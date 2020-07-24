Сделка века на медиа рынке: кому достанется конфискованный «Украинский медиахолдинг»

За два месяца до местных выборов в Украине на отечественном медиарынке может случиться сделка, которая окажет серьезное влияние на предвыборные расклады. Речь идет о судьбе 72 компаний, которым принадлежат права на десятки средств массовой информации, работающих в Украине – от региональных СМИ до всеукраинского сайта "Корреспондент", – "Украинский медиахолдинг" (УМХ). Ныне управляемый Национальным агентством по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) холдинг готовится ко второй попытке передачи под внешнее управление.

"Комментарии" разбирались в том, что ждет медиахолдинг, кто может быть заинтересован в управлении им и к чему эта сделка может привести.

"УМХ": от успеха Ложкина к аресту активов Курченко

Предыстория "УМХ" началась в 1994 году с запуска будущим главой Администрации президента Петра Порошенко, а тогда бизнесмена Борисом Ложкиным, газеты "Теленеделя". Спустя несколько лет на фоне успеха газеты, бизнесмен обзаводится другими печатными СМИ и радиостанциями, что приводит к созданию "Украинского медиахолдинг". В последующие годы медиа бизнес Бориса Ложкина обрастал новыми направлениями в виде онлайн-ресурсов, в число которых попали "Корреспондент", bigmir.net, а также популярные газеты "КП в Украине", "Аргументы и факты" и сеть радиостанций.

Когда в июле 2013 года группа "ВЕТЭК" бизнесмена Сергея Курченко, близкого к экс-президенту Виктору Януковичу, купила 98% "УМХ" сделка обошлась покупателю в 400 млн дол. США, однако, наслаждаться своей покупкой бизнесмен смог недолго.

После смены власти Сергей Курченко бежал из Украины, а в отношении его один за другим стали множиться уголовные производства о хищении денежных средств и отмыванию доходов полученными преступным путем. Уже в мае 2014 года пресс-служба СБУ заявила, что СБ Украины обнаружила факты непосредственной причастности Курченко к реализации преступных механизмов приобретения в пользу ФПГ "СЕПЭК" медиа-ресурса "UMH group. Впрочем, сам Ложкин заявил, что никаких претензий к покупателю у него нет.

Однако правоохранители не успокоились, и вокруг Сергея Курченко и его структур продолжили возникать уголовные производства. Беглому бизнесмену инкриминировали: завладение сжиженным газом ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укргазодобыча" на сумму 2,196 млрд грн, завладение 449,963 млн грн, принадлежащих НАК "Нафтогаз Украины", хищение 4,7 млрд грн из ПАО "Реал банк", хищение 4,966 млрд грн. НАК "Нафтогаза" путем подделки продажи ему буровых установок, а также фиктивное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов.

К покупке "УМХ" у правоохранителей оказались претензии сразу по двум направлениям.

Во-первых, львиная доля оплаты сделки по продаже "УМХ" – 246,117 млн дол. США – пришла со счетов предприятий, аффилированных с Курченко. Хотя на конечном этапе оплата шла со счетов TriLado Enterprise Inc, по версии правоохранителей покупка осуществлялась за счет преступных доходов, похищенных из бюджета Украины.

Во-вторых, претензии у правоохранителей были к кредиту в 160 млн дол. США, полученных ООО "Ветэк медиа инвест" в ПАО "Укрэксимбанк", который кредитор обязывался вернуть к 2022 году. По мнению следствия, тем самым Сергей Курченко якобы пытался легализовать преступные доходы, а сам кредит был погашен досрочно в 2015 году.

На основании этих доводов и исполнения требований законодательства, правоохранители не раз пытались добиться передачи медиахолдинга в управление государства, но добивались, в основном, ареста принадлежащего "УМХ" имущества. Наконец 9 сентября 2019 года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство о передаче АРМА имущественных и интеллектуальных прав, пакетов акций и прочего.

На запросы журналистов, в АРМА ответили, что после анализа активов их передадут в управление юридическим или физическим лицам-предпринимателям, которых выберут через конкурс.

Продажа "УМХ": первый блин всегда комом

Анализ активов "УМХ" у АРМА занял более 8 месяцев, пока 12 июня Агентство не объявило конкурс на поиск управителя для активов медиахолдинга: корпоративные права на 72 юридических лица, пакеты акций еще 7 фирм, 283 свидетельства об интеллектуальной собственности, 9 объектов недвижимости и 20 единиц полиграфического оборудования. Заявок от желающих принять участие в конкурсе в АРМА ждали до 3 июля.

