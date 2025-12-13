Украина подарила миру свое видение тенденций и брендов высокой моды, тем не менее, в самой стране последнее время все чаще на модницах встречаются одежда, драгоценности и прочие аксессуары бренда Gunia, "рекламу" которому создала первая леди Елена Зеленская еще в 2024-м. С тех пор вещи бренда, делающего упор на этническом колорите, можно увидеть на многих публичных дамах. Например, любит его нынешняя премьер-министр Украины Юлия Свириденко, часто появляющаяся в драгоценностях бренда.

Gunia для элиты – кто задает моду для украинской первой леди и причем тут уволенный спаситель стратегической промышленности Украины

Однако, все ли так однозначно в истории успеха двух несомненно талантливых владелиц бренда — Натальи Каменской и Марии Гаврилюк? Как выяснили "Комментарии", в истории создания бренда оказался замешан один теперь уже бывший вице-премьер-министр Украины Олег Уруский.

Вдохновили гуцульские шубы, а успех пришел с началом войны

Как признались в одном из своих интервью Наталья Каменская и Мария Гаврилюк, в ходе своего путешествия в Карпаты в 2016-м году они познакомились с местными мастерами, которые делают традиционные гуцульские шубы-гуни из овечьей шерсти. Это знакомство дало название бренду и его суть – адаптация народной культуры в современную высокую моду.

В 2018 году вышла первая коллекция будущего бренда — шелковых платков с орнаментами, вдохновленными вышитыми украинскими рушниками ХVIII века из архива Музея Ивана Гончара. В 2019-м Gunia Project официально стал брендом с постоянной командой, в которую сейчас входят более 30 человек, и собственной идеологией красоты.

Так уж вышло, что финансовый успех к бизнесу Натальи Каменской и Марии Гаврилюк пришел после российского вторжения в Украину – доход пяти фирм, принадлежащих бизнес-партнерам, в 2024-м году составил около 25 млн грн. Наиболее же заметно это в финансовой отчетности главной фирмы – ООО "Гуния Проджект" (сфера деятельности – производство хозяйственных и декоративных керамических, ювелирных изделий, уставной фонд – 155 000 гривен), в которой Наталье Каменской и Марии Гаврилюк принадлежат по 50%.

Так, по данным аналитического сервиса YouControl, ООО "Гуния Проджект" заработала в 2024-м году 12,5 млн грн. и это после 109 тысяч по итогам 2020-го. Настоящий прорыв случился в 2020-м, чуть более 7 млн грн., а по итогам 2022-го – свыше 13,6 млн грн. Как несложно догадаться, российское вторжение подняло патриотизм, и многие сочли для себя обязательным пользоваться одеждой именно национальных брендов. К примеру, супруга президента Украины Елена Зеленская не раз появлялась на международных встречах именно в одежде от Gunia Project, а Наталью Каменскую СМИ даже назвали стилисткой первой леди Украины.

Вероятно, не последнее место в успехе бренда заняло внимание Елены Зеленской и относительная доступность изделий Gunia – к примеру, первая леди Украины не стеснялась носить ювелирные изделия ценой от 4200 гривен, и вышиванку за 10 тысяч. А что не зазорно носить жене президента, то остальным и подавно. А после того, как в бренде регулярно стала появляться Юлия Свириденко, бренд окончательно попал в список регулярно демонстрируемых украинскими модницами.

Судя по сайту, цены бренда не сказать, чтобы очень высокие:

- ювелирные украшения примерно до 20 тысяч гривен;

- одежда до 15 тысяч гривен;

- керамика ценой до 4-5 тысяч гривен за тарелку.

Все начиналось с Олега Уруского – как появился Gunia Project

Прежде чем стать "лицом" модного бренда, ООО "Гуния Проджект" носил название ООО "Гудс энд фудс", и в списке его владельцев числился вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский. В его декларации за 2018-й год, которую он подавал как глава Космического агентства Украины, числятся 25% ООО "Гудс энд фудс" с номером ЕГРПОУ 42637657.

Заметим, что еще 25% ООО "Гудс энд фудс" принадлежали Александру Марейченко, который в бытность Олега Уруского вице-премьером был его советником. Наконец, оставшимися 50% владел адвокат Артем Дорошенко, чья жена Анастасия Коряченко трудилась в Секретариате Уполномоченного ВР Украины по вопросам прав человека.

Казалось бы, что тут такого – почему компания ранее не могла принадлежать другим людям, а потом быть выкуплена новыми владельцами, сменить сферу деятельности и название?

Действительно, согласно данным сервиса OpenDataBot в июле 2020 года Олег Уруский, Александр Марейченко и Артем Дорошенко были удалены из числа учредителей компании, а контроль над ней перешел к Наталье Каменской и Марии Гаврилюк.

И тут обнаруживаются некоторые временные нестыковки:

- как утверждают в своих интервью Наталья Каменская и Мария Гаврилюк, первые творения будущего бренда появились в 2018-м году в виде коллекции шелковых платков, а именно как бренд, Gunia Project появился в 2019-м году, когда владельцами будущего ООО "Гуния Проджект" были еще Олег Уруский и его партнеры. И даже когда из числа учредителей Уруский, Дорошенко и Марейченко (июль 2020), до ноября предприятием руководила некая Римма Марейченко, судя по фамилии, родственница советника Олега Уруского – Александра Марейченко.

В результате, со стороны может показаться, что контроль над предприятием Олег Уруский удерживал до ноября, а продал (или передал) свою долю в фирме из-за своего назначения министром. Так, датой выхода Олега Уруского из числа учредителей тогда еще ООО "Гудс энд фудс" значится 14 июля 2020 года, ровно через 2 дня он стал вице-премьер-министром Украины, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Заметим, что кроме совместного бизнеса в 5 фирмах, и Наталья Каменская и Мария Гаврилюк зарегистрированы как ФОПы, у которых госорганы заказывают сувенирную продукцию. Так, у Марии Гаврилюк за 2020-2022 годы купили ее на 350 тысяч гривен. Наталья Каменская же за 2020-2021 получила от государства 1 млн 793 тыс. грн., причем больше половины из них – 965 тысяч гривен, пришлись на заказ сувенирной продукции в рамках саммита "Крымская платформа".

Как писали тогда СМИ, ей удалось продать государству 250 ароматизированных свечей по 820–900 грн за штуку. За 100 брошей ручной работы пришлось выложить 230 тыс. грн (2,3 тыс. грн за штуку). Еще 200 запонок ручной работы потянули на 520 тыс. грн.

Впрочем, этот успех для Натали Каменской стал последним, поскольку больше у нее государство ничего не покупало, а Марии Гаврилюк достался в 2022-м году заказ от Государственного управления делами на 22 200 гривен. Кстати, 2021-й год стал последним на государственной службе и для Олега Уруского, после чего Наталья Каменская уже не оказывалась в списке поставщиков сувенирной продукции за бюджетные средства. Такое вот совпадение.

