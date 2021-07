Американская коррупция, рост корпораций и недостаток микросхем

Дефицит микросхем, нарастающий по мере перезапуска производства, распространился на успешные страны ЕС. Останавливается производство промышленных машин в Германии и бытовой техники в Италии… Одновременно рост прибыли производителей вакцин и повышение стоимости акций технических гигантов создают крупнейший дисбаланс в мировой экономике.

Микросхема. Фото из открытых источников

Нехватка рабочих рук угрожает сбору урожаев во многих странах и может, вслед за промышленностью, обрушить сельское хозяйство там, где урожаи ещё не смыло аномальными дождями и не высушило пожарами. А инфляция – снижает покупательскую способность обнищавшего населения планеты.

Для выживания большие корпорации идут путем откровенных коррупционных связей во власти. Здравомыслящие власти начинают прощать долги там, где только возможно. А средний и мелкий бизнес уходит в новые ниши веганских направлений – от производства клеточного мяса до новых цепочек альтернативных поставок.

Кто побеждает в гонке на выживание – читайте в деловых итогах недели.





Суббота, воскресенье 24-25 июля

После боя руками

В соответствии с соглашением между США и Германией, направленным на снижение "стратегической опасности" газопровода "Северный поток-2" стоимостью 11 миллиардов долларов Берлин обязался отреагировать на любую попытку России использовать энергию в качестве оружия против Украины и других стран Центральной и Восточной Европы.

В соответствии с соглашением Германия "использует все доступные рычаги воздействия" для продления на 10 лет соглашения о транзите газа между Россией и Украиной, источника основных доходов для Украины, срок действия которого истекает в 2024 году. Она также внесет не менее 175 миллионов долларов в новый миллиардный "Зеленый фонд для Украины", направленный на повышение энергетической независимости страны.

В Германии высокопоставленные члены партии "зеленых" защитников окружающей среды назвали подписанное соглашение "горькой неудачей для защиты климата", которая принесет пользу Путину и ослабит Украину.

Венчуры за "зеленые" технологии

ESG (экологическое, социальное и управленческое) инвестирование: оно присутствует в каждом СМИ и в бизнес-плане каждого банка. Стремление к тому, что многие называют согласованием ценностей с инвестиционными целями, привело к процветанию новой отрасли, в которой фонды появляются как грибы после дождя. Похоже, стартапы в сфере "зеленых" технологий — это новые доткомы и опасность пузыря пока что кажется маловероятной.

Сейчас не проходит и недели без какого-либо прорыва в области батарей, солнечной энергии или, скажем, водорода. Большинство этих достижений связано с затратами и эффективностью. И это две главные вещи, которые могут гарантировать продукту долгую жизнь. Тем не менее, большинство этих достижений никогда не доходят до потребителя. Они никогда не совершают прыжок через так называемую долину смерти между лабораторией и рынком. Особенно, если финансирования мало и его трудно найти.

Фонды венчурного капитала меняют это положение. По данным PitchBook, венчурные фонды в этом году завершат сделки по экологическим технологиям на сумму 7,7 млрд долларов по сравнению с 1 млрд долларов 10 лет назад.

Это не только венчурные капиталисты. Ранее в этом месяце JP Morgan запустил не один, а три новых инвестиционных фонда устойчивого развития. Это был лишь последний шаг в стремлении создать инвестиционные фонды чистой энергии, чтобы воспользоваться растущим интересом инвесторов к экологическим, социальным и управленческим инвестициям, широко известным как ESG.









Пекин восстанавливает цепочки поставок

Согласно официальным данным, в первом полугодии этого года объем грузовых автомобильных перевозок в Китае значительно вырос.

По данным Министерства транспорта, объем автомобильных грузоперевозок за период с января по июнь составил около 18,48 миллиарда тонн, что на 29% больше, чем в прошлом году.

Nestlé перейдет на клеточное мясо

В ответ на слухи о том, что Nestlé должна войти в категорию клеточного мяса, было подтверждено, что Nestlé Research в Лозанне в настоящее время работает с Future Meat Technologies в Израиле, а также с несколькими другими стартапами, которые еще не разглашаются.

В прошлом месяце Future Meat открыла первое в мире предприятие по выращиванию клеточного мяса промышленного уровня, которое будет производить 500 килограммов культивированного мяса в день, что эквивалентно 5000 гамбургерам, и достигнет уровня розничной торговли в США к концу 2022 года.

В настоящее время предприятие может производить культивированные курицу, баранину и свинину, а затем — говядину. Можно предположить, что, поскольку "Нестле" заявила, что партнерство уже действует, эта разработка была создана и запущена при поддержке фондов "Нестле".

