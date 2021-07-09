Признание банкротом и ликвидация: пришел ли конец проекту WOG

Суд признал компанию "ВОГ Ритейл" банкротом. Фото из открытых источников

Едва ли не впервые в Украине конечные бенефициары мощной финансово-промышленной группы могут понести уголовную ответственность за умышленное доведение до банкротства. Речь идет о компании "ВОГ Ритейл", которую суд недавно признал несостоятельными платить по счетам.



8 июня Хозяйственный суд Волынской области признал банкротом ООО "ВОГ Ритейл" и открыл ликвидационную процедуру (дело №903 / 15/21).

Еще раньше, в апреле, судом было признано требования ряда кредиторов к ООО "ВОГ Ритейл" , в т.ч. ООО "Финансовая компания" Финанс Юнион С" (на 1,1 млрд грн) ООО "Вест Петрол Маркет" (718,4 млн грн) ООО "ВОГ Трейд Ресурс" (112 млн грн) ООО "Нефтетрейд Ресурс" (59,4 млн грн) ООО "ВОГ Кард" (16 млн грн) ООО "ВОГ Ритейл" (15 млн грн) ООО "Финэксперт" (5,5 млн грн) ООО "Литойл" (4,1 млн грн).



Если провести поиск в реестрах, можно обнаружить, что за управлением этими предприятиями предположительно находятся приближенные к руководству основной компании лица. Такой подход к организации работы может "помогать" Комитету кредиторов принимать более подходящие решения.

Также суд признал требования Главных управлений ГНС во Львовской (на 40 млн грн), Запорожской (49,4 млн грн), Черкасской (25,1 млн грн), Днепропетровской (20,2 млн грн), Черниговской (17,8 млн грн), Хмельницкой (15,95 млн грн), Николаевской (12,8 млн грн), Сумской (8,8 млн грн) и Винницкой областях (1,4 млн грн). Это доказывает то, что больше всего от банкротства крупных компаний обычно страдают именно государственные органы.

Кроме должников, перечисленных выше, в процессе ликвидации свои требования выставят и банки-кредиторы, в которых в качестве обеспечения находятся в залоге АЗК компании WOG.

Напомним, что производство по делу о банкротстве ООО "ВОГ Ритейл" было открыто определением Хозяйственного суда Волынской области от 28.01.2021. Тогда же признано требования на 168,9 млн грн со стороны инициирующего кредитора ООО "ТВ Сад". В прессе это предприятие связывали с T.B. Fruit (г. Городок, Львовская область), что принадлежит бизнесмену Тарасу Барщовскому.

В госреестре учредителями ООО "ВОГ Ритейл" указаны компании "Вест Ойл Групп Холдинг" (Нидерланды) и ООО "Дукат", а конечными бенефициарами — Степан Ивахив, Сергей Лагур и дети покойного нардепа Игоря Еремеева — Роман и София.

Именно этим лицам принадлежит группа "Континиум" (среди ее активов — в т.ч. сеть АЗС WOG).

Кому должны — всем прощаем

С уже упомянутым "Континиумом" связана другая история, которая касается отношения к многочисленным кредиторам. К ним, между прочим, относился и бизнесмен Дмитрий Фирташ.

Отношения с Фирташем в этой группе начались еще с момента приобретения им банка "Надра", которым владели бенефициары "Континиума". "Надра", один из первых системных банков, который входил в пятерку крупнейших банков страны, в конечном итоге не смог выполнять свои обязательства из-за отсутствия средств на счетах.

По данным СМИ, Фирташ, как новоиспеченный владелец "Надра", при проведении проверки банкротства обнаружил, что средства из банка миллиардными суммами были выведены в пользу бенефициаров "Континиума" и их бизнеса.

После этого бизнесмен потребовал возвращения выведенных средств, но в итоге стороны договорились: часть долга "Надра" трансформируется в акции компании WOG, а Фирташ финансирует строительство дополнительных АЗК для сети заправок WOG. Впрочем, история закончилась не слишком позитивно для бизнесмена: Фирташ средства в размере 460 млн долларов предоставил, но акций WOG так и не увидел.

Если просмотреть историю существования группы "Континиум", то можно заметить, что банкротство неоднократно постигло проекты, которыми занималась компания.

Вот лишь некоторые примеры:

• в 2014 году банкротом признали топливную компанию "Континент Нефте Трейд";

• в 2015 году обанкротилась "Украинская творожная компания";

• в 2015 году банкротом стала ЧАО "Галичина";

• 2020 компания "Золотой Экватор", которая управляла АЗС под брендом WOG, также пошла в банкротство из-за Хозсуда Волынской области.



Сразу вспоминаются слова владельца сети ОККО Виталия Антонова: "WOG не только ничего не стоит, он стоит "минус". Это можно подтвердить с помощью простых расчетов.

Так, WOG обладает АЗС в количестве 400 заправок. Средняя стоимость одной АЗС — 1,8 млн долларов. Суммарный долг компании только перед банками (без учета поставщиков продукции, горюче-смазочных материалов, налогов и сборов) — около 880 млн долларов. Добавляем сюда долги перед Фирташем (около 460 млн долларов).

Считаем. $ 720 млн (активы) минус $ 1,34 млрд (долги), вот и имеем в сухом остатке минус $620 млн, о которых в свое время и говорил Антонов.

Как работает схема доведения до банкротства

Предприятие доводят до банкротства благодаря ряду внутренних решений. Обычно для этого начинают проводить заранее убыточные операции, назначают на руководящие должности лиц, результаты деятельности которых не соответствуют интересам и запросам возглавляемой организации, а также поддерживают систему управления должником, которая нацелена на систематическое получение выгоды третьим лицом в ущерб должнику и его кредиторам.

Цель таких действий — достаточно простая. Таким образом происходит "вымывание" средств из предприятия (в пользу других подконтрольных субъектов или же просто в "кэш"), перекидывание активов на другие предприятия владельца. Вместе с этим перед аффилированными структурами накапливаются долги, что в будущем позволяет заинтересованным лицам контролировать банкротство из-за наличия "своих" людей в комитете кредиторов.

Как результат, сторонние кредиторы остаются с процедурой банкротства "один на один", бюджет (сады, больницы, школы, армия) недополучают средства, а сама корпорация сбрасывает долговой "балласт", регистрирует следующую юрлицо и продолжает деятельность.

В случае с WOG ситуация несколько иная. Самое главное — это то, что суд уже открыл ликвидационную процедуру компании-банкрота "ВОГ Ритейл" и назначив ликвидатора (Пурия Руслана Петровича). Теперь его полномочия — в течение 12 месяцев получить требования всех кредиторов для формирования ликвидационной массы и выяснить, действительно ли WOG была умышленно доведено до банкротства собственниками или аффилированными с ними компаниями.

Главный вопрос — хватит ли у ликвидатора смелости и самостоятельности для действительно глубокого анализа и проверки, выявления фактов умышленного доведения до банкротства и последующего обращения в суд. Вероятно, для этого достаточно будет доказать существование связей между субъектами (определенными кредиторами и компаниями группы "Континиум"). К таким фактам можно отнести наличие связей или рабочих отношений между конкретными работниками, ведение деятельности в офисе по одному адресу, одинаковые контактные данные (номера телефонов, электронные ящики) и др.

"Украина открыта для мира, как инвестиционная гавань в время перемен", — как-то сказал Президент Владимир Зеленский. Это недалеко от истины, но западные государства обычно внимательно следят за банкротством предприятий в странах-партнерах, поэтому кейс WOG способен их заинтересовать. Для власти это — серьезный вызов и одновременно уникальная возможность поднять свой рейтинг.



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