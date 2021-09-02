Белашов попал под раздачу

Бизнес главного полтавского "бютовца" Сергея Белашова начинает трещать по швам. Показательным можно считать судебный процесс между главной "семейной" газовой компанией Белашова "Скела Терциум", которую он оформил на сестру своей жены Евгению Федорович, и Офисом крупных налогоплательщиков Государственнной налоговой службы. В нем "Скела Терциум" недавно проиграла налоговикам уже вторую по счету инстанцию. Вслед за Окружным админсудом Киева неудача зафиксирована в июле этого года в Шестом апелляционном админсуде, чье постановление уже вступило в законную силу.

Сергей Белашов - фото из открытых источников

Такой ход событий можно назвать провальными на фоне обычно успешных для богатых украинских компаний налоговых кейсов — суды могут в большом количестве выдавать решения о том, что налоговикам просто показалось, что предприниматели работали с "фиктарями", обналичивали деньги и минимизировали налоги. "Скела Терциум" с оборотом в 2,35 млрд гривен могла бы иметь все шансы склонить судей на свою сторону, но они не стали идти против ГНС в этом споре. И это можно считать "черной меткой" для Белашова, по слухам, имеющего высокие шансы оказаться в санкционных списках СНБО в связи с якобы финансированием кампаний, несущих угрозу национальной безопасности Украины.

Предмет спора для ООО "Скела Терциум" вероятно был крайне важен, ведь он лежит в основе претензий НАБУ к компании в рамках уголовного производства от 14.09. 2017. Речь идет об операциях компании с ООО "Вариант Ойл", которые следствием были признаны фиктивными, в рамках контракта на поставку топлива "Укрзализныце" в лице ее филиала "Центр транспортного сервиса "Лиски".

По информации НАБУ, в марте 2016 года этот филиал "Укрзализныци" объявил тендер на закупку 5 тыс. тонн мазута и 1,743 тыс. тонн дизельного топлива. На тендер заявились два участника: ООО "Скела Терциум" с ценовым предложением 67,2 млн гривен по мазуту и 34,3 млн гривен по дизтопливу, а также ООО "Олсам Авто" (67,5 млн гривен и 34,51 млн гривен соответственно).

"Согласно протоколу №2 от 07.06.2016 года оценки предложений конкурсных торгов, ценовых предложений, победителем тендера признано ООО "Скела Терциум", предложение которого признано наиболее экономически выгодным и 07.07.2016 заключен договор поставки 5 тыс. тонн мазута флотского Category ISO-F RME 180 и 1,743 тыс. тонн дизельного топлива Category ISO-F DMA" – указали в НАБУ.

7 июля 2016 стороны подписали контракт, по условиям которого "Скела Терциум" обязалась поставить товар на суда "Герои Шипки" и "Герои Плевны" в Ильичевский морской торговый порт. При этом, по данным НАБУ, в течение 2016 года "Скела Терциум" вообще не импортировала флотский мазут Category ISO-F RME 180 и дизельное топливо Category ISO-F DMA, и не приобретала его у других предприятий-импортеров, а оформила покупку этого товара у харьковского ООО "Вариант Ойл".

"Предоставленные к проверке бумажные носители по форме первичных документов не подтверждают фактическую поставку товара.. от ООО "Вариант Ойл", в связи с недостоверностью (искажением ) данных" — говорится в выводах аудиторов.

Более того, в рамках уголовного производства детективы НАБУ допросили свидетелей, указавших, что на нефтебазу в Харьковской области, с которой якобы поставлялось топливо для железнодорожников, несколько лет не завозился мазут, а водители, якобы перевозившие топливо для ООО "Скела Терциум" , заявили, что не помнят такие перевозки, а сделанные от их имени подписи в ТТН им не принадлежат. Таким образом, в НАБУ пришли к логичному выводу о том, что поставка топлива "Скела Терциум" в адрес "Укрзализныци" могла быть фиктивной (хотя "Скела Терциум" и филиал "Центр транспортного сервиса "Лиски" ПАО "Укрзализныця" в своей налоговой отчетности отобразили полное выполнение договора поставки нефтепродуктов), и предъявили россыпь подозрений руководству филиала "Укрзализныци" и директору ООО "Скела Терциум" Сергею Непомьящему. Последнему был определен залог в размере 1,92 млн грн.

Вслед за НАБУ компанией Белашова занялись налоговики. Офис крупных налогоплательщиков Государственнной налоговой службы в 2019 г доначислил ООО "Скела Терциум" обязательства по уплате НДС на 19,7 млн грн. Решение налоговиков базировалось как раз на фиктивности операций компании с ООО "Вариант Ойл", а истец попытался его оспорить. Но безуспешно — суды решили, что "Скела Терциум" не предоставила никаких доказательств реальности этих операций.

Этот кейс для компании Белашова, связанной с его банком "Украинский капитал", может выглядеть как репутационный приговор. Компанию уличили в махинациях путем поставок государству несуществующего топлива — тогда как фактический хозяин "Скела Терциум" в своих блогах создает имидж патриота и критикует "Укрзализныцю" за "неэффективную работу". А если учесть, что и к банку "Украинский капитал" у НБУ и правоохранителей возникают вопросы, дальнейшие бизнес-перспективы Сергея Белашова показываются сомнительными.





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