Лоббизм в Европе: как корпорации продвигают свои интересы в европейских институтах

Как известно, первые лоббисты появились в США в начале 20 века, и затем там лоббизм начал жестко регулироваться на законодательном уровне.

Лоббизм в Европе (фото из открытых источников)

В то время как регулирование лоббизма в США усиливалось, оно также медленно распространялось и на международном уровне: с 1940-х до начала 2000-х годов только 4 страны регулировали лоббистскую деятельность: США (1946), Германия (1951), Австралия (1983). и Канада (1989). Однако с тех пор количество стран, принявших законы о лоббировании, резко возросло, опять же, часто в ответ на политические скандалы. Сегодня законы о лоббировании существуют, по меньшей мере, в 29 странах. Они распространены по всей Европе и начинают проникать в Азию (например, Тайвань) и Южную Америку (например, Перу).



Ожидается, что распространенность этих законов будет расти, поскольку международные организации, такие как Организация экономического сотрудничества и развития, рекомендуют странам вводить режимы регистрации лоббистов. Кроме роста количества таких законов, в существующем законодательстве также наблюдается переход от добровольных реестров к обязательным правовым требованиям, подлежащим исполнению.



Эти законы способствуют прозрачности и минимизируют теневое влияние на государственные процессы. Однако существуют отличия в том, кто должен регистрироваться, какие виды деятельности регулируются, как раскрывается информация о деятельности и как караются нарушения.



Предлагаем вашему вниманию ознакомиться с режимами регистрации лоббистов в Великобритании, Франции, Германии и Европейском Союзе.



Регулирование лоббизма в странах Европы: основные отличия

Законы различаются в зависимости от того, кто должен зарегистрироваться. Закон Великобритании о прозрачности лоббирования, внепартийной агитации и управления профсоюзами применяется только к внешним лоббистам-консультантам, зарегистрированным в соответствии с Законом о налоге на добавленную стоимость 1994 года (т.е. годовой оборот свыше 85 000 фунтов стерлингов), тогда как другие как к лоббистам-консультантам, так и к штатным лоббистам.

Закон Германии "О регистрации лоббистов" похож на LDA (Lobbying Disclosure Act) США тем, что устанавливает более низкий порог для регистрации внешних лоббистов, чем для работников, лоббирующих интересы своего работодателя.



В Германии нет регистрационного порога для компаний, осуществляющих лоббирование на профессиональной основе для третьей стороны, тогда как компании, лоббирующие от собственного имени, должны регистрироваться только в том случае, если они делают это регулярно или осуществляют более 50 лоббистских контактов в течение 3-месячного периода. Лоббирование включает попытки повлиять на решения Бундестага, его членов и подразделений, а также канцлера, глав федеральных ведомств и государственных секретарей.



Франция и ЕС не проводят четкого разграничения между внешними и внутренними лоббистами, хотя на практике внешние консультанты все же могут быть более склонны к регистрации, учитывая характер их деятельности и установленный законом регистрационный порог. Второй французский закон Сапена требует регистрации только в том случае, если лицо тратит более половины своего времени на лоббистскую деятельность в течение 6-месячного периода или в течение 12-месячного периода, осуществляя более 10 лоббистских мер. Лоббистская деятельность определяется как коммуникация, инициированная лоббистом с государственным должностным лицом относительно нормативно-правовых актов, законодательства или индивидуального государственного решения с целью влияния на такое решение.



Существуют также разногласия по поводу того, какой вид деятельности является лоббированием, поскольку не все взаимодействие с государственными служащими обязательно охватывается этим понятием. Например, закон лоббирования охватывает попытки повлиять на принятие решений в ЕС, участие в консультациях и слушаниях, организацию коммуникационных кампаний и низовых инициатив, подготовку политических документов и другие виды коммуникации, но не включает представление документов в рамках юридической или административной процедуры, ответы на информационные запросы и даже спонтанные встречи.



В Великобритании определение лоббизма ограничивается общением с министром или постоянным секретарем (или эквивалентными должностными лицами), в то время как Германия требует контакта с Бундестагом или парламентскими государственными секретарями, руководителями департаментов и руководителями подведомственных департаментов. Закон Франции также ограничивает круг государственных служащих, на которых распространяется его действие, и не распространяется на сообщения, инициированные государственным служащим.