9 июля на сайте ведомства появилось сообщение о наличии 7 кандидатов на управление активами медиахолдинга, правда, документы одного из них, как заявили в Агентстве, высланные по почте, "потерялись". Впрочем, было обещано, что после официального поступления документов, предложения участника будут изучены так же, как и пакеты документов, поступившие от 6 других кандидатов.

Неизвестно, поступил ли пакет документов от седьмого кандидата, но 20 июля в Нацагентстве сообщили, что после изучения предложений тендерный комитет не выбрал победителя конкурсного отбора.

"Несмотря на четко сформулированные условия конкурса и длительный срок приема документов, компании, взявшие участие в отборе, не выполнили все необходимые требования при оформлении и подаче документов в АРМА. Учитывая масштаб и сложную структуру Холдинга, а также значительный общественный и медийный резонанс вокруг конкурсного отбора управляющего на упомянутый актив, АРМА прежде всего заинтересовано в безусловном соблюдении всех требований законодательства при проведении конкурса. "Только такой подход обеспечит полную легитимность статуса будущего управляющего и, наконец, позволит сохранить экономическую стоимость УМХ", – гласило сообщение ведомства на собственном сайте.

Также в АРМА отметили, что прием документов на участие в конкурсе продлен до 15.45 28 августа.

Главное требование – хорошая программа и готовность доплачивать "свои"

Еще 12 июня в своем объявлении о начале конкурса АРМА предоставило список требований к участникам конкурса, среди которых были опыт работы в сфере СМИ, рекламных услуг в сфере Интернета, радио и печати, производство соответствующего контента, управление активами в медийной сфере.

Но главным условием в Агентстве назвали программу управления, обязательным требованием к которой были бы предложения управляющего относительного прогнозируемого дохода с активов "УМХ" и отчислений в Госбюджет, причем последние суммы управитель должен быть готов доплачивать из своего кармана в случае необходимости. Эта программа должна была составляться с учетом различных факторов, оказывающих влияние на доходность актива и включать конкретные шаги по их управлению на срок не менее 3 лет. Также в программе просили учесть последствия деловой стагнации, вызванной карантином и упадком печатных СМИ.

Неизвестно, какие именно условия участниками конкурса не были соблюдены, поскольку ни названия фирм, ни их предложения, АРМА так и не опубликовало. Впрочем, судя по изменившимся условиям конкурса, в объявлении от 20 июля основной проблемой стали именно финансовые показатели по ежемесячным доходам и поступления в Госбюджет, которые управитель готов доплачивать за свой счет.

Оба этих требования – прогнозные показатели по ежемесячным доходам и отчислениям в Госбюджет, с готовностью управителя доплачивать в госказну возможную "разницу" в виде налогов из своего кармана, остались. Правда, если 12 июня АРМА подчеркивало это требование, что называется, "жирной чертой", то теперь это условие акцентируется не так сильно.

Вместе с тем в Нацагентстве обязуют включить в программу гарантии соблюдения трудовых прав работников "УМХ", четко определенные мероприятия по получению согласия владельца корпоративных прав, необходимых для осуществления управления Активами, пути урегулирования существующей задолженности перед кредиторами и залогодержателями активов группы УМХ, четкие меры получения (пролонгации) лицензий и другие разрешительные документы.

Кому достанется "УМХ": претенденты из группы олигархов

Несмотря на упомянутых АРМА семи кандидатах на роль управителя "УМХ", о своей заинтересованности к медиахолдингу публично заявила лишь принадлежащая Игорю Коломойскому группа "1+1 media", владеющая каналом "1+1". 8 июля на своем сайте претендент опубликовал заявление, в котором подчеркивался опыт управления, мощная команда профессионалов и показатели компании.

Довольно непонятным стало заявление медиа-холдинга "Медиа группа Украина", объединяющего активы богатейшего украинца Рината Ахметова, работающего в сфере СМИ. Хотя компания официально не заявляла о своем участии, холдинг выступил с заявлением, в котором назвал конкурс на управление активами "Украинского Медиа Холдинга" не соответствующим нормам Закона "О телевидении и радиовещании".

