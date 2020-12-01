«Большой сговор» вместо «Большого строительства»: куда уходит дорожный фонд страны

Проект масштабного строительства дорог и объектов социальной инфраструктуры под названием "Большое строительство", заявленный в 2019 году, должен был способствовать популярности президента Владимира Зеленского. На деле амбициозный проект стал еще одним поводом для скандала вокруг президентской команды – бывший министр финансов Украины Игорь Уманский обвинил приближенные к власти фирмы в хищении порядка 36 миллиардов гривен. Кто и как может быть причастен к коррупционным схемам вокруг "Большого строительства", разбирались "Комментарии".



Большая стройка

Строительство дорог как средство борьбы с коронавирусом

Еще в конце 2019 года Кабинет министров анонсировал два масштабных инфраструктурных проекта: "Сшить страну" и "Большое строительство". В рамках обоих предполагалось отремонтировать 6500 км дорог международного, национального и местного значения, построить 155 детских садиков, 236 школ, 169 стадионов и спортивных комплексов, 212 приемных отделений, 422 амбулатории и создать 150 тысяч рабочих мест.

Только на ремонт дорог, причем как заявлялось капитальный, были обещаны 100 млрд грн., что является абсолютным рекордом за все время независимости Украины. Однако с распространением в стране пандемии коронавируса, амбиции разработчиков программы во многом были свернуты, а деньги перенаправлены на борьбу с заболеванием. Впрочем, к лету ситуация с заболеванием перестала быть национальным приоритетом и в июне произошел обратный процесс – часть средств из фонда на борьбу с COVID-19 была перенаправлена на строительство и ремонт дорог, что было озаглавлено как "мероприятия в сфере стимулирования экономики".

На стимулирование национальной экономики в рамках борьбы с COVID-19 всего планировали выделить 32,4 млрд грн., из которых, по данным пресс-службы Министерства финансов Украины, на 25 ноября потратили 20,8 млрд грн. Причем почти все потраченные средства – 20,76 млрд грн. – пришлись на строительство, реконструкцию и содержание автомобильных дорог. Общая сумма договоров, заключенных на 1 ноября по дорогам, составляет 23,4 млрд грн., а всего на них в рамках фонда борьбы с COVID-19 планируется направить 31,45 млрд грн. В то же время на поддержку сферы культуры и туризма потратили 58 млн грн. из предусмотренных 1 млрд грн.

Первые скандалы "Большого строительства"

Летом текущего года вокруг амбициозного проекта сгустились тучи – все чаще стала появляться информация о нарушениях. Так, компания "Автодор Консалтинг", учредителем которой является внештатный советник главы "Укравтодора" Александра Кубракова Вадим Олейник, по данным СМИ, "помогала" выигрывать в тендерах за откат в 3% от его суммы, а также завышала цены на асфальтобетон. Однако интереса у правоохранителей эта информация не вызвала.

ООО "Онур Конструкцион Интернешнл", дочерняя фирма турецкой строительной фирмы "Онур" и один из крупнейших подрядчиков "Большого строительства", фигурировала по меньшей мере в 7 уголовных производствах, касающихся завышения стоимости работ, переводов средств на счета фиктивных фирм и уклонения от уплаты налогов.

Другой крупнейший подрядчик строительства автодорог ООО "Автомагистраль-Юг", вот уже 3 года строит трассу Н-31 Днeпр-Рeшeтилoвкa. За это время стоимость работ выросла почти в 3 раза – с 76,372 млн грн. до 220 млн грн.

Но главное, рынок строительства и ремонта автомобильных дорог уже к лету фактически оказался монополизирован несколькими фирмами-подрядчиками, которые соответствовали новым требованиям заказчика в лице "Укравтодора", при проведении тендеров на "Прозорро".

