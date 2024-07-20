Что будет с ценами на горючее после повышения акциза: прогнозы экспертов

Украина стоит на пороге значительного удорожания горючего из-за повышения акцизов, инициированного властями. Закон, принятый Верховной Радой 18 июля, предусматривает рост цен на бензин и дизель до 2028 года. Эксперты и общественные деятели выражают обеспокоенность последствиями такого решения для украинской экономики и карманов граждан.

Какие прогнозы по изменениям цен на топливо после повышения акциза

Насколько планируют повысить акцизы на горючее

Закон №11256-2, который будет введен в действие с 1 сентября 2024, заложил основу для роста акцизов на сжиженный газ и бензин до 2028 года. В частности, ставки на бензин увеличатся уже в этом году с 215,5 евро до 242,6 евро, дизельное топливо со 139,5 евро до 177,6 евро, и на автогаз с 52 до 165 евро. Закон устанавливает график ежегодного увеличения ставок в течение следующих четырех лет.

До 1 января 2028 года предложено увеличить ставки акцизного налога: на бензин – до 359 евро за 1000 литров, на дизельное топливо – до 330 евро за 1000 литров, и на сжиженный газ – до 250 евро за 1000 литров. Эти меры направлены на обеспечение дополнительных поступлений в государственный бюджет.

По расчетам авторов законопроекта, принятие закона приведет к удорожанию бензина на АЗС на 1,50 гривны за литр, дизельного горючего на 1,95 гривны, а автогаза на 5,8 гривны за литр. Это повышение станет одним из шагов правительства по увеличению доходов государственного бюджета, но также может оказать значительное влияние на конечного потребителя.

Как требования ЕС связаны с повышением акцизов на горючее

В контексте интеграции Украины в Европейский Союз обязательства, взятые нашим государством в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, предусматривают необходимость приведения акцизов на нефтепродукты к минимально допустимым уровням в ЕС. Это один из ключевых аспектов, побуждающий Украину к повышению акцизов на горючее.

По словам Геннадия Рябцева, заместителя директора научно-технического центра "Психея", присоединение к Европейскому союзу требует от Украины выполнения конкретных требований, в том числе по повышению акциза на топливо.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин подчеркнул, что повышение акцизов является логичным шагом в контексте гармонизации законодательства с ЕС. Первый рост цен на топливо ожидался с июля 2024, но был отсрочен до сентября, давая рынку время для адаптации.

Дефицит бюджета и цены на топливо

Одной из причин повышения акцизов является не только выполнение международных обязательств, но и необходимость увеличения поступлений в государственный бюджет, в том числе финансирование потребностей обороны. Это критически важно для укрепления обороноспособности страны в непростое время.

Украина установила амбициозную цель до 2030 года, утвердив Национальную стратегию доходов , направленную на увеличение доходов государственного бюджета на устойчивой основе. Эта стратегия определяет ключевые направления государственной политики, среди которых приоритет предоставляется закрытию лазейок для ухода от налогообложения, повышению уровня соблюдения законодательства и эффективной борьбе с теневой экономикой.

Ключевым аспектом стратегии является обеспечение дополнительных поступлений в государственный бюджет, особенно с рынков подакцизных товаров. Это предполагает увеличение акцизов на такие товары, как алкоголь, табачные изделия и горючее, что не только будет способствовать росту государственных доходов, но и снизит потребление вредных продуктов.



Какие последствия будет иметь подорожание горючего для экономики и граждан: мнения экспертов

Сергей Доротич, председатель движения "SaveФЛП", заявил , что повышение акциза на горючее приведет к удорожанию всех товаров и услуг. "Это убийственное решение", — подчеркнул он, отметив, что уже сейчас цены на топливо в Украине выше, чем в соседних странах с подобным уровнем экономики. Доротич отмечает, что такое повышение может стать "гвоздем в гроб" для предприятий и вымыть последние средства из кошельков украинцев.

Дополнительным фактором, ухудшающим ситуацию, является огромная проблема с транспортными перевозками в Украине. Из-за мобилизации и миграции катастрофически не хватает водителей, что приводит к росту тарифов на перевозку грузов. "Теперь к этому прибавляется стоимость топлива," — отметил Доротич.

Удорожание горючего обязательно приведет к повышению цен на все товары и услуги, запустив новый виток инфляции. Доротич убежден, что это может "окончательно добить" украинскую экономику и украинцев, уже находящихся в сложной ситуации.

Однако не все эксперты ожидают значительного ухудшения социально-экономической ситуации в стране из-за повышения цен на топливо. Сергей Куюн, директор консалтинговой компании "А-95", дал более оптимистичный прогноз. Решение о повышении акциза на бензин на 1,5 гривны, на дизельное топливо на 2 гривны, и на сжиженный газ около 5 гривен за литр, по его словам, не повлияет на розничные цены на топливо.

Несмотря на более заметное повышение стоимости сжиженного газа, Куюн предполагает, что это не снизит его привлекательность для потребителей. Даже с учетом этого роста, сжиженный газ будет оставаться значительно дешевле бензина, продолжая быть выгодным выбором для автомобилистов.

Аналитик подчеркивает, что колебания цен на горючее, которые потребители могут наблюдать в повседневной жизни, часто являются результатом изменений на нефтяных рынках, а не прямым следствием внутренней политики. Он отмечает, что в контексте прежних изменений, когда цены поднимались на 5 гривен за литр, не наблюдалось излишнего ажиотажа или паники среди потребителей.

Ожидания роста цен на топливо в Украине этой осенью вызывают обоснованную обеспокоенность среди граждан и бизнеса. Однако согласно анализу экспертов рынок сможет адаптироваться к новым условиям без критических последствий для экономики и потребителей. Сохранение привлекательности сжиженного газа и отсутствие экстремальных сценариев дают основания для оптимистических прогнозов относительно стабильности ценовой политики на рынке горючего.

Позиции экспертов по поводу будущего цен на топливо в Украине расходятся. Однако неоспоримым остается тот факт, что повышение акцизов на горючее будет иметь далеко идущие последствия для экономики страны и ее граждан. Остается надеяться, что правительство сможет найти баланс между необходимостью повышения налогов и сохранением стабильного уровня жизни населения.