Бешенные скидки и сrazy-цены: итоги Черной пятницы в Украине

Черна пятница – это в первую очередь маркетинг. Фото из открытых источников.

Кричащие ценники, горящие глаза, муки выбора и многочасовые марафоны по магазинам – ежегодно это случается в конце ноября. Кстати, в 2023 году Украина отмечает своеобразный юбилей – 10 лет, как в нашей стране ввели западную традицию распродаж на Черную пятницу. Второй год "черная" неделя проходит во время войны. Как изменились предпочтения украинцев и ведутся ли они в скидки, "Комментарии" разложили все "по полочкам".

Война войной, а Черная пятница – "по расписанию", причём не один день 24 ноября, а неделю или даже 2-3 до или после этой даты запланировали отечественные бутики и торговые сети, а также онлайн-магазины для того, чтобы украинцы успели "клюнуть" на скидки и опустошить свои кошельки. Ведь каждый из нас – своеобразная золотая рыбка для сферы торговли, потому что приобретая товар в такие дни, мы способствуем стремительному росту прибыли ритейл-бизнеса. И для него скидки на Black Friday – всего лишь инструмент и возможность словить побольше "рыбок".



Но так ли доверчив наш покупатель, как 10 лет назад, так ли просто поймать его на наживку яркого ценника с перечеркнутыми цифрами? По информации соцопроса 46 тыс. украинцев от Rakuten Viber – приложения от международной компании Rakuten (e-commerce и финансовые услуги), 66% респондентов (то есть две трети) считают, что грандиозных скидок на Черную пятницу не бывает, что это просто уловки маркетинга. Выяснилось, что 20% опрошенных людей делают покупки тогда, когда нужно им, а не магазинам и выбор товаров зависит не от скидки, а от их личной потребности. В меньшинстве остались те, кто отчаянно верит в Black Friday – всего 13%, из них ровно половина будет за этими скидками охотиться, а остальные 6,5% в этом году решили не тратить деньги. Также 67% ответили, что по различным причинам не будут ничего покупать в "черные дни". Только 10% сказали, что наперед не знают и примут спонтанное решение, которое будет зависеть от ценников. И соответственно 33% сообщили, что заранее запланировали шопинг на время "парада скидок". Если же говорить про категории товаров, на которые больше всего готовы потратиться украинцы, то в отличие от Америки, где телевизоры скупают "пачками", всего 4% респондентов указали на бытовую и другую технику для дома, столько же – на современные смарт-новинки и прочие гаджеты, лишь 3% упомянули косметические средства по уходу, биодобавки и витамины. Товары для дома или хвостатых питомцев выбрали 2% опрошенных, а для автомобиля – 1%. Несложно догадаться, что лидирует в этом рейтинге одежда и обувь, за которые готовы выложить деньги 7% участвовавших в опросе украинцев.

Схожая по ассортименту картина получилась у крупного отечественного интернет-ритейлера Rozetka, который громко заявил про бешенные скидки до 60%. В списке – тоже обувь и одежда, дезодоранты, шампуни и прочие товары из этого раздела, затем – корм для собак и кошек, алкоголь, кофе и чай. На такой практически довоенный выбор товаров сильно повлияло отсутствие блэкаутов летом и осенью, тогда как в 2022 году был ажиотаж на фонарики и лампы на зарядке, повербанки, батарейки, портативные газовые приборы, экофлоу. Но каким бы ни был спрос на ту или иную группу товаров, общее количество покупателей в Черную пятницу резко возросло – в 2023 году на целых 50%. А если взять показатель числа позиций в списке среднестатистического покупателя, то оно увеличилось на 10%. Кроме того, на старте "пятничного марафона", который растянулся на несколько недель, люди больше заказывали товары отечественных марок, чем в обычные дни. А это говорит о росте доверия к отечественному производителю. Оказалось, что украинцы выбирают "свое-родное" в таком разношерстном списке товаров: шоколад и яблочный сок, подсолнечное масло и влажный корм для котов, зимний омыватель стекла и гипоалергенные подушки.