Веганская социально-ответственная доставка

Новая служба доставки 100% веганской еды проходит испытания в шотландском Глазго.

Vegan Wheels – это кооперативное предприятие, которое будет обеспечивать доставку еды на дом для веганских кафе и ресторанов города, а также жертвовать прибыль благотворительным организациям для животных.

Компания Vegan Wheels, основанная Энди Йунгом, нацелена на доставку товаров для веганских предприятий, у которых в настоящее время нет службы доставки на дом.

Шведы и вакцина

Специалисты из Лундского университета в Швеции начали исследование, в котором будут тестироваться различные способы стимулирования использования вакцины. В нем котором примут участие 8200 невакцинированных людей в возрасте до 60 лет.

Внедрение вакцины против Covid-19 в разных регионах Швеции находится на разных этапах, но многие из них теперь предлагают вакцину всем взрослым старше 18 лет. По данным Управления общественного здравоохранения Швеции, вакцинация для 16-17-летних, скорее всего, будет отменена.

В начале пандемии страна воздерживалась от жестких мер изоляции, но теперь, в отличие от остальных стран, где внедряется обязательное и принудительное вакцинирование, шведское правительство изучает, как бы заплатить людям за вакцинацию. Исследование займет несколько этапов, почти как тестирование самих вакцин. Глядишь, и не понадобиться…

Понедельник 26 июля

Американская коррупция

Согласно новому отчету о раскрытии информации, рассмотренному CNBC, брат одного из ближайших советников президента Джо Байдена лоббировал членов Совета национальной безопасности General Motors во втором квартале.

В отчете показано, что Джефф Риккетти, брат советника Белого дома Стива Риккетти, получил 60 тысяч долларов за его лоббистские услуги компании General Motors.

Ранее компания пыталась убедить администрацию Трампа отменить тарифы на свой автомобиль Buick Envision, который производится в Китае. Кроме того, сын Стива Риккетти, Джей Рикетти, является одним из немногих его детей, которые получили работу в администрации Байдена.

Израиль начинает реформу сельского хозяйства

Правительство Израиля объявило о начале крупнейшей за 30 лет реформы сельского хозяйства, которую планируется реализовать за 5 лет.

Ее целью является снижение цены на продовольствие, расширение ассортимента продукции, с одной стороны, и усиление поддержки фермеров — с другой.

Инициаторы утверждают, что реализация разработанных ими мер позволит сэкономить 2,7 млрд шекелей (около 820 млн долл.) в год.

Первым шагом реформы будет снижение таможенных пошлин на все фрукты и овощи, сокращение пошлин на яйца, авокадо, чеснок, горох, инжир, артишоки и другое. Таким образом конкуренция в АПК усилится, а цена на фрукты и овощи, подскочившая за последние годы до 80%, упадет примерно на четверть.

В то же время птицефабрики, производящие куриные яйца, станут получать прямую финансовую поддержку: каждое хозяйство в год будет получать до 40 тыс. шекелей (12 тыс. долл.). А тем, кто модернизирует ферму, достанутся новые гранты и инвестиции.

Предусмотрено много налоговых льгот, например, для инвесторов, для тех, кто маркирует местную продукцию или повышает производительность труда. Фермеров будут обеспечивать химикатами и удобрениями по льготной цене, а хозяйства, сотрудничающие со стартапами и приобретающие передовое оборудование, могут рассчитывать на инвестиционные и инновационные гранты.

Как подчеркнул министр сельского хозяйства, представивший программу, реформа состоится "без конфронтации с участниками рынка".

Нехватка древесины

Во Франции не хватает древесины, что ослабляет сектор, в котором занято 400 тысяч человек, что считается приоритетом для сокращения выбросов CO2.

Дерево является одним из материалов, наряду со сталью, который сегодня особенно влияет на строительный сектор в стране.

Заводы BMW в Лейпциге и Регенсбурге останавливают производство из-за отсутствия чипов

Из-за нехватки полупроводниковых чипов завод BMW в Регенсбурге должен будет остановить производство в ближайшую неделю. "Мы не будем производить на следующей неделе", — заявила представитель автомобильной компании "Automobilwoche". Тогда все смены будут отменены и рабочие перейдут на запланированные летние каникулы, которые в этом году в Регенсбурге продлятся всего одну неделю.

Завод в Лейпциге ещё ранее остановил производство. На этой неделе было потеряно четыре из пяти производственных дней. В ближайшую неделю локация также перейдет на летние каникулы.

Помимо заводов в Лейпциге и Регенсбурге, затронуты также Дингольфинг, Оксфорд и контрактные производители Magna Steyr в Австрии и VDL Nedcar в Нидерландах. Группа не предоставила никаких подробностей об этих отдельных местах.