По данным сайта "Наши гроши" речь шла о компаниях "Автомагистраль-юг", "Онур конструкшион", "Автострада", "Ростдорстрой", "Альтком" и "Техно-строй-центр", которые выиграли 72% подрядов "Укравтодора" по новым требованиям, объявленным к 31 мая.

Откровения экс-министра финансов Уманского

С новой силой вспыхнул скандал вокруг "Большого строительства" после откровений бывшего министра финансов Игоря Уманского. Главой Минфина он был меньше месяца, с 4 по 30 марта, но еще весной чиновник отметился многочисленными обвинениями в хищениях в налоговой на сумму до 5 млрд грн. ежемесячно на "скрутках НДС", что и послужило причиной его ухода.

13 ноября на своей странице в Facebook Игорь Уманский, на тот момент советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, поведал о появлении "картеля" из 6 фирм, монополизировавших строительство украинских дорог, благодаря изменениям в требованиях по новым тендерам.

"Выигрывать "вкусные" тендеры могут только они. Но если присмотреться – эти компании не всегда строят дороги напрямую, а перепродают подряды субподрядчикам с дисконтом 30-40%. Если составить все тендеры этой "мерзкой шестерки" и вычислить эти "дисконты" – имеем (кто-то имеет!) около 36 миллиардов гривен – именно такую сумму получил дополнительно "Автодор" из Ковидного фонда на "большое строительство". Магия цифр, не так ли?", – утверждает Уманский в своем посте.

18 ноября экс-министр финансов даже провел пресс-конференцию для СМИ, во время которой много внимания уделил критике действий власти на фоне пандемии COVID-19, но также упомянул и о схемах, используемых на "Большом строительстве". В частности, привел пример одного из условий, выставляемых для участников тендера – предоставление отзыва о выполненных прежде работах от заказчика, то есть "Укравтодора", подразумевая, что "нужные фирмы" всегда получали прекрасные отзывы.

Правда уже на следующий день Уманский заявил, что воздержится от публичных заявлений до личной встречи Андреем Ермаком, который и попросил его молчать.

По результатам состоявшейся 27 ноября встречи сам Андрей Ермак на своей странице в Facebook сообщил, что принял отставку Уманского с поста своего советника, а также заявил, что "для него были созданы все возможности, чтобы донести любую необходимую информацию до руководства государства, правительства и правоохранительной системы и если этого не удалось сделать, то точно не из-за нас".

Сам Игорь Уманский, который дал интервью ряду СМИ заявил, что о нарушениях он сообщал как в правоохранительные органы, так и лично Андрею Ермаку, однако никакой реакции на это не было, что и побудило его заявить об этом публично.

Так или иначе, демарш Уманского привлек внимание правоохранителей. Издание "Буквы" писало, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова распорядилась проверить расходование бюджетных средств, направленных на строительство и ремонт автодорог.

Переплата на 40% на тендерах Большой стройки для 6 фирм

Сам механизм хищений на автодорогах, по словам Игоря Уманского, выглядит следующим образом: компании-победители гостендеров входящих в "картель", "продают" тендеры субподрядчикам за сумму в 30-40% меньше самого тендера, забирая себе разницу, которую изначально закладывали в тендер якобы для хищения, что ведет к чрезмерному расходованию бюджетного ресурса, выделенного на дороги – 120 млрд грн.

"В период с 2016 по 2019 год на дороги было потрачено 105 млрд грн. и построено 9,2 тысяч км дорог. А за 120 млрд мы построим 4 тысячи км. Ничего не вызывает подозрения?", – заявил экс-министр финансов в интервью "Гордон.юа".

По данным издания "Страна.юа" в "картель", участников которого сам Уманский публично так и не назвал, входят RDS UKRAINE (плюс входящая в нее "Ростдорстрой"), ООО "Техно-Буд-Центр", группа компаний "Автострада", ООО "Автомагистраль-Юг", "Онур" и ООО "ПБС". Все фирмы, кроме последней, входят в список, озвученный еще летом изданием "Наши гроши".

