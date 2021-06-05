Большой передел: камалономика, цепочки поставок и рост секонд-хенда

Большой экономический и даже логистический передел приобретает явные черты ускорения. Страны, без оглядки на "политические обязательства", выбирают новых экономических партнеров. Инвесторы предпочитают новую Британию без ЕС, Испания — МЕРКОСУР вместо ЕС, Британия нацелена на Транстихоокеанское партнерство, а Эрдоган строит новый канал "Стамбул" вместо изношенного Босфора. Даже вечные военные соперники Иран и Ирак соединяют железнодорожное сообщение, ради взаимообеспечения продовольствием, а фонды благосостояния успешных стран констатируют приближение продовольственной катастрофы.

Поэтому в тренде – смена приоритетов. Люди выбирают секонд-хенд — от машин до одежды, Камала Харрис ратует за господдержку микробизнеса без кредитов, а группа G7 готова одобрить новый корпоративный налог в 15%.

Что же Украина? Украина начала выплату по варрантам "реструктуризации Яресько".

Министры финансов и руководители центральных банков Группы семи (G7) в Шантийи, возле Парижа (Фото из Интернета)





Суббота-Воскресенье

(29-30 мая)





Большой экран вернулся

Три основные сети кинотеатров в США — AMC Entertainment, Cinemark и Regal Cinemas — отменили требования носить маски для зрителей, которые были полностью вакцинированы от коронавируса.

Кинозрители, не прошедшие полную вакцинацию, должны продолжать носить маски, если они не будут активно наслаждаться едой или напитками.

В соответствии с новыми инструкциями, опубликованными тремя сетями кинотеатров на своих сайтах, меры социального дистанцирования и протоколы уборки будут по-прежнему применяться.

Чтобы побудить кинозрителей вернуться в кинозалы, киностудии и сети кинотеатров запустили компанию "Большой экран вернулся", поощряя возвращение в кинотеатры последней части франшизы "Форсаж" вместе с фильмом о супергероях "Черная вдова".

Киностудии также готовятся отслеживать отклик на два основных фильма, которые выйдут в эти выходные — "Круэлла" и "Тихое место, часть II".

Иран за рынок криптовалют

Парламент ожидает, что правительство как можно скорее внесет законопроект о торговле криптовалютой. Об этом в воскресенье заявил спикер Мохаммад Бакер Калибаф.

"У нас есть план действий по управлению рынком криптовалют. Однако мы считаем, что правительство должно представить свои [собственные] планы по этому вопросу или, по крайней мере, прояснить свою позицию в отношении торговли криптовалютами. Центральный банк Ирана будет отвечать за регулирование рынка, если криптовалюты будут определены как денежные единицы. А Министерство экономики — нести ответственность за определение криптовалюты как цифровых активов", — цитирует слова Калибафа национальное издание ICANA.

JPMorgan и Citigroup сомневаются в корпоративном налоге Байдена

Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон утверждает, что план по повышению налоговой ставки, которую компании США платят с иностранной прибыли до 21%, может со временем подтолкнуть компании к переносу бизнеса за границу.

Администрация президента Джо Байдена хочет обложить налогом иностранную прибыль американских компаний в размере 21%, а их внутреннюю прибыль — в размере 28%.

Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон и глава Citigroup Джейн Фрейзер выразили обеспокоенность по поводу усилий президента Джо Байдена по увеличению суммы налогов, которые компании платят на иностранную прибыль, и одновременной цели установить глобальную минимальную ставку корпоративного налога.

Фрейзер, новый генеральный директор Citigroup, согласился, добавив, что "это может поставить США в менее конкурентоспособное положение во всем мире".

Комментарий от двух ведущих банкиров страны последовал, когда администрация Байдена продолжила искать международную поддержку в отношении глобальной минимальной ставки корпоративного налога в размере 15% для всех стран.

Ветеринарка расширяется

Дубай. Инвестиционная компания Mubadala из Абу-Даби инвестировала 350 миллионов фунтов стерлингов (496,7 миллиона долларов) в IVC Evidensia, крупнейшего поставщика ветеринарных услуг в Европе, которая управляет сетью из более чем 1500 ветеринарных клиник и больниц в 13 странах Европы, обслуживая более 4 миллионов домашних животных.

Компания широко известна своим децентрализованным подходом к продвижению инноваций в своей сети и новаторскими клиническими стандартами в регионе.

Инвестиция является новым дополнением к растущему портфелю глобальных потребительских предприятий компании, включая индийскую Reliance Retail Ventures Limited, южнокорейскую Coupang и американскую Truck Hero.

Мубадала поддержал цель Абу-Даби по привлечению не связанных с нефтью инвестиций и модернизации экономики Эмирата в рамках национальной программы ОАЭ по снижению зависимости от нефти.

