПБ будет признано неплатежеспособным. То есть, можно предположить, что руководство финучреждений догадывалось о ближайших намерениях ФГВФЛ и заранее подготовилось.

29 мая 2015 УПБ признают неплатежеспособным, а "Авант-Банк" становится кредитором ряда юридических лиц, общая сумма задолженности которых перед УПБ составила более 585 млн грн. И это — в связи с невозвратом кредита в размере 94 млн грн.

Юристы утверждают, что такой договор о залоге имущественных прав и договоры межбанковского кредита прямо противоречат профильном Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" — стоимость межбанковских кредитов, полученных УПБ в два раза превышает среднюю стоимость таких кредитов, а условия договора залога предоставляют "Авант -Банка "преференции, которые не только не предусмотрены законодательством, но и были прямо запрещены.

С целью вывода недвижимости из-под ипотеки, большинство подконтрольных Юркевичу компаний смогли "погасить" часть задолженности по кредитному договору, которую до этого длительное время просто накапливали. А так называемые "погашение" происходили не через корреспондентский счет в НБУ, а путем корректировки (изменения) данных учета денежных средств.

Так могло произойти, потому что для погашения долга через корреспондентский счет НБУ, необходимо вносить денежные средства через кассу Банка, что фактически означало погашение долга за свой счет должника, или оплата должна быть осуществлена с расчетных счетов должников / поручителей открытых в других банках (которые являются платежеспособными), а для погашения "напрямую", внутри банка — достаточно просто переставить цифры в балансе, при этом не тратя на это средств, получая активы фактически за счет вкладчиков (что является преимуществом, которая прямо запрещена законом. Например пенсионерке отказались выдать ее 15 000 грн., а Юркевичу и связанным с ним структурам в этот период УПБ мог выдавать миллионы долларов). Попросту говоря — бесплатно получить интересные активы, а все операции могли проводиться исключительно за счет вкладчиков Банка.

Затем имело место отступление остатка и полное погашение уже перед "Авант-Банком", для того чтобы легализовать переход прав кредитора.

Важно, что все вышеуказанные объекты недвижимого имущества, которые фигурировали как ипотека, были переданы в собственность компаний Сергея Сподина, который по информации источников, якобы имеет совместный бизнес с Юркевичем, что вряд ли можно назвать совпадением. Кроме того, Сподин также фигурирует в других делах, вокруг которых судебные процессы продолжаются и по сей день.

В частности, речь идет о борьбе за имущественный комплекс в Киеве по ул. Стройиндустрии, 6 30 апреля 2015 между УПБ и "Апекс-банк" был заключен договор залога имущественных прав, по которому в случае невыполнения обязательств, право требования УПБ к ООО "ПИИ" ИТ-Инвест "по Кредитному договору и в ОАО "ЭМЗ" по Договору ипотеки этого имущественного комплекса перейдет в "Апекс-банка".

УПБ признали неплатежеспособным — право требования перешло к компании.

Однако Решением суда договор залога имущественных прав признано ничтожным в 2017 году, право требования по кредитному и Ипотечным договором таким, что принадлежит УПБ.

В мае же 2018 неизвестные вероятно с целью выведения имущественного комплекса из-под ипотеки привлекли фиктивного государственного регистратора из Луганской области, который с нарушением правил территориальности совершения регистрационных действий и без каких-либо законодательных оснований прекратил запись об ипотеке. Поэтому имущественный комплекс по ул. Стройиндустрии, 6 был передан в собственность компании Сподина, а судебные разбирательства с участием правопреемника Банка все еще продолжаются.

Хочется обратить внимание, что во всех банках, которые принимали участие в вышеупомянутых схемах была введена процедура ликвидации. А на "Авант Банк" свои активы так же якобы сбрасывали уполномоченные лица "Дельта Банка", затем суды их возвращали обратно.

Заключение договоров поручительства и финансовой помощи

Второй схемой по выводу активов из УПБ могло стать аккумулирование средств на счете ООО "Развитие-2012", которая принадлежит Юркевичу, путем внесения изменений в систему бухгалтерского учета.

Согласно информации СБУ, в период с 25 по 28 мая 2015 должностные лица УПБ совершили незаконные внутрибанковские проводки по счетам, "в результате которых искусственно создан положительный остаток, в частности, на счету ООО" Развитие-2012 "в сумме 614 778 952,00 грн " .

Далее финучреждения Юркевича заключали договоры поручительства с УПБ, а ООО "Развитие-2012" с банком и заемщиками — договоры о предоставлении финансовой помощи. Таким образом Юркевич и его компания могли "рассчитаться" за долги своих предприятий опять же путем банального изменения данных учета денежных средств на счете Банка, которыми нельзя вернуть долги УПБ перед вкладчиками, НБУ и другими кредиторами.

К тому же и по сей день с вкладчиками никто не рассчитался , не оплатили им средства за приобретенное право требования по депозитам, а также получив решение судов последние так и не смогли получить обещанное.

А сейчас "за выживание" борется государственный "Укрэксимбанк", в котором ранее Председателем Правления был В. Капустин. Схема та же, что и в УПБ: ООО "Алта Проперти" получило кредит в государственном банке, в ипотеку передало земли в Бориспольском районе, а поручителями выступили компании уже упомянутого Сподина. На его компании, кстати, "Банкомсвязью" якобы было отчуждено без разрешения УПБ ипотечное здание на ул. Фрунзе, 69 в Киеве. Его в последствии передали так называемым словацким инвесторам. Судебные разборки относительно этого здания и дальше продолжаются.





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