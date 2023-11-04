Топ 5 акций технологических компаний с наибольшим потенциалом роста



















2023 – не лучший год для многих технологических компаний мира, частично из-за роста процентных ставок и все более радикальной позиции Федеральной резервной системы США. Но некоторые акции компаний технологического сектора имеют большие перспективы, чем другие, даже несмотря на то, что восходящий тренд на фондовом рынке находится под определенным давлением.

Акции технологических компаний. Фото: из открытых источников

Какие критерии для покупки акций с большим потенциалом роста?

Лучшие акции для покупки с перспективой их удорожания нетрудно найти, если использовать правильные методы их оценки. Такие акции, как Arista Networks (ANET) и Nutanix (NTNX) не привлекают много внимания, но обе имеют характеристики, присущие прошлым победителям фондового рынка перед большими колебаниями цен.

Перспективные акции характеризуются, прежде всего, сильными фундаментальными показателями и привлекательными ценами в своей нише. Многие также демонстрируют положительные тенденции в течение последнего периода времени.

К акциям технологических компаний с наибольшим потенциалом роста в 2024 году можно отнести следующие: ANET, NTNX, CrowdStrike, Adobe ( ADBE ) и Synopsys ( SNPS ).

Состояние фондового рынка

Композитный индекс Nasdaq (фондовый индекс, состоящий из обычных акций и подобных финансовых инструментов всех компаний, торгующихся на бирже Nasdaq) и S&P 500 (фондовый индекс, в корзину которого включено 500 акционерных компаний США, имеющих наибольшую капитализацию) демонстрировали рост начиная с 29 марта, что подтвердило восходящий тренд на фондовом рынке. Но летом на Nasdaq и S&P 500 начали появляться дни, когда акции компаний снижались в цене. Начиная с 17 августа рыночный тренд вернулся в сторону коррекции. Продолжение роста с 29 августа было немедленно поддержано большим спросом покупателей, пока восходящий тренд не прекратился 7 сентября.

6 октября композитный индекс Nasdaq вернул рынок в восходящий тренд, хотя индекс Nasdaq не смог преодолеть сопротивление 50-дневной линии поддержки.

Adobe

Акции лидера в области программного обеспечения для дизайна, обработки изображений и издательского дела вернулись выше своей 10-недельной кривой и котируются менее чем на 5% своего максимума.



Компания 15 сентября сообщила об очередном квартале ускоренного роста прибыли, скорректированный доход увеличился на 20% до $4,09 на акцию. Выручка выросла на 10% до почти $4,9 млрд.



Доход сегмента Digital Media увеличился на 11% до $3,59 млрд; доход Creative вырос на 11% до $2,91 млрд, а доход Document Cloud увеличился на 13% до $685 млн.



"Мы открываем новую эру творчества с использованием искусственного интеллекта во всем мире благодаря инновациям в нашем портфолио продуктов, включая недавние запуски Firefly, Express, Creative Cloud и GenStudio", – заявил Шантану Нараен, генеральный директор Adobe.



Падение торговой выручки за последние дни несколько снизило рейтинг купли/продажи акций Adobe до нейтрального уровня B-.



В октябре акции ADBE вернулись выше своей 10-недельной кривой, до 550 долларов за акцию, что делает их одними из лучших ценных бумаг с высоким потенциалом роста.



CrowdStrike

Одна из лучших акций по покупке в группе разработчиков программного обеспечения, CrowdStrike выросла в цене 31 августа после того, как компания сообщила, что уже второй квартал подряд их прибыль увеличивается.



Скорректированный доход вырос на 106% до 74 центов на акцию. Рост выручки также был впечатляющим – на 37% до $731,6 млн, чему способствовала стабильно высокая производительность платформы Falcon на базе искусственного интеллекта.



Выручка от подписки увеличилась на 36% до $690 млн. CRWD также повысила прогноз прибыли и доходов на текущий 2024 финансовый год.



Ожидается, что в 2024 финансовом году годовая прибыль вырастет на 84%, а в 2025 финансовом году рост несколько замедлится – до 24%.



Акции пошли вверх CRWD после отскока от своей 10-недельной кривой в течение недели, закончившейся 6 октября. Продолжение активной торговли у максимумов может привести к новому росту ценных бумаг.



Arista Networks

Поставщик облачного сетевого программного обеспечения для дата-центров выглядел бесперспективным, когда 28 июля акции ANET упали ниже своей 50-дневной линии. Но оптимистический отчет о прибылях от 31 июля вернул интерес покупателей. Акции ANET являются одними из лучших для покупки, поскольку сейчас котируются на уровне 210 долларов, что почти на 20 долларов дороже месяца назад.



Arista Networks демонстрирует рост доходов и рост доходов в последние кварталы, что подпитывается высоким спросом на ее облачное сетевое программное обеспечение и оборудование для быстрорастущего рынка центров обработки данных.



За последние 8 кварталов рост доходов компании составил от 24% до 57%.



Ожидается, что годовая прибыль вырастет на 35% в этом году и на 10% в 2024 году.



Nutanix

Компания управляет корпоративной облачной платформой, объединяющей серверные, виртуализационные и хранилищные приложения в одно решение.



Как и CrowdStrike, акции Nutanix также выросли в конце августа после того, как компания компенсировала убытки годовой давности, получив скорректированную прибыль в размере 24 центов на акцию. Рост выручки ускорился по сравнению с предыдущим кварталом, увеличившись на 28% до $494,2 млн.



"Наши результаты за 2023 финансовый год продемонстрировали хороший баланс роста и прибыльности и еще больше укрепили наш баланс, — заявил Рукмин Сивараман, финансовый директор Nutanix. "Вместе с публикацией нашего отчета о доходах мы рады сообщить, что наш совет директоров санкционировал выкуп наших акций на сумму до $350 миллионов, мы рассматриваем как отражение уверенности в долгосрочных рыночных возможностях компании и ее финансовых перспективах".



В течение квартала Nutanix и Cisco Systems (CSCO) объявили о партнерстве с целью ускорения внедрения гибридных мультиоблачных технологий.



Акции компании котируются на уровне $37 за ценную бумагу, скорректировавшись от линии поддержки в $34.



Synopsys

Поставщик программного обеспечения для электронного дизайна для полупроводниковой промышленности держится около максимума после прохождения уровня $471,15. Но это уже за пределами 5% зоны покупки, потому не стоит гнаться за акциями.



Synopsys – одна из лучших акций для покупки в группе дизайнерского программного обеспечения, чему способствует одна из наиболее последовательных историй роста доходов. Годовая прибыль увеличивалась ежегодно, по крайней мере, с 2016 года.



Акции SNPS взлетели выше своей 50-дневной кривой 17 августа, когда инвесторы отреагировали на ускорение роста доходов компании второй квартал подряд. Выручка выросла на 19% до $1,49 млрд. Прогноз годовой прибыли компании достаточно высок: ожидается, что в 2023 финансовом году прибыль вырастет на 26%, а в 2024 финансовом году прогнозируется рост на 23%.

В целом, следующий 2024 год должен быть более благоприятным для технологического сектора, который оправившись от потрясений пандемии COVID -19 и падения переоцененных акций технологических гигантов типа Мета и Х (в прошлом Twitter ), будет демонстрировать медленный, но уверенный рост.