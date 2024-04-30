Банковский рэкет или сколько стоит украинскому бизнесу банковское обслуживание

В Украине ни один предприниматель не может обойтись без услуг банков, которые помогают в работе, выделяя кредиты, конвертируя валюту и переводы средств. Но есть в отношениях с банком и оборотная сторона медали: бизнесу приходится платить немалые проценты за услуги банковских учреждений, и это не очень приятно, особенно когда каждая копейка на счету.

Банковское обслуживание в Украине (фото из открытых источников)

Сколько стоят услуги для бизнеса ведущих банков Украины

Выбор банковского обслуживания для бизнеса – это задача, требующая тщательного анализа тарифов и условий. Сначала рассмотрим типовые предложения для ФЛП от различных финансовых учреждений в Украине.

Приватбанк , позиционирующий себя как государственный банк с наибольшим числом отделений и количеством клиентов, предлагает следующие тарифы за перевод средств: 0,5% на карту любого банка Украины (минимум 5 грн), и 2% на карту Mastercard зарубежного банка (минимум 50 грн). То же касается и переводов на любой посторонний зарубежный сервис (Wise, TransferGo, PayPal и др.) – все равно предпринимателю придется заплатить те же 2%.

Монобанк , единственное банковское учреждение, не имеющее физических отделений, несмотря на выгодные условия перевода на карты украинских банков, оплаты коммунальных услуг и пополнения мобильного для физических лиц (0%), за перевод средств с карты зарубежного банка снимает 1,8% от суммы транзакции. Комиссия коммерческого платежа по шаблону, который может выбрать клиент из перечня в мобильном приложении банка, колеблется от 0.5% до 5% в зависимости от получателя платежа. Но дороже всего клиентам Монобанка обходятся переводы на карту зарубежного банка, стоимость которых составляет 4% от суммы (но не менее 30 грн).

ПУМБ – еще один банк, входящий в ТОП10 крупнейших финучреждений Украины, при использовании POS-терминалов и систем дистанционного обслуживания по базовому тарифу снимает минимум 2,0% от суммы сделки. Однако для предпринимателей, работающих в сфере гостиничного хозяйства, предусмотрен повышенный тариф — минимум 2,2% от суммы сделки. Что касается операций с электронной коммерцией, или интернет-эквайринга, ПУМБ также применяет комиссию от 2,0% от суммы транзакции.

Не менее важным для любой предпринимательской деятельности операции с наличными. Рассмотрим на примере Смысла банка (ранее Альфа-банк), сколько украинскому бизнесу обходятся операции с наличными средствами. Комиссия за выдачу наличной гривны с текущего счета юридического лица на заработную плату или приравненные к ней выплаты, в смысле банка составляет 1,2% от суммы, но не менее 50 грн, а за выдачу наличных с текущего счета на другие цели, комиссия составляет 2 % от суммы, но не менее 50 грн. За прием наличной гривни от третьих лиц для зачисления на счет банком взимается комиссия 2% от суммы, но не менее 50 грн.

Как видим, обслуживание предпринимательской деятельности в банках обходит слишком дорого. Даже финучреждения, заявляющие о лояльности к украинскому бизнесу, создавая льготные тарифы (например, "Бизнес старт" от Приватбанка или "Всеминимум" вилл Пумб) с бесплатным открытием счета и минимальной платой за обслуживание счета в пределах 100-200 гривен в месяц, на практике за использование POS-терминалов и зарубежные переводы взимают комиссию не менее 2%.

Почему такие высокие комиссии у банков?

Украинский бизнес, как и его коллеги по всему миру, ведет постоянную борьбу за оптимизацию расходов. Но, несмотря на усилия предпринимателей, комиссии банков не только не уменьшаются, но и имеют тенденцию к росту.

Эта проблема особенно остро стоит перед ритейлерами, борющимися за каждого клиента, в то время как банки, кажется, находятся в выигрышной позиции. Имея законодательную основу, которая обязывает принимать платежные карты, банковские учреждения не испытывают давления для снижения комиссий. И это на фоне того, что за границей, в частности в Евросоюзе, уровень комиссий за безналичные покупки существенно ниже – не превышает 0,3%, в то время как в Украине эта цифра, как видим, доходит до 2%.

Высокие банковские комиссии ставят предпринимателей в затруднительное положение: с одной стороны, они могли бы снижать цены для потребителей и инвестировать в развитие, с другой – вынуждены отдавать немалые суммы банкам. Это не просто затраты, это упущенные возможности для развития и конкуренции.

Европейский опыт показывает, что проблему чрезмерных комиссий можно решить, установив максимально допустимые тарифы по законодательному пути. Украинские предприниматели апеллируют к этому примеру, однако ситуация пока остается неизменной. Большинство платежей проходят через несколько крупных банков, свободно устанавливающих тарифы.

По словам Владислава Чечоткина, совладельца "Розетки", в Украине банковская комиссия стала своеобразным налогом с оборота, который, однако, не поступает в государственный бюджет, а обогащает сами банки. Это создает неравные условия для отечественных ритейлеров, которые не могут конкурировать на равных с международными платформами, не подлежащими подобным затратам.

Несмотря на государственную политику детенизации и стимулирования безналичных расчетов отсутствие регулирования комиссий оставляет украинский бизнес в уязвимом положении. Это вопрос, требующий немедленного решения на законодательном уровне, чтобы обеспечить справедливые условия для всех участников рынка.

Поиски компромисса с банковскими комиссиями: позиция НБУ

Несмотря на трудности, возникающие у бизнеса из-за высоких комиссий за банковские операции, Национальный банк Украины видит возможность для достижения компромисса между всеми сторонами. У регулятора есть собственное видение, как можно урегулировать эту проблему, и оно заключается в постепенном снижении комиссий со стороны банков и платежных систем, но при соблюдении рыночных принципов.

Ключевым моментом является прозрачность в вопросе комиссий. НБУ предлагает, чтобы информация о размерах комиссии интерчендж, которая взимается при расчетах, регулярно публиковалась и была открыта для всех участников рынка. Такой подход позволит потребителям сознательно подходить к выбору банковских услуг.

В НБУ также положительно воспринимают идею бизнеса о возможности отказа от законодательного требования принимать платежные карты. Это может стать частью компромисса, обеспечивающего большую гибкость во взаимоотношениях между предпринимателями и банковскими учреждениями.

С другой стороны, представители крупнейших банков страны заявляют о готовности к работе над снижением комиссий, но подчеркивают, что эти изменения должны происходить естественно, без прямого регулирования государством. Они готовы идти на диалог с бизнесом и заключать соответствующие меморандумы о постепенном снижении комиссий.

Эти обещания звучат оптимистично, однако опыт показывает, что без реальных действий слова остаются только словами. Поэтому представители бизнеса настаивают на необходимости государственного вмешательства, чтобы установить четкие рамки для комиссий – не выше 1% за эквайринг и 0,5% за интерчендж. Кроме того, они предлагают инициативу, согласно которой снижение комиссий должно быть передано потребителям через кэшбек на уровне 1% от суммы каждой торговой операции.

Такой подход не только будет стимулировать безналичные расчеты, но и поможет улучшить конкурентоспособность бизнеса, а значит и общее состояние экономики.

Пока вопрос адекватности тарифов украинских банков для бизнеса остается открытым, и деятельность финансовых учреждений выглядит неконтролируемой и даже вредной для развития предпринимательства в Украине.