А теперь о рекордах: в прошлом году настоящим чемпионом стал дизельный генератор с сrazy-ценой 682 000 грн, а в 2023-м "золотую медаль" получила "команда" техники на сумму 322 тыс грн, в которой были: целых 4 штуки IPhone 15, ноутбук, вебкамера и большая плазма. В целом в 2023 году средний чек в "карнавал скидок" увеличился на 40%. А комфортную доставку курьером стали выбирать на 25% чаще, тогда как в 2022 году всего на 12%. Чтобы не упасть лицом в грязь Черной пятницы, руководству Rozetka пришлось на 50% увеличить "армию" курьеров, сотрудников в точках выдачи и на складах.



Статистика от украинской сети Эпицентр, в которую также входит бренд Новая Линия и онлайн-магазин epicentrk.ua, тоже выглядит довольно оптимистично. Так, на Black Friday, которая началась 18 ноября, продажи в магазинах выросли более чем на 30%. Примерно на столько же процентов вырос и товарооборот сети. Как и следовало ожидать, товары, на которые были заявлены скидки 50-70%, пользовались повышенным спросом. Среди них были: электроника и бытовая техника – кофеварки, микроволновки, стиралки, холодильники, пылесосы; химия и все для дома, а также кухонная посуда – сковороды, кастрюли, аксессуары, а также все, что украсит жилье на предстоящие новогодние праздники. А поскольку основное направление этой сети – строительство и ремонт, люди активно покупали отделочные материалы (плитку, ламинат, изделия из дерева), строительные смеси, оборудование, светильники и текстиль со скидками. Несмотря на то, что многие украинцы позаботились об энергетической безопасности еще в прошлом году, многие решили подкупить дополнительные генераторы, павербанки и зарядные станции. К ним добавились необходимые зимой обогреватели различных типов и туристические плитки, работающие от баллона – на случай отключения электричества, которое во многих современных многоэтажках является основным "источником жизни". А так как украинцы привыкли закупать все в одном месте, на Черную пятницу они покупали в Эпицентре спортивную одежду и обувь, игрушки для детей и зоо- и автотовары. В общем продажи в период пятничных скидок выросли на 30-40%, а средний чек увеличился на 20%. Также Эпицентр провел свой опрос, по результатам которого более 84% покупателей ждали именно этот сезон скидок, чтобы приобрести все необходимые товары. Правда, неясно какое количество респондентов в нем участвовало. Большие объёмы продаж приносят этой отечественной сети хорошую прибыль, часть которой независимо от Черной пятницы и других дат идет на помощь ЗСУ. Общая сумма такой помощи за полтора года – более 2 млрд гривен.

Что же касается колоссальной выгодности покупок и потрясающей экономии на Black Friday, то эти преимущества весьма относительны. Начнем с того, что при заявленных 50-60% скидок украинские ритейлеры на самом деле предоставляют 15-30%. Тогда как в США, эта цифра превышает 70-80% — это не только приносит магазинам высокий доход, но и помогает освободить склады от старых коллекций или моделей продукции. Кстати, настоящий ценопад должен быть перед завозом нового товара – на новый год или сезон. Особенно это касается одежды и обуви, для которых идет четкая привязка спроса к сезонности, поэтому осенне-зимний ассортимент весной и так подешевеет. Еще одна украинская фишка – сначала поднять цены в начале ноября, чтобы потом была видимость, что они опустились. Именно поэтому многие эксперты советуют мониторить ценники на все, что вы планируете приобрести, еще в октябре. Тогда как в ЕС и США снижение цены будет честным. Поэтому есть смысл присмотреться к нужным товарам на интернет-ресурсах, а понравившиеся вещи зарубежных брендов примерить в наших магазинах и определиться, что заказать на сайте. Даже с учетом доставки выгода будет очевидной.

Помните, что большие скидки – не чудо ритейла и не крупная удача покупателя, а часто желание поскорее сбыть залежавшийся или немодный товар. Это выгодно в первую очередь магазину, а не вам. Поэтому сто раз подумайте, а нужна ли вам эта вещь или техника, не будет ли ваша покупка сиюминутным проявлением эмоций. Впрочем, иногда креативная реклама, на которую вы попались, и почти детская радость от совершенной покупки – это прекрасное средство от осенне-зимней хандры. Но принимать его нужно дозировано.