Intel также ожидает дефицит полупроводников до 2023 года

Американский производитель микросхем Intel ожидает дефицита полупроводников к 2023 года ввиду нынешнего огромного спроса. Спрос на дополнительные компьютеры и планшеты во время пандемии чрезвычайно вырос, особенно со стороны школьных учреждений и частных лиц.

В то же время спрос на микросхемы в области искусственного интеллекта, технологий 5G и автономного вождения не ослабевает. Все это создает огромную нагрузку на цепочку поставок. Пройдет "год или два", прежде чем сектор действительно сможет полностью удовлетворить спрос.

Нехватка чипов в настоящее время сказывается на ряде секторов экономики, включая автомобильную промышленность. Производители по всему миру были вынуждены прекратить выпуск некоторых промежуточных моделей. В марте Intel уже объявила о строительстве двух новых заводов в американском штате Аризона, чтобы иметь возможность увеличить собственное производство микросхем.

Большинство насосных станций Ливана остановят

Ливан может остаться без питьевой воды уже в течении ближайших недель. Все из-за тяжелого экономического кризиса, с которым столкнулась страна. Так, власти уже не могут поддерживать водопроводную систему в рабочем состоянии.

Сообщается, что без питьевой воды может остаться 71% населения Ливана. Среди них около миллиона беженцев. В течение 4-6 недель насосные станции страны придется остановить, так как оплачивать расходы на их эксплуатацию власти не могут. Кроме того, невозможным также является техническое обслуживание, большое количество оборудования нуждается в ремонте, которые тоже невозможно организовать.

Взлет акций Института стволовых клеток на 32% за два дня

Российский биотехнологический холдинг "Институт стволовых клеток человека" показал взрывной рост без каких-либо значимых новостей.

За последние три дня цена низколиквидных акций Института стволовых клеток человека (ИСКЧ) выросла на 31,7%, до ₽49,23 к 23 июля, но затем упала на 10,9% (до ₽43,85) на момент закрытия торгов в пятницу. При этом ни о каких корпоративных событиях компания не объявляла.

Зимой похожая ситуация произошла с акциями "Белуги": 15 февраля они стоили ₽2200, а 19 февраля пробили отметку в ₽6400, за следующие два торговых дня они упали до ₽2469 за бумагу.

ИСКЧ – это холдинг, в который входит несколько компаний разных направлений: генная терапия, регенеративная медицина, генетическая диагностика и консалтинг, биострахование.

Кроме того, ИСКЧ удалось создать "первый в мире геннотерапевтический препарат с механизмом действия, открывающим новый подход в лечении ишемии тканей различной локализации" – "Неоваскулген".

Компания давно обещает вывести его на международный рынок, однако пока он зарегистрирован только в России и Украине.

Еще одна разработка — вакцина от коронавируса — "Бетувакс" — уже начала проведение исследований по вакцине. Однако ни одной публикации об эффективности ранних этапов испытаний опубликовано не было.

Самый дешевый биг-мак

Ливан является домом для самого дешевого биг-мака в мире после того, как фунт упал в цене, в результате чего его недооценка по отношению к доллару составила более 70%, по данным Economist Intelligence Unit.

Биг-Мак стоит 29 904 ливанских фунта, что недешево для тех, кому платят в местной валюте, но при обменном курсе 17 800 за доллар он стоит всего 1,68 доллара для туристов и тех, кому посчастливилось получать деньги в долларах.

По словам ливанского экономического аналитика Басселя Аль-Хатиба, падение курса ливанского фунта на ежедневной основе усугубляет и ускоряет инфляцию на базовую корзину товаров, таких как рис, сахар и мука.

Большинству людей в Ливане платят в местной валюте, где национальная минимальная заработная плата составляет 675 тысяч ливанских фунтов в месяц, что когда-то стоило почти 450 долларов по официальному обменному курсу, но сегодня, по данным Crisis, на черном рынке едва можно получить 30 долларов.

Стоимость продуктов питания выросла на 700% за последние два года, и только за последние несколько недель этот рост ускорился до 50%. Люди голодают.

В то же время другие делятся своими дорогими счетами в ресторанах, например Бабель Бахер, который потратил 5 миллионов ливанских фунтов на обед и разместил чек на Facebook.

Вторник 27 июля

Медаль за товар

Министерство экономики в сотрудничестве с профсоюзным объединение "Ха-Хистадрут ха-хадаша" выходит с рекламной кампанией, призванной поощрить потребителей к покупке товаров израильского производства. В центре кампании – бывшая чемпионка по дзюдо Ярден Джерби, вручающая медаль покупателю.

