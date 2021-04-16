Цены на бензин: почему стоимость топлива в Украине не снижается вслед за нефтью на мировых рынках

Известно, что бензин делают из нефти, и если повышается цена на "черное золото", то повышается она и на бензин. Но почему стоимость топлива не падает, когда цена за баррель нефти снижается, как это было в 2018 году – выясняли "Комментарии".



Почему стоимость топлива в Украине не снижается вслед за нефтью

Цены на нефть: прогнозы и реальность

Понятно, что падение цен на нефть сказывается и на ценах на бензин в Украине. Но обычно такое снижение происходит постепенно. В этом уверен Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). Ведомство проводит переговоры с крупнейшими сетями АЗС, на которых была достигнута договоренность о необходимости снижения цен на топливо.

В стоимость бензина также входят затраты на переработку нефти, административные и другие расходы, налоги (в цене литра бензина, по данным НБУ, налоги составляют примерно 0,37 доллара), а также дилерская наценка.

Поэтому падение цен на бензин происходит не так заметно, как падение цен на нефть, и может занять некоторое время. Так, с начала 2020 года литр бензина А-95 подешевел всего на 0,15 доллара.

Снижение цен на нефть должно способствовать укреплению гривны, поскольку означает снижение стоимости иностранной валюты, потраченной на импорт нефти и нефтепродуктов. Однако курс валюты сейчас определяется и психологическими факторами, в частности, негативными ожиданиями инвесторов относительно экономического роста Украины, особенно в контексте неопределенности ситуации сотрудничества с МВФ. Следовательно, в краткосрочной перспективе цены на нефть не окажут существенного влияния на цену доллара США в Украине.

А вот Президент ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук уверен, что сейчас больше правды в прогнозах синоптиков, чем в прогнозах стоимости нефтепродуктов на украинских заправках. Дело в том, что украинский рынок нефтепродуктов на 75-80% зависит от импорта.

"Цены на нефтепродукты с ценами на нефть скоррелированы, но не синхронизированы, – уточняет Косянчук. – Есть запаздывание. Более того, учитывая, что от момента покупки нефти до получения готового продукта проходит время, за этот период может произойти как падение, так и повышение стоимости. Все это может быть подсчитано как ожидание в средних величинах, и цены на нефтепродукты могут и не среагировать. Особенно если соотношение спрос – предложение будет благоприятным".

Так что важно не разовое снижение цены за баррель нефти, а ее перепады в течение 15-20 дней.

Спрос на нефть

В мире начался новый экономический кризис, спровоцированный пандемией коронавируса. Значительная часть промышленных предприятий была помещена на карантин, пассажирские авиаперевозки прекратились, также были ограничены другие виды транспорта.

Все это сказалось на спросе нефти. По оценкам Международного энергетического агентства, мировой спрос на "черное золото" может упасть на 30% из-за COVID-19 и последующего карантина. В то же время с начала пандемии крупнейшие его экспортеры – страны ОПЕК + Организация стран-экспортеров нефти – не только не сократили добычу, но даже ее увеличили.

Рост добычи начался с конфликта между Россией и Саудовской Аравией, неофициальным лидером ОПЕК. Два государства не смогли договориться о сокращении добычи нефти, и позже Саудовская Аравия, чтобы заставить Россию говорить, начала "играть в русскую рулетку" с нефтяным рынком. Резко увеличив экспорт нефти, саудовцы начали продавать ее россиянам.

В результате произошло беспрецедентное падение мировых цен на этот продукт. Экономики стран-экспортеров нефти начали страдать, поэтому страны ОПЕК+ в конце концов согласились сократить добычу на 9,7%. Но даже при таком сокращении, нефти в мире по-прежнему слишком много, а места для ее хранения не хватает. Это привело к тому, что трейдеры на товарных рынках (где торгуют нефтью) начали ликвидацию нефтяных фьючерсов. (Фьючерсный контракт – это тип актива, который помогает нефтетрейдерам фиксировать цену на нефть на определенную дату в будущем. Нефтяные фьючерсы – основной способ торговли нефтью – теперь имеют отрицательную цену. А нефтяные трейдеры часто являются биржевыми спекулянтами, которые не имеют отношения к использованию настоящей нефти и, соответственно, им негде ее хранить.)

Согласно данным CNN, трейдеры начали предлагать покупателям деньги, чтобы им не приходилось беспокоиться о транспортировке, хранении и использовании купленной нефти.

"В действительности же цены на нефть упали только на майские фьючерсы. Реальная нефть по-прежнему имеет положительную ценность", – объясняет директор консалтинговой группы А-95, ведущей украинской компании топливного рынка и большинства видов нефтепродуктов Сергей Куюн. – Цены упали только на опционы на покупку этой нефти, то есть, уменьшились лишь на бумаге. Ощутимая же, осязаемая нефть по-прежнему стоит столько же, сколько и стоила. Но продавцы, у которых в настоящее время есть ресурсы для ее сбора, рискуют, что нефть негде будет хранить".

Несмотря на резкое падение цен на майские фьючерсы, отгруженная в ближайшие месяцы нефть по-прежнему стоит 20-30 долларов за баррель. То есть, на покупку все равно нужно потратиться.

Влияние дешевой нефти на экономику Украины

Ситуация с майскими фьючерсами на американскую нефть свидетельствует о том, что ее предложение на рынке намного превышает спрос. Поэтому цены еще долго будут оставаться низкими.

"Для Украины низкие цены на нефть – это плюс, потому что мы по большей части являемся страной-импортером. Это означает, что наша страна будет тратить меньше денег на покупку нефти и энергии и, соответственно, уйдет меньше иностранной валюты", – говорит Сергей Куюн.

Этого мнения придерживается и Национальный банк Украины (НБУ). В своих отчетах НБУ отмечает, что дешевая нефть положительно влияет на торговый баланс Украины: на импорт тратится меньше иностранной валюты, а доходы от экспорта упадут незначительно. Следовательно, в экономике останется больше иностранной валюты, что способствует укреплению гривны.

В то же время низкие цены на нефть и энергоносители в целом негативно сказываются на нефтегазовой отрасли Украины. Из-за низких цен на нефть государственная "Укрнафта" объявила о вероятной остановке добычи.

"В таких условиях производственная деятельность "Укрнафты" становится убыточной, а компания сталкивается с финансовым срывом и остановкой производства", – заявили в компании.

"Укрнафта" обратилась к правительству за финансовой помощью, чтобы пережить нефтяной кризис. Однако позже запрос отозвали.

нефть в обмен на вакцины от коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!