"По сути, такой конкурс является скрытой внеконкурсной передачей лицензий на вещание, что прямо запрещено законом. Кроме того, условия конкурса на управление активами "Украинского Медиа Холдинга" не учитывают другие требования и ограничения, предусмотренные Законом "О телевидении и радиовещании", в частности о структуре собственности телерадиоорганизации. Итак, конкурс на управление активами, который объявлен АРМА, претендует на статус альтернативного, не предусмотренного законодательством предоставлении права на вещание. Считаем, что при таких обстоятельствах результаты конкурса и сам конкурс должны быть отменены", – заявили в медиахолдинг.

Впрочем, пристальное внимание к конкурсу проявил и Антимонопольный комитет Украины, заявив, что по его результатам в случае превышения пороговой концентрации активов в сфере СМИ, победитель должен будет обратиться за разрешением к АМКУ.

На деле же присматриваются к УМХ и другие игроки, причем начали они это делать еще весной.

Так, в апреле телеграмм-канал "АРМА: искусство воровать" опубликовал переписку заместителя главы АРМА Владимира Павленко с директором медиа группы "Ekonomika+" Ильей Чудновским. Последний – опытный управленец в сфере СМИ и ранее руководил изданием "Капитал", которое принадлежало Сергею Арбузову, другому одиозному представителю окружения Виктора Януковича.

Что касается нынешнего места его работы, то в медиа группу "Ekonomika+", принадлежащую днепропетровскому бизнесмену Константину Паршину, входят сайты Delo.ua, Womo.ua, Mmr.ua. Как следует из переписки, у Павленко просили помощи в подготовке к конкурсу, в частности, в составлении плана. Для этого просили предоставить некоего "куратора".





Сам Илья Чудновский в комментарии "Страна.юа" подтвердил, что "Ekonomika+" подала заявку на место управителя активами "УМХ", но опроверг попытки "договориться" с АРМА.

Касательно личности бизнесмена Константина Паршина, то о нем известно немногое – в 90-е годы занимался торговлей, а в начале 2000-х перешел в аграрный бизнес, создав "Приднепровскую аграрную группу". Одно время за бизнесменом утвердилась стойкая репутация "рейдера", действующего в интересах группы "Приват" Игоря Коломойского, а ряд СМИ пишут, что с тех пор Паршин сблизился с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко.

В настоящий момент Константин Паршин более известен как общественный деятель, создатель учебного центра "PATRIOT", тесно сотрудничающего с Национальной гвардией Украины.

Кому достанется "УМХ": претендент из ОПУ

Но что еще более интересно, в списке кандидатов на "УМХ" фигурирует и Офис президента Украины в лице заместителя его главы Кирилла Тимошенко, отвечающего в ОПУ за информационную политику. Так, все тот же замглавы АРМА Владимир Павленко в переписке с министром юстиции Украины Денисом Малюськой упомянул об интересе Тимошенко к активам "УМХ". На этом замглавы Нацагентства и хочет сыграть в своей борьбе за Межигорье.





Об интересе ОПУ к активам "УМХ" на своей странице в Facebook сообщил и журналист Юрий Бутусов. По его словам, в последний момент, когда предложения других кандидатов были уже известны, под давлением ОП временно исполняющий обязанности директора АРМА Виталий Сигидин зарегистрировал еще одну заявку.

"Этот "кто-то", весьма вероятно, связан с замглавы ОП Кириллом Тимошенко. Не исключено, что Тимошенко решил посодействовать в создании лояльной себе медиа компании перед выборами, и капитализировать свое влияние в политике", – написал журналист, уточнив, что наибольший интерес для Тимошенко в "УМХ" могут представлять онлайн-ресурсы – Бигмир.нет и "Корреспондент", а также 7 УКВ-радиостанций.

Любопытно, что в своем заявлении об интересе к "УМХ" от 8-го июля "1+1 media" сообщал о пяти участниках будущего конкурса, которых на деле, по данным АРМА, оказалось шестеро, не считая того, чьи документы "потерялись". То есть либо шестой участник появился уже после 3-го июля, или "1+1 media" все же обладало неполными данными.

22 июля все та же "1+1 media" подвергла критике АРМА, обвинив его в непрозрачном проведении конкурса – отсутствии в открытом доступе протокола заседаний Агентства, на котором принимались решения о результатах конкурса. Это могло бы помочь "1+1 media" узнать, какие именно требования не были соблюдены при оформлении и подачи документов в АРМА, поскольку компания не получила никакой обратной связи от Агентства. Также в группе особо подчеркнули разницу в два участника, о которых они не знали.

Ставки экспертов: Коломойский или "темная лошадка"

Как пояснили "Комментариям" эксперты, за право управления столь ценным медиа ресурсом как активы "УМХ" разгорится нешуточная борьба, фаворитами в которой выступят главные политические игроки.