Министерство экономики сообщает, что "спортивно-потребительские" ролики с призывами покупать товары Made in Israel будут транслироваться по телевидению на протяжении всей токийской олимпиады.

Это уж не первая подобного рода инициатива штаба "Кахоль-лаван", действующего при министерстве экономики. В прошлом в подобных кампаниях участвовали теннисист Энди Рам, пловец Эйтан Урбах, фехтовальщица Далила Хатуэль и дзюдоист Арик Зеэви.

Остается надеяться, что если бы министерству экономики удалось снизить цены на израильские товары, то никакая рекламная кампания не понадобилась бы.

Кроме того, на совещании в министерстве финансов Либерман обвинил розничные сети в том, что они наживаются на покупателях во время эпидемии. "Это необоснованные и тревожные скачки, которые вызывают озабоченность по поводу циничной эксплуатации страхов, бедствий и чрезвычайного положения, созданного в год коронавируса", — сказал Либерман.

Министр финансов заявил, среди прочего, что так не может продолжаться и торговые сети должны думать не только о прибыли, но и о потребителях. Словами все и закончилось.

Наводнения обошлись страховщикам в 5,5 млрд евро

С учетом ущерба, нанесенного Баварии и Саксонии, счет стал еще выше.

По последним оценкам, наводнение в Германии может обойтись страховым компаниям Германии от 4,5 до 5,5 млрд евро.

Почти две трети ущерба нанесены в земле Рейнланд-Пфальц, почти треть — в земле Северный Рейн-Вестфалия, а оставшиеся 5-10% — в Баварии и Саксонии, сообщила Ассоциация немецкой страховой индустрии (GDV).

Между тем, ассоциация зафиксировала значительную часть ущерба, нанесенного участку низкого давления "Бернд" с 13 по 18 июля 2021 года включительно. "Сейчас мы предполагаем, что застрахованные убытки составят от 4,5 до 5,5 млрд евро", — сказал генеральный директор Йорг Асмуссен в Берлине.

Только страхование от компании Allianz ожидает выплаты полмиллиарда евро своим частным и корпоративным клиентам. В настоящее время существует около 10 тысяч жалоб на поврежденные дома и предметы домашнего обихода и около 3000 жалоб на поврежденные автомобили. Это должно значительно увеличиться в ближайшие несколько дней, сказал член правления Йохен Хауг в Унтерферинге.

Pfizer ожидает еще более высоких продаж вакцины

Вакцинация от "короны", продаваемая вместе с немецкой компанией Biontech, в этом году принесла компании Pfizer даже больше продаж, чем ожидалось. Американская фармацевтическая компания повысила свои прогнозы продаж, когда она представила свой квартальный баланс, и поэтому еще раз повысила свои годовые цели. Как объявила Pfizer, выручка от вакцины составит около 33,5 млрд долларов (28,4 млрд евро). Совсем недавно группа предполагала около 26 млрд долларов.

Что касается годовых продаж, Pfizer прогнозирует увеличение продаж до 78-80 млрд долларов после того, как ранее планировалось 70,5-72,5 млрд долларов. Ожидается, что скорректированная прибыль на акцию (EPS) будет в диапазоне от 3,95 до 4,05 доллара. Старый прогноз составлял от 3,55 до 3,65 доллара.

Во втором квартале кампании вакцинации, в которых Pfizer/Biontech играет важную роль, сильно стимулировали рост дохода почти в 19 млрд долларов. Он увеличился почти вдвое по сравнению с предыдущим годом. Суть в том, что Pfizer заработала чуть менее 5,6 миллиарда долларов. Это было увеличение примерно на 60%.

Apple отчиталась о рекордной прибыли

Компания Apple отчиталась о рекордной квартальной прибыли в 21,7 млрд долларов. Как отмечает The Wall Street Journal, это лучший результат за 45-летнюю историю компании.

За квартал, который закончился в июне, выручка Apple выросла на 36% по сравнению с предыдущим годом и составила 81,4 млрд долларов. Кроме того, выручка от продажи iPhone выросла с 26,41 до 39,57 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Четверг 28 июля

Взрыв на химзаводе в Германии

В Германии подтвердили гибель двух сотрудников химического завода в городе Леверкузен, где произошел взрыв. Еще несколько человек все еще числятся пропавшими без вести.

Число пострадавших в результате аварии увеличилось до 31, из них пятеро находятся в реанимации.

По словам директора химического предприятия Chempark Ларса Фридриха, интенсивные поиски пропавших без вести продолжаются.

Взрыв произошел утром 27 июля на территории Химпарка — одной из крупнейших в стране площадок для размещения объектов химической промышленности. Точные причины взрыва пока неизвестны.