Эрдоган построит "Стамбул"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 29 мая, что церемония начала строительства канала "Стамбул" в обход пролива Босфор намечена на конец июня 2021 года. Об этом сообщило агентство Anadolu.

По словам президента Турции, строительство канала повысит геостратегическую значимость Стамбула. Президент также добавил, что на правом и левом берегах канала будут построены два города.

Проект канала "Стамбул" был анонсирован Эрдоганом в 2011 году. Канал призван стать новой судоходной артерией в западной части Стамбула, соединяющей Черное и Мраморное моря. В декабре 2019 года президент Турции заявил, что морское сообщение через канал не будет подпадать под действие конвенции Монтрё.

Конвенция, принятая в 1936 году на конференции в городе Монтрё (Швейцария), сохранила свободу прохода через проливы только за торговыми судами. Режим прохода для военных кораблей черноморских и нечерноморских государств различается. Так, при условии предварительного уведомления властей Турции черноморские державы могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и тоннажу.

Иран и Ирак соединят железные дороги

Строительство короткого железнодорожного сообщения между южным портовым городом Ирака Басрой и иранским городом Шаламче близится к завершению.

Хотя линия протяженностью всего 30 км и будет стоить около 150 миллионов долларов, в настоящее время — это единственное железнодорожное сообщение между двумя странами. Оно значительно улучшит коммуникацию в более широком регионе, соединив китайскую сеть Пояса с Ираком и приблизив Иран к Сирии.

Финансирование проекта, который был одобрен кабинетом министров Ирака в апреле, поступит из иранского фонда Mostazafan Foundation.

Об этом впервые было объявлено в ноябре 2018 года, когда Железные дороги Исламской Республики Иран объявили, что надеются построить линию между двумя городами.

Группа сената США выдвинула новый налоговый кредит на электромобили в размере 12500 долларов

Сенат США продвигает предложение увеличить налоговые льготы для электромобилей до 12 500 долларов с нынешних 7500 долларов.

Финансовый комитет Сената дал свое первоначальное одобрение закона в среду. Однако налоговые льготы будут зарезервированы для электромобилей, которые были собраны профсоюзными работниками в Соединенных Штатах.

Предлагаемый закон ограничивает налоговые льготы для автомобилей с ценой ниже 80 000 долларов.

И General Motors, и Tesla продали более 200 000 автомобилей и больше не имеют права на налоговую льготу в размере 7500 долларов.

Новое предложение, озаглавленное "Чистая энергия для Америки", было продвинуто Финансовым комитетом Сената.

Согласно оценке Конгресса, налоговые льготы для электромобилей до 2031 года оцениваются в 31,6 миллиарда долларов.

Следует отметить, что в законопроекте также предлагается 30-процентная налоговая скидка производителям автомобилей для переоборудования своих заводов или строительства новых мощностей, поскольку правительство стремится поощрять развитие передовых энергетических технологий, в том числе аккумуляторов.

Кроме того, администрация Байдена предложила 174 миллиарда долларов на разработку электромобилей и строительство зарядных станций, включая 100 миллиардов долларов на скидки для потребителей.

Однако некоторые республиканцы подвергли резкой критике то, что они считают борьбой за отказ от использования нефти и газа в Соединенных Штатах.

"Это прямая атака на мой штат, идеологический джихад против статус-кво... при котором многие рабочие места в нашей стране зависят от нефтегазового сектора", — сказал сенатор-республиканец Джон Корнин из Техаса.





Понедельник, 31 мая

Варранты всплыли

31 мая Украина впервые совершила выплаты по государственным варрантам, что стало результатом реструктуризации госдолга 2015 времен Яресько.

Размер выплаты — 40, 75 млн долл (1,12 млрд. грн). Скоро это станет сложным обязательством, так как будет результатом сокращения выплат врачам, учителям и военным.

Работодатели Польши против "польского порядка"

Организации работодателей высказали вотум недоверия флагманской идее United Right по повышению налогов под названием "Польский порядок". Они требуют отдать предлагаемые новые налоги на улучшение жизни работающих на этих предприятиях, а не предполагаемым пенсионерам.

Это обращение девяти крупнейших организаций предпринимателей, объединяющих крупнейшие и самые маленькие компании страны под так называемым “Советом предпринимателей”. Это Конфедерация Левиатана, ABSL, Федерация польских предпринимателей, KIG, Польский деловой совет, Польские работодатели, Польская банковская ассоциация, BCC и Польская ассоциация ремесленников.

Предприниматели утверждают, что решения, включенные в "польский порядок", вызывают много серьезных оговорок. Вместо вложений в развитие экономики — повышение налогов. Вместо вложений в инновации — деление и перераспределение.

Всемирный банк — малому и среднему бизнесу в Украине

Во Всемирном банке утвердили выделение дополнительных средств в размере 100 млн долларов для проекта “Доступ к долгосрочному финансированию в рамках борьбы Украины с последствиями пандемии COVID-19”.

Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка.

Украинский государственный АО "Укрэксимбанк" является заемщиком и исполнителем действующего проекта банка. Выделенные дополнительные средства Укрэксимбанк использует для предоставления займов экспортно-ориентированным малым и средним предприятиям (МСП), пострадавшим от пандемии COVID-19.

Проект сосредоточен на предоставлении субкредитов с более длительным сроком погашения, чем те, которые сейчас предлагаются на рынке.

Проект “Доступ к долгосрочному финансированию” на общую сумму в 150 миллионов долларов США внедряется с лета 2018 года и уже обеспечил существенное положительное влияние на сектор малого и среднего предпринимательства. По проекту профинансированы более 50 МСП предприятий со всей Украины.

Большинство бизнесов, которые поддерживает проект, осуществляют свою деятельность в секторах сельского хозяйства и пищевой промышленности, где у украинских экспортеров есть существенное конкурентное преимущество, и где МСП традиционно играют ведущую роль.

В рамках проекта также предоставлены займы фирмам, осуществляющим деятельность в разных производственных отраслях: производство горного оборудования и холодильных установок, стоматологического и электрического оборудования, пластиковой упаковки, деревообработки, ткачества ковров и т.л. Проект помог этим МСП улучшить конкурентные преимущества по сравнению с крупными предприятиями.

"Піду собі в садочок, наїмся чер’вячків"

Кувейтский бизнесмен Джассем Буаббас в течение многих лет разводил "супергервей" для корма животным, и теперь надеется, что эти существа найдут свое место в рационе жителей Персидского залива.

В маленькой темной комнате за пределами Кувейта Буаббас помещает червеобразных личинок чернотелка, известного своим высоким содержанием белка, в прозрачную коробку на подстилке из отрубей и кукурузного крахмала. В другой — ставит взрослых жуков для спаривания.

"Я стремлюсь к тому, чтобы черви стали успешной альтернативой пище для людей", — сказал он AFP.

Насекомые широко употребляются в пищу по всему миру: около 1000 видов появляются на тарелках примерно двух миллиардов человек в Африке, Азии и Латинской Америке.

Но помимо традиционных диет, паста из крикета и смузи из мучных червей стали последней тенденцией в области питания в некоторых столицах мира, а съедобные насекомые продвигаются как устойчивая альтернатива обычным источникам белка.

Хотя супергервики, пользующиеся большим спросом среди владельцев птиц, рыб, земноводных и рептилий, еще не одобрены для употребления в пищу человеком в Кувейте, Буаббас надеется, что люди захотят их попробовать. Хотя... вряд ли…

Итальянская фирма восстановит железнодорожные станции в Абхазии

Представители итальянской компании GLOBAL ARREDI прибыли в Абхазию для предварительного осмотра железнодорожных станций и вокзалов, нуждающихся в реставрации. Цель визита итальянской компании в Абхазию — реставрация и реконструкция железнодорожных станций и вокзалов. В Гагре два таких объекта — железнодорожная станция "Павильон" и центральный городской вокзал.

Глядишь, и вагоны скоро из Италии начнут продавать.

Секонд-хенд растет

Шведский онлайн-магазин подержанных товаров Sellpy, контрольный пакет акций которого принадлежит гиганту моды H&M (HMb.ST), заявил в понедельник, что он открывается еще в 20 европейских странах, так как спрос на экологичную моду будет продолжать расти.

Стартап берет на себя весь процесс продаж — от получения товаров у продавцов до фотографирования, продажи и доставки. Расширение увеличит количество рынков до 24 после первого запуска в 2014 году в Швеции. Секонд-хенд является одним из наиболее быстрорастущих сегментов рынка в индустрии моды.

"Каждая приобретенная одежда из подержанных экономит ресурсы для нашей планеты. Спрос на наших новых рынках быстро растет", — сказал глава отдела развития Густав Вессман.

Группа H&M, которая надеется на дополнительные потоки доходов после нескольких трудных лет с замедлением продаж во многих магазинах H&M, купила свою первую долю в Sellpy в 2015 году. H&M инвестировала более 20 миллионов евро (24,38 миллиона долларов) в Sellpy и владеет около 70% компании. Sellpy сказал, что всего на его платформе было продано более девяти миллионов предметов одежды.





…а Marks & Spencer закрывает магазины

Британская розничная сеть Marks & Spencer (M&S) представила отчетность за 2020/21 финансовый год, завершившийся в начале апреля. Убыток за этот период составил 285,1 млн. долл. против прибыли 27,4 млн годом ранее. Выручка компании в целом снизилась за год на 11,9%, до 13 млрд долл, притом выручка британского подразделения по продаже одежды и товаров для дома упала на 31,5%.

