НАБУ-САП-ВАКС: кто разрушает военно-техническое сотрудничество Украины и Индии

В Высшем антикоррупционном суде рассматривается дело, в центре которого выполнение государственным "Спецтехноэкспортом" дополнительных условий по контракту на модернизацию самолетов Ан-32 для ВВС Индии. Общая стоимость контракта более 400 млн долларов. При любом финальном решении суда уже нанесен тяжелый удар по украинско-индийскому военно-техническому сотрудничеству, ведь одно из главных условий успеха в этой сфере — позитивный информационный фон, а еще лучше — тишина. Источники в украинском ОПК говорят, что все стороны процесса указывают на бесперспективность дела, но ВАКС не ставит под сомнительность доказательства обвинения, а главное — не замечает отсутствие потерпевших и убытков для государства. Источники уверены, что продолжение слушаний по делу №991 / 747/20 делает практически неотвратимым громкий международный скандал, следствием которого станет потеря Украиной заказов на сотни миллионов долларов.

Спецтехноэкспорт. Фото из открытых источников

Военное сотрудничество Украины и Индии

Подписание в 2009 году между Индией и Украиной в лице "Спецтехноэкспорта" (СТЭ) контракта на модернизацию 105 самолетов Ан-32, находящихся на вооружении Военно-воздушных сил Индии, стало одним из крупнейших успехов для отечественного авиапрома. 40 самолетов должны быть модернизированы на госпредприятии "Завод 410 гражданской авиации", а остальные 65 машин на индийском авиаремонтном заводе в городе Канпур, но при участии украинских специалистов и с использованием украинских узлов и агрегатов. Успешное выполнение контракта на модернизацию и продление сроков эксплуатации Ан-32, которые поставлялись в Индию из СССР еще в 1980-х годах, значительно повышает шансы украинских самолетостроителей на участие в новых контрактах с Индией.

Да и вообще, по мнению экспертов, Индия является одним из самых перспективных рынков для украинского оборонпрома, который уже поставляет в эту страну оборудования двойного назначения, авиационное вооружение, силовые установки для военных кораблей. Ведутся переговоры о поставках в Индию противотанковых ракетных комплексов, бронетехники, систем ПВО и услуг по их модернизации.

Но, как уже было отмечено выше, одно из важнейших условий для дальнейшего углубления военно-технического сотрудничества (ВТС) между Украиной и Индией — это исключительно положительный имидж такого сотрудничества для общественного мнения в обеих странах. Потому что желающих предотвратить увеличение украинского экспорта вооружений и военной техники в Индию очень много. А любой скандал, огласка чувствительной информации, а тем более уголовное дело — это просто подарок для наших конкурентов, и в первую очередь для российского ВПК, который также производит почти всю номенклатуру вооружений и техники, которые может предложить Индии Украины.

Скандал в Индии

В то же время надо четко понимать, что вооруженный бизнес со странами южной Азии, в том числе и с Индией — это очень сложная история с точки зрения коррупционных рисков, ведь по уровню коррупции мы с индийцами "одной крови".

Из материалов дела, которое слушается в ВАКС, уже всем стало известно, что в 2009 году при подписании контракта на ремонт и модернизацию Ан-32 с индийской стороны было выдвинуто дополнительное условие, предусматривающее заключения СТЭ агентского соглашения с компанией Global Marketing SP LTD. В соглашении указано, что Global Marketing обязуется обеспечить заказами "Спецтехноэкспорт" на сумму не менее 400 млн долларов и обеспечить заключение дополнительного соглашения на сумму около 50 млн долларов. В свою очередь украинский спецэкспортер обязывался уплатить 20% от суммы всех заказов в течение действия всего договора. Тогдашний руководитель "Спецтехноэкспорта" Игорь Гладуш дополнительное соглашение подписал, чем, по данным источников, поставил своих преемников перед сложным выбором — искать варианты расторжения соглашения с Global Marketing и ставить под угрозу весь контракт, продлевать выполнять свои обязательства, обеспечивая работой украинские предприятия.

Забегая немного вперед, отметим, что дело совсем не ново. Когда в 2018 году НАБУ обратилось к индийскому правительству с просьбой содействовать расследованию дела по факту возможного завладение 2,6 млн долларов чиновниками "Спецтехноекпорт", в Индии уже вспыхивал серьезный скандал. Индийские журналисты обнародовали запрос НАБУ и начали искать причастных к коррупционным схемам в индийском оборонном ведомстве. Министерство обороны Индии сразу опровергло все обвинения. Но эта история дала индийским политикам и чиновникам четкий сигнал — сотрудничество с Украиной очень опасно и непредсказуема для карьеры.

Эксперты из оружейного экспорта убеждены, НАБУ, конечно, должно бороться с коррупцией всеми законными средствами, но должно также осознавать, какой вред может нанести опрометчивый "вынос сора из избы".

Кхабар, Барбул и НАБУ

Показательно, что в течение нескольких лет дело против Павла Барбула не выглядело в глазах Специализированной антикоррупционной прокуратуры достаточно перспективно, и вот почему.

В 2014 году тогдашний руководитель "Спецтехноэкспорта" Игорь Гладуш привлек к выполнению контракта по ремонту индийских Анов некоего Павана Кхабара. По сути господин Кхабар и является ключевым лицом этой истории. По версии Гладуша, он якобы способствовал заключению договоров на поставку комплектующих для выполнения контракта с Индией с тремя украинскими ОООшками в размере 47 млн долларов. Эти контракты были подписаны самим Гладушем.