Ватикан закрывает 2020 год с убытком

Ватикан сообщает, что завершил 2020 год с дефицитом в 78 миллионов долларов, что было лучше, чем ожидалось, и ниже, чем до пандемического 2019 года.

В опубликованном в субботу отчете министр экономики Ватикана преподобный Хуан Антонио Герреро Алвес отметил, что сокращение расходов и увеличение доходов привели к уменьшению убытков.

Дефицит оказался меньше, чем прогнозировал Ватикан, и составлял от 68 до 146 миллионов евро. Это также было ниже, чем дефицит в 79,2 миллиона евро в 2019 году.

Герреро добавил, что Ватикан сократил расходы во время пандемии, сосредоточив внимание на таких элементах первой необходимости, как заработная плата, помощь нуждающимся церквям и бедным.

Чтобы сэкономить еще больше денег, Ватикан сократил расходы на поездки и мероприятия на три четверти, отложил техническое обслуживание и сократил расходы на консультационные услуги.

Доходы упали всего на 5% по сравнению с прогнозом до пандемии в 269 миллионов евро.

Прибыль McDonald’s выросла

В среду McDonald’s сообщил, что благодаря куриному стейку — Crispy Chicken Sandwich продажи в одних и тех же магазинах США превысили уровень 2019 года на двузначные числа.

Гигант быстрого питания сообщил о чистой прибыли во втором квартале финансового года в размере 2,22 миллиарда долларов, или 2,95 доллара на акцию, по сравнению с 483,8 миллиона долларов, или 65 центов на акцию годом ранее.

Без учета стратегической выгоды и льгот по налогу на прибыль в Великобритании McDonald’s заработал 2,37 доллара на акцию, превзойдя 2,11 доллара на акцию, ожидаемые аналитиками, опрошенными Refinitiv.

Philip Morris International перестанет продавать сигареты в Великобритании

Два года назад правительство Великобритании в концепции по улучшению здоровья населения заявило о необходимости отучить британцев от курения к 2030 году.

Табачная компания предложит современную альтернативу сигаретам, не предполагающую сжигание табака. Такой вид курения считается менее вредным, хотя и не исключает рисков для здоровья, подчеркивают в Philip Morris.

Компания пойдет даже на то, чтобы прекратить использование в Великобритания бренда Marlboro, который присутствует на местном рынке более века.

Revolut запускает собственный банк в Чехии

Сообщается, что поклонники рока Revolut в Чехии ждали его несколько лет. Британский финтех-стартап, сейчас при поддержке инвестиций в размере 800 миллионов долларов США, стоимость которого выросла до 33 миллиардов долларов (718 миллиардов крон), расширяет свои услуги в Чешской Республике и запускает Revolut Bank. Всего на нашем рынке уже более 300 тысяч клиентов, треть из которых зарегистрировались на платформе в этом году.

Revolut в Чешской Республике будет использовать свою специализированную европейскую банковскую лицензию, благодаря которой депозиты пользователей будут защищены до 100 тысяч евро, примерно 2,6 миллиона крон. Если пользователи решат переключиться на Revolut Bank со своей учетной записью, процесс должен занять всего несколько щелчков мышью и несколько минут.

Ссуды и кредитные карты должны быть добавлены к предложению Revolut в Европейском Союзе в долгосрочной перспективе рядом других услуг, таких как сбережения с предложением процентов по вкладам, бизнес-банкинг, детские счета для детей или новые программы лояльности.

По данным CzechCrunch Revolut, всего в Чехии зарегистрировано 300 тысяч пользователей, из которых примерно половина использует приложение не реже одного раза в неделю.

Четверг 29 июля

Протест рабочих в Неаполе

Рабочие Неаполитанского предприятия бытовой техники Whirlpool Napoli заняли скоростные пути центрального вокзала Неаполя и центральную площадь. Внезапная акция протеста, произошедшая утром в аэропорту Пьяцца Гарибальди в столице Кампании, затем переместилась внутрь той же станции, а затем на площадь, где демонстрантами был установлен блокпост.

На прошлой неделе после встречи, созванной Министерством экономического развития с представителями компании и профсоюзов, американская компания решила начать процедуру коллективного увольнения рабочих на заводе Via Argine в пределах 340 рабочих. "Но мы остаемся крупнейшим инвестором и производителем бытовой техники в Италии", — сказал генеральный директор Whirlpool в Италии Луиджи Ла Морджиа.

