Україна подарувала світові своє бачення тенденцій та брендів високої моди, проте в самій країні останнім часом все частіше на модницях зустрічаються одяг, коштовності та інші аксесуари бренду Gunia, "рекламу" якому створила перша леді Олена Зеленська ще 2024-го. З того часу речі бренду, який наголошує на етнічному колориті, можна побачити на багатьох публічних дамах. Наприклад, любить його нинішня прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, яка часто з'являється у коштовностях бренду.

Gunia для еліти – хто задає моду для української першої леді і при чому тут звільнений рятівник стратегічної промисловості України

Проте, чи все так однозначно в історії успіху двох безперечно талановитих власниць бренду – Наталії Каменської та Марії Гаврилюк? Як з'ясували "Коментарі", в історії створення бренду був замішаний один тепер уже колишній віце-прем'єр-міністр України Олег Уруський.

Надихнули гуцульські шуби, а успіх прийшов із початком війни

Як зізналися в одному зі своїх інтерв'ю Наталія Каменська та Марія Гаврилюк, у ході своєї подорожі до Карпат у 2016-му році вони познайомилися з місцевими майстрами, які роблять традиційні гуцульські шуби-гуні з овечої вовни. Це знайомство дало назву бренду та його суть – адаптація народної культури до сучасної високої моди.

У 2018 році вийшла перша колекція майбутнього бренду – шовкових хусток із орнаментами, натхненими вишитими українськими рушниками ХVIII століття з архіву Музею Івана Гончара. У 2019-му Gunia Project офіційно став брендом із постійною командою, до якої зараз входять понад 30 осіб, та власною ідеологією краси.

Так уже вийшло, що фінансовий успіх до бізнесу Наталії Каменської та Марії Гаврилюк прийшов після російського вторгнення в Україну – дохід п'яти фірм, що належать бізнес-партнерам, у 2024 році склав близько 25 млн грн. Найбільш помітно це у фінансовій звітності головної фірми – ТОВ "Гунія Проджект" (сфера діяльності – виробництво господарських та декоративних керамічних, ювелірних виробів, статутний фонд – 155 000 гривень), в якій Наталі Каменській та Марії Гаврилюк належать по 50%.

Так, за даними аналітичного сервісу YouControl, ТОВ "Гунія Проджект" заробило у 2024-му році 12,5 млн грн. і це після 109 тисяч за підсумками 2020 року. Справжній прорив стався 2020-го, трохи більше 7 млн грн., а за підсумками 2022-го – понад 13,6 млн грн. Як нескладно здогадатися, російське вторгнення підняло патріотизм, і багато хто вважав для себе обов'язковим користуватися одягом саме національних брендів. Наприклад, дружина президента України Олена Зеленська неодноразово з'являлася на міжнародних зустрічах саме в одязі від Gunia Project, а Наталю Каменську ЗМІ навіть назвали стилісткою першої леді України.

Ймовірно, не останнє місце в успіху бренду зайняло увагу Олени Зеленської та відносна доступність виробів Gunia – наприклад, перша леді України не соромилася носити ювелірні вироби ціною від 4200 гривень та вишиванку за 10 тисяч. А що не соромно носити дружині президента, то решті й поготів. А після того, як у бренді регулярно стала з'являтися Юлія Свириденко, бренд остаточно потрапив до списку, які регулярно демонструються українськими модницями.

Судячи з сайту, ціни бренду не сказати, щоб дуже високі:

- ювелірні прикраси приблизно до 20 тисяч гривень;

- одяг до 15 тисяч гривень;

- Кераміка ціною до 4-5 тисяч гривень за тарілку.

Все починалося з Олега Уруського – як з'явився Gunia Project

Перш ніж стати "обличчям" модного бренду, ТОВ "Гунія Проджект" мало назву ТОВ "Гудс енд фудс", і у списку його власників вважався віце-прем'єр-міністр України, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський. У його декларації за 2018 рік, яку він подавав як голова Космічного агентства України, числяться 25% ТОВ "Гудс енд фудс" з номером ЄДРПОУ 42637657.

Зауважимо, що ще 25% ТОВ "Гудс енд фудс" належали Олександру Марейченку, який під час перебування Олега Уруського віце-прем'єром був його радником. Зрештою, рештою 50% володів адвокат Артем Дорошенко, чия дружина Анастасія Коряченко працювала у Секретаріаті Уповноваженого ВР України з питань прав людини.

Здавалося б, тут такого – чому компанія раніше не могла належати іншим людям, а потім бути викуплена новими власниками, змінити сферу діяльності та назву?

Справді, згідно з даними сервісу OpenDataBot у липні 2020 року, Олег Уруський, Олександр Марейченко та Артем Дорошенко були видалені з числа засновників компанії, а контроль над нею перейшов до Наталі Каменської та Марії Гаврилюк.

І тут виявляються деякі тимчасові нестиковки:

- як стверджують у своїх інтерв'ю Наталія Каменська та Марія Гаврилюк, перші твори майбутнього бренду з'явилися у 2018-му році у вигляді колекції шовкових хусток, а саме як бренд, Gunia Project з'явився у 2019-му році, коли власниками майбутнього ТОВ "Гунія Проджект" були ще Олег Уруський. І навіть коли серед засновників Уруський, Дорошенко та Марейченко (липень 2020), до листопада підприємством керувала якась Римма Марейченко, судячи з прізвища, родичка радника Олега Уруського – Олександра Марейченка.

В результаті з боку може здатися, що контроль над підприємством Олег Уруський утримував до листопада, а продав (або передав) свою частку у фірмі через своє призначення міністром. Так, датою виходу Олега Уруського серед засновників тоді ще ТОВ "Гудс енд фудс" значиться 14 липня 2020 року, рівно через 2 дні він став віце-прем'єр-міністром України, міністром з питань стратегічних галузей промисловості.

Зауважимо, що окрім спільного бізнесу у 5 фірмах, і Наталія Каменська та Марія Гаврилюк зареєстровані як ФОПи, у яких держоргани замовляють сувенірну продукцію. Так, у Марії Гаврилюк за 2020-2022 роки купили її на 350 тисяч гривень. Наталія Каменська ж за 2020-2021 роки отримала від держави 1 млн 793 тис. грн., причому більше половини з них – 965 тисяч гривень, припали на замовлення сувенірної продукції в рамках саміту "Кримська платформа".

Як тоді писали ЗМІ, їй вдалося продати державі 250 ароматизованих свічок по 820–900 грн за штуку. За 100 брошів ручної роботи довелося викласти 230 тис. грн. (2,3 тис. грн. за штуку). Ще 200 запонок ручної роботи стягнули на 520 тис. грн.

Втім, цей успіх для Наталі Каменської став останнім, оскільки більше у неї держава нічого не купувала, а Марії Гаврилюк дісталося у 2022 році замовлення від Державного управління справами на 22 200 гривень. До речі, 2021 рік став останнім на державній службі і для Олега Уруського, після чого Наталія Каменська вже не опинялася у списку постачальників сувенірної продукції за бюджетні кошти. Такий збіг.

Раніше "Коментарі" повідомляли про наявність інтересів соратника президента Тимура Міндіча, підозрюваного в масштабній корупції, в аптечному бізнесі.