В июле Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов украинского бизнесмена, основателя международного алкогольного холдинга Global Spirits и ликероводочного завода "Хортица" Евгения Черняка.



Евгений Черняк и компания Global Spirits: было ли финансирование российского вторжения?

Как гласит сайт Росфинмониторинга, Евгений Черняк направили подразделениям ВСУ 500 млн рос руб, что эквивалентно 5,5 млн дол. и еще на 1 млн дол. поставил некие товары военного назначения.

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Надо сказать, что случившееся в некотором смысле можно считать любопытным казусом, ведь до недавнего времени Евгений Черняк вел бизнес в рф и даже платил налоги, о чем заявляют представители украинского OSINT-сообщества Molfar.

Евгений Черняк: 12 лет работы на свое и российское благо

Весной 2023 года OSINT-сообщество Molfar провело расследование российского бизнеса ТМ "Хортица", Global Spirits и Евгения Черняка. Бизнеса, который к тому времени насчитывал уже 12 лет, ведь первый завод в россии — "Русский север" в городе Вологда Черняк купил в 2011-м году.

Впрочем, та покупка была объяснима, ведь в 2011-м году Украина и россия можно сказать "дружили", а украиснкие продукты питания и напитки традиционно высоко ценились в рф за качество.

Но вот почему Global Spirits в 2016-м году, уже после оккупации Крыма, приобрел второй водочный завод – "Родник и К" в подмосковных Мытищах, понять было уже сложно.

При этом на официальном сайте Global Spirits в разделе "Наши заводы", ни одного упоминания о российских предприятиях – нет. Более того, официально алкогольный холдинг даже заявил, что с 2014 года в рф даже нет ее продукции, так как Роспотребсоюз запретил ее поставку.

Но по данным российских официальных органов в 2017-м году официальный сайт федеральной службы рф по интеллектуальной собственности дал разрешение ГСХ "Трейдмаркс Лимитед" использовать в россии ТМ "Хортица".

Более того, в самом решении прямо говорится, что за 2009-2016 годы, в рф были экспортированы 216 млн единиц (бутылок) алкоголя под ТМ "Хортица". При этом еще 76 млн единиц были произведены на заводах "Русский север" и "Родник и К", что собственно и объяснялось необходимостью регистрации торговой марки в россии – популярность бренда была высока.

Таким образом данные Global Spirits об отсутствии ее предприятий или продукции в рф прямо опровергаются российской стороной, причем де-факто еще с 2017-го года.

В целом по версии Molfar, в россии Евгений Черняк владеет:

ООО "Родник и К" – является частью Global Spirits russia (в 2022-м году сменила название на Традиции успеха), ТМ Шустовъ и Мороша;

ООО “Торговый дом “Мегаполис” – дистрибьюторская компания, являющаяся частью Global Spirits russia/Традиции успеха.

ООО "Русский север" — юрлицо завода в Вологде, до апреля 2022 года владельцы — Oxford AMG-77 Ltd (99%) и Торговый Дом "Мегаполис" (1%).

АО "Феодосийский завод коньяков и вин" – вероятно также входит в активы Global Spirits в России.

Как сообщал российский "Коммерсант", в 2021 году отгрузки продукции Global Spirits в россии, правда непонятно, импортированные или произведенные на месте, выросли на 45% — до 7,1 дал продукции (71 млн литров или 71 000 тонн).

Кипрские офшоры, суд и ребрендинг – скрывают ли Global Spirits и Черняк свой бизнес в рф

Впрочем, будем справедливы – Global Spirits все-таки пытается остановить производство своей водки в рф. Так, на сайте компании есть заявление, что после российской агрессии холдинг подал в суд Кипра иск о запрете производства и реализация брендов Global Spirits на российском рынке. Более того, суд запретил ее производство.

Почему суд Кипра? Просто как настоящий патриот Украины Евгений Черняк предпочитает записать свои активы на компанию AMG-77 Investment Ltd, находящуюся на острове "со статусом офшор". Последнее обстоятельство дает бизнесмену огромную экономию на налогах в украинский бюджет как в мирное, так и особенно, в военное время.

Правда, такое заявление Global Spirits идет в разрез с официальной позицией компании об отсутствии заводов в россии.

Впрочем, говоря, что "Хортица" в рф не производится, ни Евгений Черняк, ни пресс-служба Global Spirits не врут, но явно лукавят.

В апреле 2022 года владельцем заводов, которые, вроде как, и были куплены Global Spirits – "Русский север" в Вологде и "Родник и К" в Мытищах, стало ООО "Традиции успеха", работающее под одноименным брендом.

Предприятие даже запустило свою линейку торговых марок — "Хорта", "Морошка" и "ПервакЪ", они удивительно похожи на бренды Global Spirits "Хортиця", "Мороша" и "Первак". Наверняка, это удобно – формально производимая водка называется иначе, но ценители "настоящих" брендов без труда поймут простенький "эзопов язык" всех этих "Хорт", "Морош" и "ПервакЪов".

15 миллионов долларов налогов от компаний, связанных с Черняком – рф досталось вдвое больше, чем ВСУ

Но если заводы Global Spirits производили водку под брендом "Хортица", что сам холдинг косвенно признал своим обращением в суд Кипра, то эти предприятия платили налоги в казну рф.

И тут мы сталкиваемся с самым темным вопросом деятельности холдинга в россии, ведь данная информация часто является закрытой, да и считать эту сумму можно по-разному.

По подсчетам OSINT-сообщества Molfar, с 2014-го по 2021-й года российские предприятия Евгения Черняка заплатили в бюджет страны-оккупанта порядка 14,4 млн дол, что вдвое больше, чем 6,5 млн дол, которые по версии Росфинмониторинга бизнесмен передал ВСУ.

Правда, вряд ли подобная методика верна, ведь такое предприятие как водочные заводы платят еще один фискальный платеж – акциз, которым облагается каждый литр алкоголя. В россии это 613 российских рублей (порядка 6,8 долларов) за каждый литр спирта в алкоголе с содержанием спирта выше 9%.

Теперь немного подсчетов — в 2021-м году российский "Коммерсант" утверждал, что под брендом "Хортицы" были проданы 71 млн литров, что дает примерно 28 млн литров "чистого" спирта (если считать водку с содержанием спирта в 40%). Тогда же акциз составлял 566 рос. руб. за литр или 8 долларов (по курсу 70 рублей за долл США), что составляет 225 миллионов долларов акцизных платежей.

Впрочем, уплата акцизов предполагает, что их стоимость просто закладывается в цену товара, того же алкоголя, и потому его настоящими плательщиками являются покупатели, а предприятие-продавец, скорее, выступает передаточным звеном.

То есть, в случае с уплатой акцизов за 71 млн литров алкоголя, проданного в рф, юридически нельзя сказать, что их уплатили именно предприятия Global Spirits в россии, но именно они помогли казне их собрать, продавая свою продукцию.

Но даже по подсчетам OSINT-сообщества Molfar в казну оккупантов попало вдвое больше, чем Росфинмониторинг инкриминирует Евгению Черняку в виде помощи ВСУ, так что теперь бизнесмену стоило бы активизировать работу на пользу Украины и ее армии. Как минимум вдвое.