Как пишет издание, компании RDS UKRAINE, "Ростдорстрой" и ООО "Автомагистраль-Юг" связывают с одними владельцами через оффшорную фирму "Инвестиционная группа "Рост" принадлежащая депутату одесского горсовета от партии "Доверяй делам" Юрию Шумахеру и мэру Одессы Геннадию Труханову. На "счету" у "Ростдорстроя" порядка 25 млрд грн. выигранных на государственных тендерах с 2016 года, из них 11,367 млрд компания выиграла в 2020 году.

ООО "Автомагистраль-Юг" за тот же период победила в тендерах на общую сумму в 49,3 млрд грн., в том числе 23,338 млрд грн. в текущем году. Последний выигранный компанией тендер на сумму в 742 млн грн. пришелся на ремонт 130 км дороги государственного значения в Харьковской области.

ООО "СП "Автострада" принадлежит крупному предпринимателю родом из Львова Максиму Шкилю, основателю многопрофильного холдинга "MS Capital", занимающегося строительством, дорожными работами, автобизнесом, добычей полезных ископаемых и прочим. За фирмой бизнесмена – 12 млрд грн. полученных на гостендерах, из которых 8,492 млрд выиграны в 2020 году. Последний выигранный тендер на содержание автомобильных дорог в Черкасской области на сумму 173,4 млн грн.

Владельцами ООО "Техно-Буд-Центр" являются Юрий Ханин и Андрей Ярема, последний не так давно был "табачным бароном", будучи соучредителем "Подилля-тютюн", тернопольского подразделения компании "Мегаполис Украина" (сейчас "Тедис Украина"). Однако затем он переквалифицировался и уже в 2019 году стал заметным игроком на рынке дорожного строительства, чему скорее всего способствовала его дружба со спикером Тернопольского облсовета, членом БПП Виктором Овчаруком и главой Службы автомобильных дорог Тернопольской области Богданом Юликом.

Всего за фирмой табачного барона Яремы числятся 12,6 млрд бюджетных гривен, а последняя победа на тендере – средний ремонт 8 км дороги в родной Тернопольской области на 172,9 млн грн.

Ивано-франковское ООО "ПБС" по данным "Страны", связано с олигархом Игорем Коломойским – владелица фирмы Иванна Непик является бизнес-партнером Виктора Шевченко, брата экс-директора курорта "Буковель", принадлежащее группе "Приват" Игоря Коломойского и нардепа Александра Шевченко. За период с 2016 года фирма выиграла тендеров на 21,8 млрд грн. Последний выигранный тендер на капитальный ремонт дороги по одной из улиц города Тлумач Ивано-Франковской области на 14,811 млн грн.

Пожалуй, наиболее известными и скандальными являются фирмы-подрядчики из Турции – "Özaltin Inşaat" и ее дочерняя компания в Украине ООО "Онур конструкшион интернешнл". За последней числятся победы в тендерах на 46,7 млрд грн., в том числе 11,7 млрд грн. только за 2020 год. По данным СМИ турецкий подрядчик может быть связан с народным депутатом Украины от "Слуги народа" Юрием Корявченко через ООО "Брекстон", поставщика щебня для фирмы основателем которой является Сергей Юровский, член наблюдательного совета "Рыживского гранитного карьера" двоюродного брата нардепа – Сергея Корявченко.

17 ноября ООО "Онур конструкшион интернешнл" выиграл очередной тендер на капитальный ремонт столичных дорог на сумму в 1,374 млрд грн.

За компанией тянется изрядный шлейф скандалов, а Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приостановил финансирование ремонта Одесской трассы из-за подозрения в фальсификации результата тендера, в которой победила турецкая фирма Onur Taahhut. По результатам следствия в ЕБРР пришли к выводу, что компания "Онур" внесла изменения в свое тендерное предложение после граничной даты подачи предложений, заменив одну страницу в электронном и печатном формате своего предложения. В результате подлога тендерное предложение компании "Онур" оказалось самым низким, и компания получила контракт на строительство.