M&S также сообщила о намерении продолжить реструктуризацию и сокращение числа магазинов — 30 магазинов в Великобритании будут закрыты в ближайшие десять лет, еще более ста магазинов будут либо объединены, либо в них сохранится только торговля продуктами питания. В общей сложности компания собирается сократить число магазинов полного ассортимента (торгующих и одеждой, и товарами для дома, и продуктами питания) в Великобритании с нынешних 254 до 180. В прошлом году M&S уже закрыла более 80 магазинов и сократила 7 тыс. рабочих мест.

Чешские компании должны раскрыть своих настоящих владельцев

С 1 июня компании должны будут указывать, кто является настоящим владельцем. В противном случае им грозят штрафы и исключение из государственных закупок.

Для чешских компаний, которые держали в секрете своих реальных владельцев, период заканчивается, когда они безнаказанно пользуются европейскими субсидиями или конкурируют за государственные контракты. В соответствии с законом о регистрации бенефициарных владельцев, который вступает в силу с 1 июня, им придется раскрывать личности своих владельцев. Это относится, например, к кипрской инвестиционной группе, которая должна принадлежать интернет-магазину Alza.cz, или к тому, кто вместе с Даниэлем Кржетинским и Патриком Ткачем владеет шестью процентами холдинга Energy and Industrial Holding.

Nestle станет экологичной

Nestle (NESN.S) заявила в понедельник, что работает над обновлением своей стратегии питания и здоровья после того, как Financial Times сообщила, что во внутреннем документе пищевого гиганта большая часть его продуктов питания и напитков описана как нездоровая.

Газета сообщила, что в начале этого года среди топ-менеджеров была распространена внутренняя презентация, в которой говорилось, что более 60% основного портфеля продуктов питания и напитков Nestle не могут считаться здоровыми в соответствии с "признанным определением здоровья".

Компания заявила, что за последние семь лет снизила содержание сахара и натрия в своих продуктах примерно на 14-15% и будет продолжать делать свои продукты более полезными для здоровья.

Норвежское благосостояние не потянет

По словам генерального директора, Норвежский фонд благосостояния вряд ли сможет обеспечить такую же высокую доходность как до пандемии.

По словам его исполнительного директора Николая Тангена, суверенный фонд Норвегии с бюджетом в 1,3 триллиона долларов в ближайшие десятилетия вряд ли обеспечит такую же высокую доходность, как за последние 25 лет.





Вторник, 1 июня

Италия без общепита

Рестораны и бары снова открываются, но сотрудников нет — многие уехали за границу. Не хватает 150 000 поваров, барменов и официантов. Поступает запрос из гостиничного института: заведения общепита приглашают на работу студентов, которые смогут совмещать работу и учебу, правда всего за 300 евро в месяц.

Черногория на грани банкротства

Автомагистраль длиной 130 км, должна была соединить черногорский порт Бар с сербской границей через монументальные туннели и виадуки. Черногория потратила 1 миллиард долларов за шесть лет, но на данный момент построено всего 41 км дороги.

Работа финансировалась за счет кредита китайского банка, а строительство поручено Китайской дорожно-мостовой корпорации. Теперь эта незавершенная работа грозит дефолтом небольшого балканского государства.

Фактически к июлю страна должна выплатить Пекину часть кредита, но у него нет денег. Обращение к Европейскому союзу осталось без внимания, и есть даже опасения, что в случае банкротства Китай может потребовать у Черногории часть своей национальной территории, как это уже случалось в других ситуациях.

Etsy покупает Depop

Бруклинский сайт декоративно-прикладного искусства сообщил Etsy, что покупает приложение для социальных сетей Depop, которое имеет репутацию продавца винтажной одежды, достойной TikTok, за 1,63 миллиарда долларов наличными.

Лондонская компания Depop, основанная в 2011 году, сообщает, что около 90 процентов из 30 миллионов ее пользователей в 150 странах находятся в возрасте до 26 лет. Etsy, напротив, имеет репутацию поставщика более симпатичных винтажных предметов и товаров для дома, популярных среди миллениалов и старшего поколения. Средний пользователь Etsy составляет 39.

По мере того как во время пандемии количество личных покупок замедлялось, бизнес Depop процветал. Выручка компании увеличилась более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2020 году до 70 миллионов долларов. Он также может похвастаться сотрудничеством с такими брендами, как Ralph Lauren и Adidas.

Белорусский самоход

Белорусский тракторный завод МТЗ отметил свой 75-летний юбилей демонстрацией инновационной опытной разработки — беспилотного трактора Belarus 3523i, который предназначен для выполнения полевых работ без участия водителя.

Автономный трактор оснащен системами точного земледелия, позволяющими работать на поле в режиме автопилота. По сравнению с моделями с механической передачей тяги минимум на 7% сокращено потребление топлива, а выбросы вредных веществ — на 10%.

