Анализ экономики Украины после 2 лет войны

Спустя почти 2 года начала полномасштабного вторжения украинская экономика продолжает развиваться и стремится укрепить свои финансовые ресурсы для войны, которая может перерасти в затяжную.

Экономика Украины за два года войны (фото из открытых источников)

Рост ВВП

Полномасштабная война России против Украины привела к резкому падению ВВП в 2022 году, когда украинская экономика сократилась на 29%. Однако, несмотря на надежду даже крупнейших оптимистов, рассчитывавших хотя бы на экономическую стабилизацию, в условиях продолжения боевых действий на значительной территории Украины произошло настоящее экономическое чудо.

Несмотря на российское вторжение, экономика Украины в течение года продемонстрировала резкий рост, заявила 28 декабря 2023 министр экономики.

"Главная цифра, характеризующая 2023 год в экономике — это почти 5% роста ВВП. Наша экономика не только не упала, но и росла такими темпами, которых никто не ожидал", — написала Юлия Свириденко, министр экономики, в Facebook .

Хотя экономисты объясняют рост экономики в прошлом году низкой базой для расчетов, и на самом деле ВВП все еще на 25% ниже довоенного 2021 года, однако, учитывая оккупацию 17% территории государства и большой отток населения за границу, эти цифры впечатляют.

Согласно прогнозам МВФ, ВВП Украины в 2024 году вырастет на 3-4%. НБУ прогнозирует рост украинской экономики на уровне 3,6% в будущем году.

Уровень безработицы снижается

В результате российской агрессии Украина пережила самый большой экономический кризис за всю свою историю после обретения независимости. По данным Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, на февраль 2023 года в стране насчитывалось около 7 миллионов внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Опрос, проведенный в марте 2022 года исследовательским агентством Info Sapiens , показал, что треть всех работавших до войны украинцев или 6,4 миллиона работников потеряли работу с началом вторжения. Ситуация начала улучшаться в сентябре 2022 года, но на июнь 2023 года 24% ранее трудоустроенных украинцев (4,8 млн человек) все еще оставались без работы из-за полномасштабной войны.

С начала полномасштабной войны украинский Госстат не обнародовал информацию об уровне безработицы. Однако исследовательское агентство Info Sapiens самостоятельно определило его на основе своих данных. Согласно сделанным расчетам, в декабре 2023 года уровень безработицы в Украине составил 16,1%. Безработица снизилась после 3 месяцев подряд роста. Прокси-показатель уровня бедности – количество респондентов, которые в ходе опроса сообщили, что их дохода не хватает на питание – в декабре 2023 составил 23,1%.

Инфляция и курс гривны

С началом русского вторжения инфляционные процессы ускорились, угрожая перерасти в гиперинфляцию. Задержание иностранной финансовой помощи осенью 2022 заставило украинское правительство прибегнуть к печати денег.

Как следствие, в декабре 2022 г. показатель инфляции достиг 27%. Предоставление Еврокомиссией $20 млрд, США – $10,9 млрд, и МВФ – $4,5 млрд в начале 2023 года, наконец смогли спасти ситуацию, обеспечив почти половину потребностей украинского бюджета.

В 2023 году показатели инфляции постепенно снижались и в октябре месяце достигли 5% значения в годовом измерении.

Учетная ставка Национального банка Украины, которая после начала полномасштабной войны достигла 25%, тоже постепенно снижалась. В декабре 2023 года НБУ в очередной раз снизил ее до 15%, не исключив в 2024 году дальнейшее ее понижение.

Курс украинской гривны, несмотря на ожидание обвала, в 2022 году смог удержаться в пределах 40 грн. за доллар США, то есть реальная девальвация украинской валюты не превысила 40%.

В 2023 году гривна вошла укрепленной и оставалась в пределах установленного НБУ коридора в течение всего года.

В начале 2024 года в Украине сохраняется относительно открытый валютный рынок, а национальная валюта укрепилась и котируется по плавающему обменному курсу.

Международные валютные резервы украинского государства находятся сейчас на максимальном значении с начала его существования – в казне сейчас около $40 млрд.

Банковская система тоже выдержала удар войны и продолжает развиваться: с марта 2022 по август 2023 депозиты клиентов банков выросли на 36%, а общие активы – на 51%. Это позволяет предлагать потребителям и предпринимателям дешевые кредиты, финансируя экономику.

Подавляющее большинство кредитования осуществляется по программе “Доступные кредиты 5-7-9%”, ориентированной на сельское хозяйство и предприятия розничной торговли. Кредиты в рамках этой программы составляют около 40% операционного валового портфеля гривневых кредитов бизнеса.

Сельское хозяйство и морская блокада

В 2022 году украинские сельхозпроизводители столкнулись с невиданной до сих пор проблемой – Россия фактически ввела против них эмбарго, заблокировав морские порты, по которым 90% украинского зерна транспортировалось в другие страны мира.

Несмотря на полномасштабную войну, украинские земледельцы в 2022-2023 годах собрали высокий урожай. По оценкам профильных организаций, совокупный урожай зерновых и масличных культур достиг 73,8 млн т в 2022 году и 81,6 млн т – в 2022 году.

Переориентация экспорта информации Министерства восстановления Украины, с 8 августа 2023 морским коридором экспортировано более 7 млн грузов из портов Южный, Одесса и Черноморск, из них почти 5 млн т — аграрной продукции.

Открытие рынка земли для юридических лиц

До 2023 года земли сельскохозяйственного назначения оставались недоступными для украинского бизнеса – согласно действующему законодательству разрешалось заключать соглашения на передачу прав собственности на землю только физическим лицам. Также сделки ограничивались размером сельхозугодий – не более 100 га в одни руки.

С 1 января 2024 года приобрести землю сельскохозяйственного назначения могут и юридические лица, резиденты Украины, а размер земельного участка ограничивается 10 тыс. га. Это существенно увеличит обороты на земельном рынке и упростит ведение бизнеса для крупных сельхозпроизводителей.

Реформы и сближение с ЕС

Несмотря на концентрацию усилий по ведению военной компании против столь сильного врага как Россия, украинскому правительству удалось за последние 2 года провести беспрецедентное количество системных реформ. Инициатором реформирования украинского государства стали, прежде всего, ЕС, МВФ и США.

Уже 14 декабря 2023 г. начались реальные переговоры о вступлении Украины в Европейский союз. Историческое решение было принято ввиду выполнения Украиной ряда требований, среди которых было реформирование судебной системы, что, по мнению европейских функционеров, должно серьезно уменьшить уровень коррупции и облегчить ведение бизнеса иностранными компаниями.

Сейчас украинская экономика вошла в 2024 году в неплохом состоянии, но дальнейшее ее развитие будет в первую очередь зависеть от проведения внутренних реформ и внешней финансовой помощи, поскольку бремя войны и дальше будет сдерживающим фактором для движения вперед.