Рабочие уже вышли на площадь в Санта-Мария-Капуа-Ветере и встретились с премьер-министром Марио Драги по случаю визита премьер-министра на "бойню" в провинции Казерта. "Если правительство хочет быть соучастником этого абсурдного решения компании, храня молчание, мы не собираемся останавливаться. Мы не можем допустить закрытия компании, которая не только не соблюдает соглашения, но и страдает психическим здоровьем", — сказал протестующий рабочий.

Giorgio Armani растет

Бизнес в Китае и США помог увеличить продажи Giorgio Armani на 34% в первой половине 2021 года, хотя ожидается, что компания полностью оправится от пандемии в следующем году.

Группа предметов роскоши сообщила, что в прошлом году консолидированные чистые продажи упали на 25% до 1,6 миллиарда евро (1,9 миллиарда долларов), причем большая часть спада пришлась на первую половину 2020 года.

За весь прошлый год группа получила консолидированную чистую прибыль в размере 90 миллионов евро, но операционный убыток составил 29 миллионов евро.

Компания также сообщила, что ее финансовое положение значительно улучшилось в первом полугодии: чистые денежные средства и их эквиваленты составили 1,088 миллиарда евро, обеспечивая финансовые ресурсы, необходимые для среднесрочной и долгосрочной стабильности и роста группы.

Испания восстанавливает 9 из 10 рабочих мест

Испания создала 464 900 рабочих мест во втором квартале, преодолев падение в начале года (с января по март было уничтожено 137 500 рабочих мест). По сравнению с прошлым годом, когда был достигнут самый низкий момент кризиса с коронавирусом, было восстановлено 1,06 миллиона рабочих мест, а в Испании уже трудоустроено 19 671 700 человек. В годовом исчислении (по сравнению с тем же периодом предыдущего года) это самый высокий уровень создания рабочих мест за 16 лет с середины 2005 года. Уровень безработицы составил 15,26% во втором квартале после снижения на 110 100 человек. Всего в Испании 3,54 миллиона безработных, что на 176 тысяч больше, чем в середине 2020 года, хотя этот показатель снижается из-за большей численности активного населения.

Чилийскому сельскому хозяйству не хватает рабочей силы: некоторые культуры могут остаться без сбора урожая

Национальное сельскохозяйственное общество Чили, SNA, предупредило, что до 30% урожая могут остаться без сбора из-за нехватки рабочей силы. Глава SNA Кристиан Альендес принял участие в конференции по проблемам труда и стимулам для привлечения людей к работе на полях, которая была представлена под заголовком "Как продвигается сезон 2020/21 года?".

"У нас на 20-30 тысяч рабочих меньше, чем нам нужно, на фермах", — пояснил Альендес, что стало еще большей проблемой из-за пандемии, но проблема не нова, и люди не хотят работать в сельском хозяйстве.

На просьбу уточнить текущую ситуацию, Альендес сказал, что если то, что произошло зимой, повторится с "летними культурами, когда нам больше всего нужна рабочая сила, с октября по апрель, мы можем ожидать, что останется от 20% до 30% урожая".

Очевидно, что нехватка рабочей силы не ограничивается сельским хозяйством, но также сказывается на строительной отрасли Чили, потому что рабочие мигрировали в горнодобывающую промышленность, якобы привлеченные высокими доходами в шахтерских городах.

Германия переживает двойную потерю покупательной способности

Потребительские цены в июле выросли более резко, чем за почти 30 лет, на 3,8%. Цены на энергоносители и продукты питания еще выше. От этого страдают несколько групп населения, а государство получает выгоду — через негласное повышение налогов.

С четверга это официально: жизнь очень многих людей в этой стране усложняется. Произошло то, чего раньше опасались: сильную инфляцию больше нельзя отрицать. По предварительным данным Федерального статистического управления (Destatis), потребительские цены в июле выросли на 3,8%. Это был самый высокий уровень инфляции, зафиксированный в Германии с момента появления евро. Это имеет драматические последствия для потребителей и вкладчиков.

Инфляция в Германии значительно выросла и впервые за 13 лет превысила трехпроцентную отметку. Потребительские цены в июле были на 3,8% выше уровня того же месяца прошлого года, как сообщило Федеральное статистическое управление на основе предварительных расчетов. Это означает, что годовой уровень инфляции в крупнейшей экономике Европы впервые с августа 2008 года превысил трехпроцентную отметку. Во время финансового и экономического кризиса того времени инфляция неоднократно превышала 3%.

Кроме того, цены на энергоносители в течение нескольких месяцев росли темпами выше среднего. Год назад цены на сырую нефть обвалились в результате коронакризиса из-за низкого спроса на мировом рынке. Кроме того, с 25 января в Германии должен быть уплачен платеж за тонну углекислого газа, который производится при сжигании дизельного топлива, бензина, мазута и природного газа.