Трактор Belarus 3523i управляется одним из двух способом: электронной системой через спутник или же выполняет задачу с носителя информации (флешки). Как заявляют представители МТЗ, машина может работать в беспилотном режиме как днем, так и ночью, что повышает экономическую эффективность подобной техники. К тому же один оператор может управлять несколькими такими машинами.

При этом выполняться могут разноплановые задачи: к примеру, во время демонстрационного заезда трактор агрегатировали с косилкой и с 8-корпусным плугом (работа с ним — это одна из самых сложных сельскохозяйственных операций).

Среда, 2 июня





Договорились о рыбе

Европейская комиссия заявила, что в среду ЕС и Великобритания достигли принципиального соглашения о вылове их рыболовными судами совместно управляемых рыбных запасов на 2021 год.

Соглашение гарантирует права рыболовства флотов ЕС и Великобритании в водах ЕС и Великобритании до конца 2021 года. Оно устанавливает общий допустимый улов (ОДУ) для 75 общих рыбных запасов на 2021 год, а также для некоторых глубоководных запасов на 2021 год. и 2022 год, сообщила Европейская комиссия. В нем также уточняются ограничения доступа для видов вне квот. Подписание соглашения ожидается в ближайшие дни. Это также позволит обеим сторонам торговать квотами.

Рыбалка была самой сложной частью переговоров по торговой сделке после Брексита между ЕС и Великобританией. Уловы рыбаков ЕС в водах Великобритании ежегодно составляют около 650 миллионов евро.

Найденный компромисс остается источником напряженности. Европейским флотам пришлось отказаться от 25% своих уловов в британских водах после переходного периода, который продлится до июня 2026 года. Этот доступ затем будет пересматриваться ежегодно.

Производители черешни потеряют от 80% урожая

Потенциальная потеря урожая черешни из-за проливных дождей на сегодняшний день находится на уровне 80%.

В этом году сильно оттянулся период вегетации черешни, он сместился где-то на 2-2,5 недели, возможно даже три. Защитить сады какими-либо средствами в текущих условиях невозможно. Аналогичная ситуация — со сливами и абрикосами. Находясь в состоянии стресса, они также сбрасывают плоды. По яблоням говорить пока рано.

SpaceX отправит в космос блокчейн

Устройство со вторым по величине блокчейном Ethereum впервые окажется в космосе и будет обеспечивать безопасную работу системы.

Основанная Илоном Маском компания SpaceX 3 июня запускает узел блокчейна Ethereum для установки на Международную космическую станцию. Впервые в истории устройство, подключенное к системе второй по величине криптовалюты, окажется в космосе. Оборудование доставят на орбиту ракетой Falcon 9, благодаря контракту SpaceX и SpaceChain. Узел будет установлен на МКС при поддержке проекта Nexus Inc.

Amazon разрешила пользователям подавать на нее в суд

Ранее претензии потребителей рассматривались в арбитраже, из-за чего издержки компании на урегулирование споров быстро росли.

Компания Amazon недавно изменила условия обслуживания, дав разрешение своим клиентам подавать иски в суд вместо того, чтобы проходить арбитражный процесс.

Изменения были внесены после того, как около 75 тыс. пользователей аудиоколонок Echo организовались для подачи индивидуальных арбитражных дел, ведение которых обошлось бы Amazon в миллионы долларов.



Huawei представила Harmony 2.0

Китайская телекоммуникационная компания Huawei в среду официально представила собственную операционную систему (ОС) Harmony 2.0, работающую на смартфонах. Прямая трансляция презентации прошла на сайте разработчика.

Ранее созданная китайской технологической компанией операционная система использовалась в умных телевизорах и гаджетах-аксессуарах.

Сообщается, что все приложения для Android, которые ранее работали в EMUI 11, также доступны в HarmonyOS 2.0. Кроме того, в HarmonyOS 2.0 есть и собственные приложения, недоступные в EMUI 11.



Десятки тысяч рабочих мест исчезли навсегда

Исследование, проведенное TheMarker, показывает, что в различных сферах решено было сократить рабочие места на 10 процентов, а то и больше. Таким образом, десятки тысяч находящихся в неоплачиваемом отпуске могут не найти работу, когда им это понадобится. Кроме того, усилится конкуренция за каждое рабочее место, и те или иные сотрудники могут неожиданно остаться без работы.

Испания нацелена на МЕРКОСУР

Премьер-министр Испании Педро Санчес в среду заявил, что его страна намерена иметь большее присутствие на рынках Латинской Америки и для этого готова инвестировать туда более 4,5 миллиарда евро (почти 5,5 миллиарда долларов США).

Испания стремится сделать Латинскую Америку главной целью своего нового плана по интернационализации экономики страны. Для Санчеса иностранный сектор Испании сталкивается с нерешенными проблемами, которые включают экспорт товаров с большей добавленной стоимостью и технологическим содержанием.