В 2015 году руководителем "Спецтехноэкспорта" был назначен Павел Барбул. В том же году контракт на ремонт и модернизацию Ан-32 индийских ВВС был спасен. Так, сначала работа по контракту продвигалась довольно успешно — до 2015 года "Завод 410 ГА" выполнил ремонт 40 индийских самолетов Ан-32. В 2015 году начались соответствующие работы на авиазаводе в индийском Канпуре. Однако, тогда же работы по контракту фактически остановились, ведь после разрыва сотрудничества с Россией украинские авиапредприятия остались без российских комплектующих, используемых для ремонта и модернизации Ан-32. Запуск программы импортозамещения происходил довольно медленно. После сложных переговоров "Спецтехноэкспорту" удалось уговорить заказчика согласиться на продление сроков исполнения контракта без штрафных санкций.

Возглавив "Спецтехноэкспорт" Барбул разорвал соглашение с Кхабаром и тремя якобы привлеченными им предприятиями, которые вскоре после этого просто исчезли. А СТЭ продолжил работать с Global Marketing SP LTD, которая сопровождала контракт изначально, согласно агентскому соглашению от 2009 года.

Проигнорировав возможность обратиться в арбитраж, Паван Кхабар обратился в НАБУ. Но сделал он это не сразу после того, как с ним в 2015 году был расторгнут контракт, а лишь в 2017 году. Вероятно, мог чего-то ждать, и не зря — детектив НАБУ Дмитрий Литвиненко, который принял заявление, оперативно зарегистрировал уголовное производство.

Отметим, что на момент подачи заявления в НАБУ 18 декабря 2017 года самому Павану Кхабару уже был запрещен въезд на территорию Украины Службой безопасности Украины за деятельность в пользу иностранных спецслужб. Указанное было подтверждено прокурором САП на судебном заседании 20 апреля. На логичный вопрос одного из судей коллегии, каким образом тогда было подано заявление в приемную НАБУ, если этот гражданин Индии не мог находиться на территории Украины, прокурор САП Сидоренко ответил, что, видимо, международной почтовой связью, но конверта или иного подтверждения этого предоставить не смог. В ответ адвокаты обвиняемых отметили, что все это выглядит, как искусственное создание доказательств детективами НАБУ и прокурорами САП.

Судей ВАКС все эти нюансы в отношениях между Кхабаром и детективом НАБУ не слишком заинтересовали. В ходе судебного заседания защита не смогла понять, на чем же базируется обвинение, ведь прокурор САП Сидоренко сообщил, что детективами НАБУ не было начато уголовное производство по тем обстоятельствам, которые были изложены в заявлении Павана Кхабара. Однако, по его словам, производство было начато по совсем другим обстоятельствам, о которых никоим образом не было сообщено защите. Адвокаты обвиняемых обратили внимание суда на то, что основания для внесения сведений в единый реестр досудебных решений менялись: то это было заявление Павана Кхабара, то это стали якобы материалы правоохранительных органов. По информации стороны защиты, о существовании и содержании которых неизвестно самому прокурору, что и было им озвучено на заседании.

"Инновационный" бизнес семьи Кхабар

По мнению защиты, в качестве главного свидетеля обвинения господин Кхабар выглядит очень странно. И впоследствии САП начал вспоминать в суде секретные материалы НАБУ. Дело в том, что из единого государственного реестра компаний мы можем узнать, что Паван Паванович Кхабар владеет ООО "АЛПП Интертейнмент", которое специализируется на предоставлении услуг по мобильному питанию, а на Елену Владимировну Кхабар зарегистрировано ООО "Авиатекникс", которое занимается ремонтом и техническим обслуживанием воздушных и космических аппаратов. Оба предприятия зарегистрированы в жилом доме по адресу: Киев, улица Льва Толстого, дом 17А, квартира 9. Вот так инновационно развивает бизнес семья Кхабар — ремонтирует космические аппараты и готовит "мобильные" блюда в стареньком доме в центре украинской столицы.

Упомянутые лица по фамилии Кхабар — это сын и жена "агента" Кхабара, который с 1992 года проживает в Киеве. Сам Паван Кхабар, вероятно, чрезвычайно талантливый человек, потому что не только в совершенстве овладел украинским языком, но и получил глубокие знания украинского законодательства и терминологии судопроизводства. Именно такой вывод напрашивался, отмечают источники, когда представитель САП зачитывал в суде заявление Кхабара в НАБУ.

Стоит отметить о позиции "Завода 410 ГА", который САП назначил главным пострадавшим от действий обвиняемого. Авиапредприятие категорически отвергает нанесение ему какого-либо вреда в этом деле. Кроме того, что выводы государственной судебной экспертизы от 17 декабря 2020 полностью опровергают обвинения НАБУ и САП в адрес Павла Барбул. Получается, что пострадавший здесь остался один, и это Кхабар, которому для полного счастья не хватает пары миллионов долларов.

По информации источников, сложившаяся ситуация указывает на то, что НАБУ, САП и ВАКС могут кроить и перешивать это дело в угоду текущей политической конъюнктуре внутри Украины. В то же время такие действия вызывают глубокое удовлетворение в российском ВПК, который так долго и безуспешно пытался дискредитировать Украину в глазах индийских заказчиков.

Заметим, что 27 апреля состоялось очередное заседание по этому делу, которое не добавило никаких новых фактов, на начало июня назначено следующее. По данным источников, осведомленных с делом, чувствуется, что ВАКС тянет, потому что понимает — дело для обвинения бесперспективно. Но даже эта волокита может помогать россиянам уговаривать индийцев оставить сотрудничество с Украиной.

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