Прощение ссуд для самых мелких заемщиков

Около 2 миллионов владельцев бизнеса с ссудами на сумму 150 тысяч долларов или меньше скоро смогут подать заявление о прощении ссуд напрямую через SBA, а не через свои банки. Около 7,1 миллиона кредитов ГЧП остаются непогашенными, около 6 миллионов — на сумму не более 150 тысяч долларов.

Правомочные заемщики получат электронное письмо от SBA со ссылкой на онлайн-портал, сказал Патрик Келли, помощник администратора офиса SBA по доступу к капиталу. По его словам, заполнение заявки должно занять менее 10 минут, и SBA создало линию обслуживания клиентов, чтобы отвечать на вопросы заемщиков.

Банки, ответственные за выдачу ссуд, должны согласиться на прямое прощение, прежде чем их заемщики смогут использовать онлайн-платформу SBA. В настоящее время более 500 банков, на которые приходится 30% соответствующих кредитов, согласились позволить своим клиентам подавать заявления о прощении через портал SBA, который начинает прием заявок 4 августа.

На данный момент крупнейшим банком, присоединившимся к программе, является Банк клиентов, который предоставил более 320 тысяч кредитов на общую сумму 9,6 миллиарда долларов. Банк, средняя ссуда которого составляла менее 30 тысяч долларов, заявил, что портал SBA "является самым быстрым и лучшим способом обеспечить быстрое одобрение прощения ссуд по малым ссудам".

Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney

Скарлетт Йоханссон, звезда последнего фильма Marvel "Черная вдова", подала иск в четверг в Верховный суд Лос-Анджелеса против Disney, утверждая, что ее контракт был нарушен, когда медиагигант выпустил фильм на своем потоковом сервисе Disney+ одновременно с его дебютным показом в театрах.

В иске госпожа Йоханссон заявила, что ее соглашение с Disney's Marvel Entertainment гарантирует эксклюзивный прокат в кинотеатрах, а ее зарплата в значительной степени основана на кассовых сборах фильма.

"Disney намеренно побудила Marvel к нарушению соглашения без каких-либо на то оснований, чтобы помешать госпоже Йоханссон в полной мере реализовать преимущества своей сделки с Marvel", – говорится в иске.

Связаться с Disney для получения комментариев не удалось.

Пятница 30 июля

Цифровое евро

Европейский Центробанк (ЕЦБ) запускает пилотный проект "цифрового евро" — полностью электронной версии европейской валюты, которая будет отличаться как от бумажного прототипа, так и от криптовалют. В тестовом режиме цифровой евро будет обращаться два года. За это время предстоит решить целый ряд задач: главной из них в Банке называют обеспечение безопасности и конфиденциальности.

Цифровой евро будет точно таким же обязательством ЕЦБ, как и бумажный; но обналичить цифровой кошелёк не получиться. Всё это должно позволить эффективно бороться с отмыванием денег и уходом от налогов.

В Евроцентробанке подчёркивают, что новая валюта дополнит старую, но ни в коем случае не заменит её.

Более 100 бизнес-лидеров призывают законодателей принять закон об инфраструктуре

Коалиция из более чем 100 бизнес-лидеров написала письмо лидерам конгресса, призывая их принять закон об инфраструктуре, согласованный Белым домом и двухпартийной группой переговорщиков на Капитолийском холме.

"Это привлечет значительные частные инвестиции и принесет значительную прибыль федеральному правительству", — говорится в письме.

Лидеры особо указали на новые рабочие места, которые будут созданы за счет инвестиций в общественный транспорт, дороги, мосты, аэропорты, широкополосную связь и "другие важные активы", которые, по их словам, создадут возможности для обучения и повторного трудоустройства для миллионов американцев, потерявших работу во время пандемия.

Письмо подписали председатель и генеральный директор General Motors Co. Мэри Барра, президент и генеральный директор Con Edison Inc. Тимоти Коули, генеральный директор Ford Motor Co. Джеймс Фарли-младший, соучредитель и генеральный директор Peloton Джон Фоули, председатель и главный исполнительный директор Macy's Джефф Геннетт, председатель и главный исполнительный директор Morgan Stanley Джеймс Горман, генеральный директор JetBlue Airways Робин Хейс, президент и главный исполнительный директор Siemens в США Барбара Хамптон, председатель и главный исполнительный директор Visa Inc. Альфред Келли-младший, генеральный директор United Airlines Скотт Кирби, председатель и главный исполнительный директор American Express Стивен Скуэри и Президент Vox Media Памела Вассерштейн.