Премьер-министр должен посетить Аргентину и Коста-Рику с 8 по 11 июня, чтобы засвидетельствовать приверженность Испании латиноамериканскому региону и "отличные" двусторонние торговые отношения.





Следующие…

Теперь тариф ЕС на выбросы углерода будет направлен на сталь, цемент и электроэнергию. Угля мало. ЕС планирует ввести налоги на выбросы углерода для импорта товаров, включая сталь, цемент и электричество, сообщило Bloomberg News поздно в среду.

Четверг, 3 июня

Земля "в смартфоне"

Верховная рада разблокировала подписание закона об онлайн-торгах землей. Речь идет о законопроекте № 2195.

В парламент внесли семь проектов постановлений об отмене результатов голосования за законопроект, однако народные депутаты не поддержали ни один из них.

Таким образом закон теперь может подписать глава парламента Дмитрий Разумков и передать его на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Бекхем в мейнстриме

Дэвид Бекхэм покупает долю в британской компании по производству электромобилей Lunaz. Он приобрел 10% акций Lunaz, британской компании по ремонту и электрификации автомобилей, поскольку бывший капитан сборной Англии создает репертуар инвестиций в стартапы, связанные с киберспортом, каннабисом, а теперь и автомобилями.

Казино Франции переквалифицируются

Французская группа супермаркетов Casino (CASP.PA) и американский гигант электронной коммерции Amazon заявили в четверг, что они расширяют сотрудничество по доставке продуктов на онлайн-рынке розничной торговли продуктами питания, который становится все более конкурентным.

Австралия первая в СПГ

Согласно отчету Международного газового союза (МГС), мировые объемы торговли сжиженным природным газом (СПГ) в прошлом году достигли рекордного уровня, в первую очередь за счет Азии, хотя рост был незначительным, поскольку спрос был ограничен коронавирусом.

Общий объем торговли СПГ увеличился до 356,1 миллиона тонн в прошлом году, что на 1,4 миллиона тонн или примерно 0,4 процента больше, чем в 2019 году, в основном за счет увеличения экспорта из США и Австралии, говорится в годовом отчете группы, опубликованном в четверг.

Это меньше, чем рост на 40,9 миллиона тонн, или 11,5 процента, в 2019 году, говорится в сообщении IGU (МГС).

Таким образом, Австралия опередила Катар по экспорту сжиженного газа.

Блокада литейного завода Бретани

Блокады, инициированные бастующими ещё с 27 апреля, должны быть прекращены в течение 48 часов. Такой приговор вынес суд по делу блокировки завода стали в Британи (группа Renault), во Франции.

Но бастующие полны решимости продолжить блокировку.

Более 240 сотрудников собрались в четверг на генеральную ассамблею, чтобы возобновить забастовку. Причина – грядущие сокращения производства вплоть до закрытия завода.

Налоговые органы Болгарии начали проверку компаний с крупными денежными запасами

Национальное агентство по доходам (NRA) проверяет 13 704 компании на предмет нелогично высоких денежных потоков. В своей годовой финансовой отчетности за 2019 год они заявили, что у них более 100000 левов наличными.

Налоговые инспекторы уже проводят выездные проверки в 2116 компаниях, так как средства, имеющиеся в кассах, подсчитываются, описываются и сравниваются с указанными в финансовой отчетности.

Ожидается, что, учитывая запросы министра финансов Асена Василева, необходимо выяснить, почему у компаний такие высокие остатки денежных средств и не являются ли некоторые из них получателями государственных закупок. В телеинтервью несколько дней назад он объявил, что это компании с наличными деньгами более 100 000 левов, а компания с крупнейшими кассовыми аппаратами занимается недвижимостью и имеет более 32 миллионов левов наличными. Это сигнал коррупции, неоплачиваемый налоги, выплата заработной платы наличными, невыплата налога на дивиденды.

Помимо этих проверок на местах, в общей сложности 11 588 рисковых компаний получат электронные письма или звонки из Информационного центра NRA. Они будут добровольно приглашены для пополнения своих счетов и внесения корректировок в годовые финансовые отчеты в случае, если не все суммы фактически доступны в их казне.

Бедность работающих — еще 100 миллионов

В своем ежегодном отчете Международная организация труда предупреждает о социальных последствиях пандемии Covid-19.

В среду ООН сообщила, что 17-месячная пандемия Covid-19 погрузила в бедность более 100 миллионов рабочих из-за сокращения рабочего времени и исчезновения хороших рабочих мест. Кризис еще далек от завершения, и ожидается, что занятость не вернется к своему допандемическому уровню до 2023 года.