Каждый из этих законов требует определенной формы постоянной отчетности для зарегистрированных лиц. Законы ЕС и Германии требуют постоянного обновления информации, содержащейся в реестрах, например, о продвигаемых вопросах, представляемых клиентах и затраченных ресурсах. Во Франции требуется ежегодная отчетность, а в Великобритании – ежеквартальная отчетность, как это предусмотрено LDA.



За нарушение этих законов предусмотрены штрафы, за исключением ЕС, где механизмом наказания за нарушение есть отказ в доступе и лишение лоббистских привилегий. Но даже эти неденежные последствия являются эволюцией предыдущего режима добровольной регистрации в ЕС. Французское законодательство, как и LDA, также допускает уголовное наказание при определенных обстоятельствах. Кроме того, всегда существует потенциальный репутационный вред, который может нанести нарушение любому из этих законов.



Эти законы имеют как много общего, так и свои уникальные нюансы. Для компании, работающей за границей, все важнее понимать как общие концепции, общие для законов о лоббировании в различных юрисдикциях, так и особенности законов конкретной страны, в которой она работает.



Компаниям следует создавать команды, свободно владеющие принципами регулирования лоббирования, имея при этом глобальный охват для координации подачи заявок и предоставления консультаций в странах, где компании и их сотрудники инициируют регистрацию.



Корпоративное лобби в Европе: как не повредить общественным интересам

Корпоративное лоббирование – это процесс, посредством которого корпорации пытаются влиять на формирование политики и принятие решений в институтах ЕС. Это может происходить в различных формах, включая прямое лоббирование чиновников и политиков ЕС, финансирование политических кампаний и аналитических центров, а также спонсорство мероприятий и конференций.



В Брюсселе – лоббистской столице Европы, работает более 25 000 лоббистов, большинство из них – на службе у крупных корпораций. С 2015 года бюджет 50 крупнейших транснациональных корпораций, лоббирующих интересы европейских политиков, увеличился на 30 миллионов долларов. Особенно крупные технологические компании повлекли за собой значительный рост как количества лоббистов, так и размера их бюджетов.



Одной из главных проблем корпоративного лоббирования является то, что оно может привести к политике, которая ставит интересы корпораций выше общественных интересов, как это можно увидеть на примере влияния табачной индустрии. Европейская директива по табачным изделиям в 2014 году стала мишенью для лоббистов табачной промышленности, что привело к задержкам в процессе имплементации. В этом случае табачные компании отмечали экономические последствия, чтобы перевести дискуссию из сферы здравоохранения в экономическую плоскость, что не отвечало интересам общества, а скорее самим компаниям. В 2020 году Corporate Europe Observatory опубликовала отчет, в котором утверждала, что Европейская Комиссия не выполняет свои обязательства по защите процесса принятия решений в сфере здравоохранения от влияния табачной индустрии.



Еще одним громким примером негативного влияния корпоративного лоббизма в ЕС является скандал с выбросами Volkswagen. В 2015 году стало известно, что немецкий автопроизводитель Volkswagen намеренно запрограммировал свои дизельные двигатели на контроль выбросов во время испытаний, демонстрируя более низкие выбросы в лабораторных условиях. На самом же деле двигатели выбрасывали до 40 раз больше азота, чем заявляла компания. При разработке новых тестов Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) приступила к лоббированию более строгих тестов на выбросы. Утечка документов показала, что ACEA встречалась с Европейской комиссией, а следовательно, имела внутреннюю информацию от ЕК по проекту.



Оба случая показывают, что корпоративное лобби влиятельно и ему не хватает прозрачности. В ответ на подобные инциденты раздавались призывы к усилению регулирования и надзора за корпоративным лоббированием в ЕС. Это привело к введению таких мер, как реестр прозрачности, который требует от лоббистов раскрывать информацию о своей деятельности и людях, с которыми они общаются. Реестр был введен как средство повышения прозрачности и подотчетности ЕК и ЕН. В 2021 году правила реестра были изменены, сделав регистрацию в нем обязательной. Однако, насколько эффективен этот реестр – вопрос дискуссионный. Обязательна только регистрация для представительства интересов во время встреч с должностными лицами ЕК, ЕН или Европейский Совет. Регистрация в других учреждениях все еще остается добровольной.



Подводя итог, можно сказать, что корпоративное лобби в ЕС является эффективным для корпораций. В общем, идет дискуссия относительно надлежащего баланса между предоставлением корпорациям возможности выражать свои взгляды и обеспечением защиты общественных интересов в процессе выработки политики. Таким образом, вопрос корпоративного лоббирования в ЕС, вероятно, будет оставаться предметом дискуссий и прений еще некоторое время.

