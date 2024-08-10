Цены на продукты в Украине могут значительно возрасти: причины и прогнозы



















В условиях полномасштабной войны и сокращении реальных доходов населения, цены на продукты питания достаточно чувственной темой для большинства украинских граждан. О причинах подорожания продуктовой корзины и прогнозах на ближайшие месяцы пойдет речь в нашем материале.

В Украине ожидается значительный рост цен на продукты питания: какие прогнозы

Насколько подорожала продуктовая корзина в 2024 году



В марте-апреле 2024 года украинцы стали свидетелями значительного подорожания пищевых продуктов, что сказалось на домашних бюджетах граждан. По данным академика НАН Украины, экспредседателя Совета Нацбанка Богдана Данилишина, средние цены на основные продукты питания выросли на 60%. В частности, повышение цен затронуло такие незаменимые товары, как говядина, свинина, птица, сметана, масло, подсолнечное масло, хлеб, а также овощи "борщового набора", за исключением капусты и моркови.

Так, с начала года сливочное масло подорожало на 14 грн., мороженая рыба – на 13 грн., а кисломолочный творог – на 11 грн. На 5% выросли цены на сметану и пшеничный хлеб.

Что касается прошлого месяца, то в июле также подскочили цены на лук на 15% из-за сезонного снижения предложения. Впрочем, цены на лук все еще остаются на 26% ниже показателей прошлого года. Еще одним важным фактором, повлиявшим на рост цен, стал дефицит огурцов в конце июля, что привело к росту их стоимости на 25%. Теплические комбинаты, соответственно, начали продавать свою продукцию в три раза дороже, чем в 2023 году.

Цены на молочные продукты тоже начали повышаться и ожидается, что к концу года они вырастут на 20%. Производители молочной продукции пытаются компенсировать убытки, понесенные при отключении электроэнергии и летней жары, что привело к порче продукции.

Впрочем, есть и хорошая новость: стоимость стандартного "борщового набора" за последний месяц снизилась на 10% из-за сезонности ингредиентов.

Насколько вырастут цены на продукты питания: прогнозы экспертов

До конца 2024 года в Украине ожидается подорожание продуктов питания, обусловленное основной проблемой — дефицитом электроэнергии. В зависимости от продолжительности использования генераторов возможно повышение цен на продукты питания на 5-10%. Таким прогнозом поделился исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Министр очертил два сценария развития событий. Пессимистический сценарий предполагает увеличение цен на 10% из-за необходимости использования генераторов на постоянной основе, что повлечет за собой рост себестоимости продукции. Оптимистический сценарий обуславливает рост цен лишь на 3-5% с предположением, что к октябрю предприятия смогут большую часть времени работать, подключенные к обычному сетевому питанию.

Оба сценария развития ситуации на рынке продуктов питания в Украине определяются степенью наличия и доступности электроэнергии для перерабатывающих предприятий. Предприятия, которые будут зависеть от автономных источников энергии, столкнутся с более высокими затратами, что, безусловно, повлияет на конечную цену продукции.

Такая ситуация потребует украинских потребителей готовности к увеличению расходов на питание и может побуждать к поиску альтернативных путей обеспечения продовольственной безопасности. С другой стороны, это будет стимулировать предприятия к поиску оптимизационных решений, направленных на уменьшение зависимости от внешних источников энергии и повышение эффективности производственных процессов.

Другие факторы, способствующие росту цен, включают повышение тарифов, цен на топливо и ослабление украинской гривны.

Таким образом, несмотря на потенциальный рост цен ситуация на рынке продовольствия в Украине станет своеобразным испытанием на устойчивость и адаптивность как для потребителей, так и для производителей.

Стабильность энергоснабжения как ключевой фактор стабилизации цен на продукты в Украине

В условиях войны и экономической нестабильности в Украине, главной причиной значительных колебаний цен на продукты питания являются проблемы с энергоснабжением, которые прямо влияют на стоимость продукции агропромышленного комплекса. По словам Дмитрия Соломчука, народного депутата Украины и члена Комитета Верховной Рады Украины по аграрной и земельной политике, от стабильности электроснабжения зависит будущая стабилизация цен на продукты.

В последнее время цены на зерновые продукты, такие как хлеб, гречка и пшеничные крупы заметно выросли, и этот тренд будет продолжаться и дальше, особенно в августе и сентябре, из-за энергетических проблем и повышения акцизов на топливо. Даже небольшие изменения в стоимости топлива и электроэнергии могут привести к значительному удорожанию продуктов, которые уже наблюдаются на рынке.

Соломчук отмечает, что стабильная ситуация с электроснабжением до конца лета может остановить рост цен. Однако на глобальном уровне ситуация остается сложной, потому что дефицит сельскохозяйственных культур в мире продолжает повышать цены на зерно на мировых рынках.

Проблемы украинских фермеров

Украинские фермеры, особенно работающие в южных и восточных регионах, сталкиваются с большим трудом. Отсутствие дождей в течение нескольких месяцев привело к значительным потерям урожая, а это, в свою очередь, повысило стоимость производства и усложнило экономическую ситуацию для аграриев. В таких условиях поддержка фермеров жизненно важна, поскольку они играют ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны.

Дмитрий Соломчук подчеркивает, что рост цен на продукты также связан с необходимостью поддержки фермеров, несущих значительные убытки. В то же время, в условиях дефицита кадров в агросекторе, правительство Украины работает над механизмами бронирования рабочих, чтобы обеспечить стабильную работу ферм.

Европейская поддержка и будущее аграрного сектора

Одной из важных инициатив, которая может помочь стабилизировать ситуацию в аграрном секторе, привлечение 50 миллионов евро поддержки от Европейского Союза на ремонт и развитие украинской портовой инфраструктуры. Это решение открывает возможность для более быстрого экспорта зерна и других продуктов, что положительно повлияет на агропромышленный комплекс Украины.

Кроме того, по мнению Соломчука, важным шагом по обеспечению безопасности украинского неба и защиты аграрной инфраструктуры является поступление в Украину самолетов F-16. Это событие является значительным достижением страны, поскольку обеспечит защиту не только мирных городов, но и комбайнов и тракторов, работающих в полях.

Пока стабильность энергоснабжения остается ключевым фактором для стабилизации цен на продукты в Украине. Несмотря на глобальные экономические вызовы и трудности, с которыми сталкиваются украинские фермеры, поддержка со стороны государства и международных партнеров дает надежду на то, что аграрный сектор сможет преодолеть эти трудности и обеспечить стабильность продовольственных цен в стране .