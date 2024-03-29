Обзор служб доставки еды в Украине: тарифы, услуги и заработок курьеров

Несмотря на период нестабильности, рынок доставки еды в Украину за последние 2 года не только не прекратил существование, но и восстановился и начал динамично развиваться. На рынке доставки еды можно выделить 2 крупных специализированных сервиса: Glovo и Bolt Food, а также службу доставки продуктов от ритейлера Сильпо — Loko и службу доставки продуктов Zakaz.ua.



Курьер службы доставки пищи. Фото из открытых источников

Glovo

Основанная в Барселоне 2015 Оскаром Пьером и Сашей Мишо, компания Glovo продолжает развиваться и предоставлять высококачественные услуги доставки еды по всей Украине. По данным отчета за третий квартал 2022 года Украина стала третьим крупнейшим рынком для Glovo, после того как немецкий гигант Delivery Hero приобрел компанию за $2,6 млрд, ускорив ее экспансию.

По словам генерального директора Glovo в Украине Марины Павлюк, в течение 2020-2021 годов Украина по среднему количеству заказов еды в год на одного потребителя не уступала таким странам как Испания, Франция и Великобритания.

В настоящее время Glovo работает в 38 локациях, сосредотачиваясь на новых небольших городах на западе Украины, таких как Калуш, Коломыя и Мукачево. Доля рынка Glovo значительно превышает 50%, что свидетельствует о ее значительном влиянии и популярности среди пользователей.

Развитие службы доставки еды Glovo в Украине было заметно во время войны, когда испанская компания Glovo стала доминировать на украинском рынке доставки еды. В 2023 году Glovo отметила рост числа партнеров на 29%, с особым акцентом на поддержку малого и среднего бизнеса, который составляет 68% всех партнеров. В прошлом году украинцы сделали на 73% больше заказов из ресторанов, супермаркетов и непродовольственных магазинов по сравнению с предыдущим годом.

Зарплата курьеров Glovo за последние 2 года практически удвоилась, что свидетельствует о росте популярности услуг компании. Однако стоимость услуг осталась стабильной: в крупных городах цена за доставку пищи колеблется в пределах 30-60 грн, а в меньших – 20-50 грн.

На платформе зарегистрировано более 50 000 курьеров, средний месячный доход киевского сотрудника Glovo составляет 25 000-30 000 грн при 8-часовой работе в день. Год назад эти цифры были более низкими, но компания увеличила бонусную ставку для компенсации инфляции.

Что касается спроса на продукты в приложении Glovo, то овощи и фрукты остаются на первом месте. Алкоголь и молочные продукты опередили сладости и сладкие напитки, а вода, мясные изделия, хозяйственные товары и соленые снеки закрывают десятку популярных товаров, как и до 24 февраля 2022 года.

Bolt Food

Сервис доставки еды Bolt Food является одним из двух главных игроков на рынке доставки еды в Украине после банкротства компании Rocket, хоть и уступает испанскому Glovo по географии и количеству партнеров. Bolt Food начал работать в Украине с октября 2020 года и охватывает такие города как Киев, Днепр, Харьков, Львов, Одессу и Винницу.

В 2023 году объем заказов Bolt Food увеличился на 50% по сравнению с январем 2022 года благодаря росту числа партнеров в более чем 3000 ресторанов. Компания подключает около 200 новых заведений ежемесячно.

Как рассказал региональный менеджер сервиса Иван Гринчук, McDonald's, американский ресторан фастфуда, генерирует значительную часть заказов сервиса в Киеве: 20-30% от общего числа заказов в день. Доставка McDonald's через Bolt Food занимает в среднем 20 минут.

Стоимость доставки заказа в сервисе рассчитывается индивидуально и зависит от расстояния до клиента и ресторана, в среднем она составляет 30-60 гривен.

В Днепре курьеры Bolt Food зарабатывают в среднем 81 грн. за одну доставку пищи на расстоянии 3 км в обеденное время. Средний заработок курьера Bolt Food варьируется от 15000 до 30000 грн при работе по 12 часов без выходных.

В 2023 году заказы из ресторанов выросли на 70%, в частности блюда национальной украинской кухни были заказаны на 40% больше, чем в предыдущем году, среди них такие популярные блюда как борщ, блины, вареники, солянка, котлета по-киевски и сырники. Заметно выросла популярность блюд с морепродуктами на 62% и выпечки на 44%. Заказы в формате "Уберу сам" выросли на 25%, а доставка из супермаркетов выросли на 84%.

Заказы из непродуктовых магазинов выросли в 2023 году на 91%, с большим спросом на зоотовары, электротовары и косметику. Самыми популярными товарами стали корм для животных, корректора для бровей и батарейки.

Loko Сильпо

Служба быстрой доставки Loko, запущенная одной из крупнейших продуктовых сетей в Украине "Сильпо" в июне 2022 года, стала доступна в нескольких районах Киева в июне 2022 года и позже охватила весь город.

Сейчас Loko активно развивается и уже работает в 60 населенных пунктах по всей стране, обеспечивая доставку там, где работают супермаркеты "Сильпо". Некоторые города на западе Украины могут получить доставку в формате дальнего радиуса — до 50 км от магазина.

Ассортимент Loko охватывает 2500 позиций, включая готовые блюда из "Сильпо" и предложения от 250 ресторанов-партнеров. Служба использует около 500 курьеров, комбинирующих заказы из супермаркета и ресторанов в одну доставку.

Одним из ключевых преимуществ Loko является быстрая доставка, среднее время которой составляет 22 минуты. Стоимость доставки составляет 49 гривен, но при заказе от 200 гривен услуга производится бесплатно.

По словам директора по операционной деятельности e-commerce в Сильпо Надежды Тарабановой, в 2023 году Loko стал одним из лидеров в сегменте ультрабыстрой доставки в Украине, а в середине e-commerce направления Сильпо выполняет почти половину от всех заказов в Киеве.

Средний чек заказа у Loko составляет 450 гривен. Loko Сильпо успешно сочетает удобство заказа продуктов и блюд из разных заведений, обеспечивая клиентам высокий уровень сервиса и оперативную доставку по доступным ценам.

Период великой войны привел к росту спроса на социальные товары, в частности крупы и бакалея – продукты длительного хранения, а затем – свежую продукцию. В последнее время, средний чек покупок фактически вернулся к предыдущему уровню перед войной, хотя точной суммы компания не называет.

Zakaz.ua

Служба доставки еды Zakaz.ua активно развивается, возобновив доставку в 13 из 15 крупных городов, включая Киев, Николаев, Ровно, Одессу, Харьков, Черновцы, Днепр, Запорожье, Ивано-Франковск, Полтаву, Житомир, Винницу и Львов. Также доступна возможность заказа продуктов длительного хранения в другие города и села через "Новую почту".

Как отметил руководитель Zakaz.ua Андрей Курский, средний чек в сервисе среди В2С-клиентов в 2023 году вырос примерно на 34%, до 2255 грн., против 1681 грн. в 2022 году.

Услуга Zakaz.ua стоит от 59 до 69 грн в зависимости от города. До войны доставка заказа весом до 40 кг стоила 59 грн., но с мая 2022 года цена выросла на 10 грн.

У сервиса с начала полномасштабной войны изменился ассортимент доставляемых товаров. Некоторые товары некоторых торговых марок были изъяты с полок.

Учитывая мировые тенденции диджитализации услуг и большой потенциал рынка в Украине, у отечественных компаний, занимающихся доставкой пищи, сохраняются хорошие перспективы для развития в ближайшие годы.