Так, радио- и телеведущий, медиа эксперт Сергей Дойко отмечает непрозрачность процедуры отбора управителя, что не может не настораживать.

"Участие в конкурсе могут принимать только предприниматели или юридические лица, которые, согласно требованиям, или уже работают со СМИ, или имеют опыт управления медиа. Известно, что среди потенциальных претендентов на покупку фигурирует только одна компания, которая точно соответствует требованиям. Это – "1 + 1 Интернет". О других претендентах и даже точном их числе ничего не известно и это настораживает", – признается эксперт.

По его мнению, самым реальным исходом будущего конкурса может стать победа опытной компании, работающей в данной сфере. И тут наиболее вероятным является "1+1", или же некая "темная лошадка", как это произошло с покупкой столичной гостиницы "Днепр".

Также собеседник "Комментариев" советует не забывать и об интересах власти.

"Понятно, что любой власти выгодно иметь больше медиа-ресурсов. Особенно, когда речь идет об одном из ведущих холдингов страны. Поэтому вариантов развития событий может быть также два. Если это действительно лица, прямо или косвенно имеющие отношение к нынешней власти и желающие иметь в своей сокровищнице дополнительную, или первую, слишком хорошую медиа-машину, то они могут или держать ее в том состоянии, в котором она есть, несколько поддерживая, но не очень укладываясь и развивая холдинг, или – развивать на полную мощность, ставя во главу угла политические интересы", – говорит о возможном участии в будущей судьбе "УМХ" и возможного сценария его работы Сергей Дойко.

В целом, по мнению эксперта, основная конкуренция за активы "УМХ" развернется между Игорем Коломойским и возможным представителем властной команды.

Как считает политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько, список кандидатов на активы "УМХ" выглядит шире и включает в себя несколько сторон.

"Есть несколько версий относительно того, кто бы хотел принять участие в управлении UMH. Версия первая, и она же главная: это власть. Прошел первый год правления "зеленой" команды. Отовсюду на них направляются атаки оппонентов. Главные атаки поступают со стороны медиа-пулов Медведчука и Порошенко. Симметрично ответить власть не может, поскольку не обладает достаточным медиа-ресурсом. Есть государственные медиа, но они не популярны. Канал Коломойского "1+1" уже не является полностью лояльным к власти, поскольку 25% акций выкупил Медведчук, – говорит о текущей ситуации для власти в информационном пространстве эксперт.

По словам нашего собеседника, каналы Ахметова и Пинчука сейчас являются некими "теплыми ваннами" для депутатов-слуг, чиновников и президента, где они могут ощущать себя довольно комфортно, но такое состояние продлится, пока Денис Шмыгаль, человек Ахметова, будет возглавлять правительство. Если же осенью перед местными выборами на Банковой решатся на политтехнологический ход замены правительства – канал "Украина" станет "холодной ванной" для власти.

"В такой ситуации мощный медиахолдинг UMH, работающий на власть, компенсирует для нее нехватку этого вида ресурса. Тем более что в октябре состоятся выборы в местные органы власти", – говорит о первом варианте наш собеседник.

Второй версией Владимир Манько называет интерес к компании Юлии Тимошенко.

"В управлении UMH заинтересована Юлия Тимошенко. У нее тоже нехватка собственных, или лояльных к ней медиа. Поэтому ей всегда нужно с кем-то договариваться о присутствии на эфирах. Сейчас она активно приглашается на ахметовскую "Украину" и "коломойский", хотя уже и не настолько, "1+1", – говорит о менее вероятном кандидате политолог.

Как писали выше "Комментарии", в этом случае экс-премьер-министр Украины может действовать через медиа группу "Ekonomika+" Константина Паршина.

Также кроме этих двух версий Владимир Манько советует не забывать и о возможности интереса к "УМХ" со стороны неких региональных элит в преддверии местных выборов, а также медиа-пулов Виктора Медведчука и Петра Порошенко.

"Интерес региональных элит кажется мне наименее реалистичной версией. В случае же победы в борьбе за активы "УМХ" Медведчука или Порошенко, мы станем свидетелями дальнейшего наращивания их медиа-мышц и распространения соответствующей информповестки", – резюмирует Владимир Манько.

Как ранее писали "Комментарии", многочисленные слухи и даже факты указывают на то, что на медиарынке Украины грядет большой передел, главными действующими лицами которой могут стать президентская команда и ведущая оппозиционная сила страны.



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