К концу 2021 года в мире будет на 75 миллионов рабочих мест меньше, чем если бы пандемия, начавшаяся в Китае, не произошла. И даже в конце 2022 года задержка восстановления не будет восполнена, поскольку рабочих мест будет на 23 миллиона меньше, чем при отсутствии кризиса в области здравоохранения, который уже унес жизни более 3,5 миллиона человек.

Отчет МОТ показывает, что в 2022 году ожидается, что около 205 миллионов человек будут безработными, что намного больше, чем 187 миллионов в 2019 году. Но эта официальная статистика скрывает гораздо более мрачную реальность, поскольку количество отработанных часов сократилось. В 2020 году испарилось 8,8% всех отработанных часов по сравнению с последним кварталом 2019 года, что эквивалентно 255 миллионам рабочих мест с полной занятостью.

Пятница, 4 июня

Камаланомика

Камала Харис, американский вице-президент, предлагает запустить новую экономику, дав возможность развиваться инклюзивному предпринимательству, а также выделять кредиты и помощь от государства на открытие микро-бизнесов.

"В этот сложный для всех момент мы должны не столько восстанавливать, сколько заново создавать. И после выделения 60 миллиардов долларов в качестве помощи малому бизнесу мы должны работать над расширением доступа к капиталу и устранением других препятствий на пути к успеху для предпринимателей по всей стране", — заявляет вице-президент.

Благосостояние без доллара

Россия за месяц полностью откажется от доллара США в структуре Фонда национального благосостояния, рассказал журналистам глава Минфина Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По его словам, ведомство, как и Центробанк, решило уменьшить вложения средств ФНБ в долларовые активы.

"Сегодня у нас по структуре порядка 35% — вложения ФНБ в доллары. Мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью", — приводит слова министра ТАСС.

Силуанов уточнил, что в результате в евро будет вложено 40%, в юани — 30%, в золото — 20%, а в британские фунты и японские иены — по 5%. Вложения в доллары будут замещены увеличением на 5% вложений в евро, золото и юань, пояснил глава Минфина.

Байден опять запретил китайское

Гражданам США запретили приобретать акции 59 китайских компаний. Соответствующий указ подписал в пятницу президент Джо Байден.

В пресс-службе Белого дома сообщили, что указ затрагивает компании, связанные с оборонным сектором Китая. В список попали 59 компаний, в том числе предприятия авиационного и космического секторов Китая, которые, по мнению США, подрывают безопасность или демократические ценности Америки и ее союзников.

Нефтяная Венесуэла без бензина и дизеля

Танкер Bueno с дизельным топливом прибыл в венесуэльский порт Амуай под флагом Джибути. Это, как отмечает Reuter, первая поставка дизеля в Боливарианскую республику с ноября 2020 года.

Bueno доставил почти 500 тыс. баррелей топлива. Сообщается, что в апреле танкер вышел из Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах. Проблемы с поставками бензина и дизельного топлива начались в Венесуэле с введением санкций США. Напомним, что в самой Венесуэле добывается т. н. тяжелая нефть.

Албания вышла на свой Рубикон

Албанская финтех-компания Rubicon объявила о закрытии предварительного этапа привлечения инвестиций на общую сумму 55 млн евро.

Финансирование будет использовано для ускорения реализации бизнес-плана Rubicon в Албании, где компания предоставляет финансовые решения и развивает сеть обработки платежей. Большая часть жителей Албании не имеют банковских счетов и национальные онлайн-платежи будут для них очень актуальны.

Финансирование было получено от группы местных бизнес-ангелов, американской венчурной компании Navy Yard Capital LLC и APC Integrated.

После одобрения заявки на лицензию Pago получит лицензию Банка Албании в качестве учреждения, занимающегося электронными деньгами, говорится в сообщении компании.

Британия уходит в TPP11

Члены Всеобъемлющего и прогрессивного Транстихоокеанского партнерства (CPTPP) договорились разрешить Великобритании начать процесс вступления в зону свободной торговли.

CPTPP при включении Великобритании будет сопоставима с Евросоюзом по сумме объемов экономик. Великобритания подала официальное заявление на присоединение к соглашению в феврале после окончательного выхода из ЕС.

Зона свободной торговли, также известная как TPP11, была создана Австралией, Брунеем, Вьетнамом, Канадой, Малайзией, Мексикой, Новой Зеландией, Перу, Сингапуром, Чили и Японией. Изначальный проект Транстихоокеанского партнерства предусматривал участие США, однако в 2017 году тогдашний президент США Дональд Трамп вывел страну из соглашения.

Визы инвесторов в Великобритании

В четвертом квартале 2020 года Великобритания обработала 64 заявления на визы Tier 1 Investor, которые позволяют получить вид на жительство в Соединенном Королевстве. Большинство заявок — из Гонконга. Жители этого города подали 10 заявлений на инвесторские визы, и все они были удовлетворены.