Бенефициары Большой стройки

Вскоре после скандалов зазвучали фамилии лиц, которых подозревали в получении основной выгоды с данных схем: главы "Укравтодора" Александра Кубракова, а также кураторов "Большого строительства" в лице замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко и координатора программы Юрия Голика.

Почему в число выгодополучателей попал Александр Кубраков, до назначения главой "Укравтодора" 16 ноября 2019 года бывший народным депутатом Украины от "Слуги народа", понятно – ведь именно его служба выступает распорядителем бюджетных средств, а значит и должна контролировать расходование средств, в противном случае она просто способствует хищениям.

Кирилл Тимошенко 23 июня возглавил Координационный совет по реализации программы "Большое строительство". Совет должен был вести мониторинг ситуации и вырабатывать предложения по реализации программы "Большое строительство". Судя по числу скандалов вокруг проекта, начавшихся еще летом, свою задачу совет и его глава Тимошенко не выполнили.

Советник премьер-министра Украины, и координатор "Большого строительства" Юрий Голик, несмотря на свой официально скромный статус, пользуется безграничным доверием, поэтому даже присутствовал на встрече по передаче "Укрзализныци" во внешнее управление.

Впрочем, несмотря на вроде бы скромный официальный статус, за Юрием Голиком уже тянется некоторый шлейф "серого кардинала" в вопросе побед "нужных" фирм.

Так, еще в августе 2019 года фракция партии "Батькивщина" в Днепропетровском областном совете потребовала создать временную контрольную комиссию с привлечением внешнего аудита для расследования фактов возможных злоупотреблений "команды" бывшего губернатора Валентина Резниченко и его внештатного советника Юрия Голика.

Депутаты "Батькивщины" утверждали, что все тендеры во времена Резниченко-Голика "выписывались" под конкретные фирмы по завышенной в 1,5-2 раза цене, в которой якобы закладывали "откат" в 10-15%. В качестве примера депутаты ссылались на издание "Наши гроши", которое рассказывало, как для Кривого Рога для ремонта дороги от микрорайона Солнечный до улицы Спасской был куплен асфальтобетон типа "Б" марок 1-2 за 3420 грн. за 1 тонну. В то же время, в Донецкой области он был приобретен по цене 2248 грн., а в Полтавской области – 2333 грн. Однако, Проект решения поддержали всего 9 человек со 120 депутатов облсовета.

Telegram-канал "Темный рыцарь", который связывают с нардепом Александром Дубинским, в декабре прошлого года писал о связях экс-советника губернатора и экс-секретаря Днепровского горсовета Вячеслава Мишалова с информационной кампанией против нынешнего главы ОГА Александра Бондаренко. Якобы последний перекрыл несколько схем на строительных площадках в Днепропетровской области и поэтому была поставлена задача найти на него любой компромат.

Впрочем, по мнению экспертов, опрошенных "Комментарии", вряд ли удастся обнаружить прямую связь между хищениями, Кириллом Тимошенко и Юрием Голиком, ведь последние формально являются кураторами программы, и не ответственны за выделение бюджетных средств и не могут напрямую влиять на решения.

"Если они влияют на ситуацию, то есть два варианта. Или в Украине действует организованная преступная сеть, внедрившиеся во все органы власти на самом высоком уровне. Или чиновники не могут/не хотят самостоятельно создавать решения и полагаются на идеологов и экспертов, таких как Тимошенко и Голик. Я склоняюсь ко второму варианту", – заявил эксперт по вопросам транспорта и дорожной сферы Владислав Притоманов.

Напомним, проект "Большое строительство" должен был стать прогрессивным для Украины. Чего удалось достичь с начала его запуска – в инфографике портала "Комментарии".

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