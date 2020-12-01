«Электротяжмаш» выводят из равновесия: кто может за этим стоять

Почти год назад Фонд госимущества сменил руководство на одном из объектов "большой приватизации" — расположенном в Харькове госпредприятии "Электротяжмаш". Все это время завод находится в зоне турбулентности: новые руководители заявляют о постоянном давление силовиков, а предыдущий директор пытается вернуться в свое кресло. Стало известно, кто за этим стоит и какова дальнейшая судьба предприятия.

Фото: atn.ua

Как "Электротяжмаш" оказался на грани банкротства

ГП "Электротяжмаш" — единственное предприятие Украины по разработке и выпуску мощных гидрогенераторов, гидрогенераторов-двигателей, турбогенераторов для тепловых и атомных электростанций, электродвигателей. В конце 2019 года Кабмин и Фонд госимущества объявили о том, что завод войдет в перечень объектов "большой приватизации" и будет продан стратегическому инвестору до конца 2020 года. Из-за пандемии коронавируса торги перенесли, предварительно — на первую половину 2021 года.

В ноябре 2019 года на заводе сменился руководитель. Вместо Дмитрия Костюка, который фактически управлял предприятием в течение предыдущих пяти лет, Кабмин назначил на должность и. о. директора экс-менеджера "Метинвеста" Виктора Бусько. Смена менеджмента была связана с неэффективной работой завода: к концу 2019 года предприятие пришло с убытками в 70 млн грн, просроченной задолженностью перед "Сбербанком" на сумму свыше 900 млн грн, просроченной дебиторской задолженностью (не полученные средства за проданные товары и услуги) на уровне свыше 500 млн грн. Более 80% контрактов выполнялись невовремя. Компания потеряла свыше 30% квалифицированного персонала. "Предприятие летело в пике", — заявлял на одном из эфиров глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.

Кроме того, за Костюком тянулось несколько уголовных производств, самое громкое из которых — №42016221050000085, касается нанесения "Электротяжмашу" убытков в первом полугодии 2016 года на сумму свыше 35 млн грн. Согласно судебным документам, Костюк подозревается в том, что якобы выбирал в качестве контрагентов-поставщиков предприятия непонятные компании из Запорожья, в которых якобы работали его родственники (ООО "Металлскраб", ЧАО "Ферротрейдинг"). При этом качество поставляемого ими сырья было очень низким, что могло привести к росту гарантийных обращений от покупателей сломавшихся двигателей и другого силового оборудования. Санкция уголовной статьи, по которой открыто производство, предусматривает наказание сроком до 8 лет тюрьмы.





Новому руководителю — Виктору Бусько — Фонд госимущества поставил задачу вернуть предприятие в режим пятидневной рабочей недели (при Костюке завод работал 3-4 дня в неделю), увеличить прибыль на 30%, а капитальные инвестиции в предприятие удвоить. При этом только за счет пересмотра невыгодных контрактов по закупке сырья, по словам Бусько, в первые месяцы работы удалось сэкономить не менее 260 млн грн, что при обороте 1,9 млрд грн. в год — очень хороший показатель.

Судебные разбирательства против "Электротяжмаша"

Однако в планы по стремительному "выходу из пике" вмешались сразу несколько факторов. Первый — пандемия и связанный с ней экономический кризис, ограничения в логистике, сокращение контактов с потенциальными партнерами за границей, падение уровня заказов, неплатежи со стороны основных заказчиков, таких как "Укргидроэнерго" и "Турбоатом". Второй — нежелание Костюка покидать свое кресло. Кроме оспаривания своего увольнения в суде, Костюк, по данным источников, якобы через собственные связи в местных правоохранительных органах мог организовать силовое давление на новый менеджмент. Против Бусько и директора по экономике и финансам Геннадия Демидова было открыто уголовное производство якобы по факту занижения цены агрегатов при продаже зарубежным контрагентам. Те, в свою очередь, утверждали, что цена, наоборот, была повышена на 12% перед самой отгрузкой, а контракты — были заключены еще задолго до прихода Бусько и Демидова на предприятие. Начали проводиться обыски. При этом силовики пытались изъять техническую документацию, которая, по словам источников, вообще не имела отношение к материалам дела.

Врученное руководителям предприятия подозрение базировалось на одной лишь экспертизе. Но при тщательной ее проверке факты, изложенные в ней, не нашли своего подтверждения. Поэтому дело обжаловано в суде.

Тем не менее, уже через несколько месяцев к данному делу подключилась Нацполиция, Служба безопасности и прокуратура Харьковской области. Один за одним поступали поводы для информкампании против руководства "Электротяжмаша", а также против руководства Фонда госимущества. СМИ информировали о задержках заработной платы и визитах Госинспекции труда, хотя, как заявляли на предприятии, менеджмент в условиях кризиса гасил задолженность своих предшественников. Кроме того, постоянно всплывает тема об "умышленном доведении до банкротства", хотя банкротом предприятие едва не стало еще при правлении Костюка. Также интерес к предприятию проявляли известный харьковский предприниматель Александр Ярославский и депутат Андрей Холодов.

В средине августа Костюк, вооружившись решением суда о своем восстановлении в должности, даже пытался силой прорваться на территорию завода, но его не пустили.

Через кого может действовать Костюк

По данным источников в руководстве Харьковской области, Костюк пользуется недюжинной поддержкой со стороны определенных политических сил, а также имеет налаженные связи в правоохранительных органах. В частности, именно благодаря таким связям ему якобы удалось заморозить расследование уголовных производств в отношении себя и своего окружения касательно злоупотреблений в период с 2014 по 2019 годы.

В частности, уже упомянутое производство об убытках на сумму 35 млн грн было истребовано из Нацполиции Офисом Генпрокурора и там "подвисло". Таким образом, подозреваемый не понес уголовной ответственности по делу. Кроме того, не расследуется ряд свежих производств, открытых по инициативе уже нового руководства "Электротяжмаша" по результатам аудита предприятия. В частности, речь идет о производствах №№ 42020000000001476, 12020220530001694, открытых по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, до 12 лет лишения свободы), и №42020221050000127 по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением в тяжкими последствиями, до 6 лет).

Часть из этих производств подследственны Государственному бюро расследований. По данным источников, и его сотрудников якобы мог убедить Костюк не слишком "спешить" с делами.

Тогда как активность правоохранителей в отношении Бусько, Демидова, а также в отношении руководителей Фонда госимущества не прекращается. По мнению некоторых представителей силовых структур в Харькове, Костюк якобы может тем или иным образом "стимулировать" открытие таких производств. Данное дело координируют руководитель СБУ в Харьковской области Роман Дудин и начальник управления "К" Алексей Пшеничный. А ключевыми исполнителями, по словам источников, являются руководитель Харьковской местной прокуратуры №3 Руслан Скуратович, чья жена Ирина якобы приходиться кумой генпрокурора Ирины Венедиктовой, а также начальник Немышлянского отдела этой же прокуратуры Андрей Пономаренко.

Вероятно, помехи эффективной работе крупнейшего предприятия в разгар его подготовки к приватизации могут быть выгодны потенциальным участникам конкурса — либо тем бенефициарам, которые хотят продолжать получать выгоду от завода в государственной собственности. Остается ожидать реакции на эту историю генпрокурора и НАБУ.

Напомним, эксперты спрогнозировали, что будет с главой НАБУ Сытником.

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