Гигантский рост прибыли крупнейших мировых компаний

Никогда в истории капитализма крупнейшие мировые компании не росли так быстро, как технологические гиганты в последние годы.

Серия потрясающих отчетов о прибылях и убытках на этой неделе — еще одна, вероятно, поступит в четверг днем от Amazon — подчеркнула поразительный рост группы компаний, которые и без того были одними из самых прибыльных за все время.

Совсем недавно, в 2017 году, Apple, Microsoft, Alphabet и Facebook вместе стоили менее 2 триллионов долларов. Сегодня Apple и Microsoft стоят больше, чем они сами по себе. Общая стоимость пяти крупнейших технологических гигантов (включая Amazon) в настоящее время составляет 9,3 триллиона долларов.

Четыре компании, представившие отчеты на этой неделе, только за последние 12 месяцев получили поразительную прибыль в размере 250 миллиардов долларов. 10 лет назад, когда все они в основном выглядели так же, как сегодня, их прибыль составляла менее 58 миллиардов долларов.

Чрезмерная прибыль технологических компаний подозрительно похожа на монопольную ренту, которой не видно конца с точки зрения того, насколько и насколько быстро они могут расти. Это одна из причин, по которой компании подвергаются такому пристальному вниманию в Вашингтоне.

Акции Hugo Boss растут

Модная фирма, известная своими костюмами, сообщила, что ее продажи втором квартале выросли на 133% по сравнению с тем же периодом 2020 года до 629 миллионов евро (536 миллионов фунтов стерлингов), поскольку "белые воротнички" готовятся к возвращению в офис.

Ожидается, что скорректированные групповые продажи вырастут на 30-35% в течение 2021 финансового года.

Акции выросли на 5,4% в начале торгов. Аналитики Baader заявили, что квартальные результаты "превзошли все ожидания" и что перспективы хорошие.

Руководители заявили, что "несмотря на сохраняющуюся неопределенность относительно дальнейшего развития пандемии, Hugo Boss уверен, что общее восстановление бизнеса компании продолжится во второй половине 2021 года".

Прибыль CАТ стремительно растет

Caterpillar Inc (известный абривиатурой САТ) в пятницу сообщила о более высоких квартальных доходах, поскольку восстановление мировой экономической активности после пандемических минимумов привело к росту продаж во всех регионах и на всех предприятиях.

Caterpillar Inc., "Ка́терпиллар" — американская компания, один из крупнейших мировых производителей строительной и горнодобывающей техники. Выпускает землеройно-транспортную технику, строительное оборудование, дизельные двигатели, энергетические установки и другие продукты.

Exxon растет

30 июля Exxon Mobil (XOM.N) в пятницу опубликовала первые квартальные результаты после спорной борьбы совета директоров по поводу своего направления, зафиксировав самую большую прибыль за более чем год на восстановлении спроса на нефть, газ и химикаты.

Прибыль Procter&Gamble превзошла показатели

Procter&Gamble в пятницу превзошла оценки аналитиков по квартальным доходам и выручке, поскольку потребители стали покупать больше высококачественных товаров для здоровья и личной гигиены.

Акции P&G подскочили примерно на 1% в начале торгов на этих новостях. Прибыль на акцию: 1,13 доллара против ожидавшихся 1,08 доллара. Выручка: 18,95 млрд долларов против ожидаемых 18,41 млрд долларов.

P&G сообщила о чистой прибыли за период, закончившийся 30 июня, в размере 2,9 млрд долларов, или 1,13 доллара на акцию, по сравнению с 2,8 млрд долларов или 1,07 доллара на акцию годом ранее.

Чистые продажи выросли на 7% до 18,9 млрд долларов с 17,7 млрд долларов годом ранее. Это превзошло ожидания Уолл-стрит на сумму 18,41 миллиарда долларов. Органические продажи выросли на 4%.

P&G сообщила о сильнейшем росте своего бизнеса в сфере красоты и здоровья, поскольку потребители готовятся вернуться в офис и на общественные мероприятия.

Королевский монетный двор разжился на монетах Боуи

Продажа монет честь звезд, в том числе Дэвида Боуи, помогла Королевскому монетному двору вернуться к годовой прибыли, сообщил государственный производитель монет.

Группа, которой 1100 лет, производит монеты для Великобритании и других стран мира, а также предлагает инвестиционные продукты.

Двор сообщил о прибыли до налогообложения в размере 12,4 млн фунтов стерлингов за год по апрель по сравнению с убытком в 200 тысяч фунтов стерлингов в предыдущем году.

Монетный двор сообщил, что его потребительское подразделение также продемонстрировало рекордные показатели: выручка почти удвоилась до 1,1 миллиарда фунтов стерлингов.