На втором месте идет Китай с 9 удовлетворенными заявлениями на визы инвесторов. Граждане США получили 6 виз, на четвертом месте — Россия с 5 выданными визами. Четвертый квартал 2020 года отметился снижением количества заявок на инвесторские визы по сравнению с рекордным третьим кварталом, когда британские власти обработали 102 заявки.

Из официальной статистики следует вывод, что все заявления россиян на инвесторские визы были удовлетворены. Наиболее высокий показатель по отказам — у Индии. Сразу шесть заявителей из этой страны не смогли получить визы инвесторов по тем или иным причинам.

"Смотрящий" стартап

Чешский стартап Spaceti набирает популярности среди работодателей.

Он совмещает платформу для обмена вакансиями, и главное – следит за чистотой воздуха в помещении. Кроме того — отслеживает перемещение и дистанцию между сотрудниками. Данные отправляют в приложение, которое оценивает их, и администраторы затем могут управлять объектом с меньшими затратами.

На данный момент платформа привлекла инвестиции на сумму около 130 миллионов крон и сумела вырасти даже во время пандемии. Многие компании после своего опыта распространения Сovid-19 хотят большего контроля над заполняемостью своих офисов, чтобы можно было обеспечить бесперебойную работу и внедрить ее новые гибридные режимы. Однако помощь с этой технологией еще не так широко распространена в Чешской Республике, как в более развитых странах, поэтому большая часть бизнеса Spaceti ведется за рубежом. Оттуда стартап также ожидает дальнейших инвестиций.

Выселять пора

Группа американских арендодателей обратилась в Верховный суд с просьбой отменить общенациональный запрет на выселение, чтобы владельцы недвижимости могли приступить к выселению из домов находящихся в затруднительном финансовом положении арендаторов.

Запрос об оказании чрезвычайной помощи поступил на следующий день после того, как федеральный апелляционный суд в Вашингтоне, округ Колумбия, отклонил предложение группы об отмене моратория Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) на выселение.

Арендодатели теряют более 13 миллиардов долларов каждый месяц из-за моратория на выселение. Если это продлиться ещё год, то сумма потери может достигнуть 200 миллиардов долларов.

Инновация от Lidl

Lidl (немецкая сеть супермаркетов) будет одной из первых в Ирландии, если не вообще — первым, кто предложит сотрудникам оплачиваемый отпуск в связи с тяжелой утратой.

В пятницу было объявлено, что Lidl предложит оплачиваемый отпуск сотрудницам, которые перенесли выкидыш или прерывание беременности (оплачиваемый отпуск в связи с потерей беременности или выкидышем не является законом в Ирландии).

Компания предоставит круглосуточный доступ к поддержке психического здоровья в рамках программы помощи сотрудникам и до пяти сеансов с консультантом.

Мировые цены на продовольствие показали максимальный рост за 10 лет

Мировые цены на продовольствие в мае выросли на самую значительную величину за более чем 10 лет, и это несмотря на то, что мировое производство зерновых может достичь нового беспрецедентно высокого уровня.

Об этом говорится в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

Так, среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО в последнем месяце весны составило 127,1 пункта, что на 4,8% выше апрельского показателя и на 39,7% выше показателя мая 2020 года.

15%

Министры финансов Группы семи (G-7) близки к соглашению о продвижении международных налоговых переговоров о глобальном минимальном налоге в размере не менее 15 процентов.

В G-7 входят США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония.

Пока не ясно, будет ли в заявлении указана конкретная ставка. Встреча G-7 в пятницу проходит в то время, когда Группа 20 (G-20) и Организация экономического сотрудничества и развития, две более широкие группы стран, обсуждают вопросы международного налогообложения, включая глобальный минимальный налог. G-20 надеется достичь политического соглашения в июле.

Мукеш Амбани получил нулевую зарплату

Самый богатый человек Индии Мукеш Амбани сообщил, что отказывается от своей зарплаты на время пандемии коронавируса нового типа.

Амбани объявил о своем решении, поскольку возглавляемый им Reliance Industries — крупнейший холдинг Индии, владеющий предприятиями, занимающимися энергетикой, нефтехимией, текстилем, природными ресурсами, розничной торговлей и телекоммуникациями — сообщил о значительном сокращении доходов.

С января по март чистая прибыль холдинга сократилась более чем на 37% до 850 долларов по сравнению с 2019 годом.

По данным Forbes, состояние Амбани — 53,4 миллиарда долларов. Компания указала, что после финансового кризиса 2008 года зарплата Амбани ограничивалась двумя миллионами.

"Теперь он отказывается от своей зарплаты до тех пор, пока холдинг и все предприятия полностью не вернутся к своим потенциальным доходам", — говорится в сообщении компании.

Bloomberg сообщил, что компания также сократит заработную плату на 10% для всех сотрудников, зарабатывающих более 20 тысяч долларов в год.

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